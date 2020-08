Novak Đoković svetuje Dončiću: Luka, bodi potrpežljiv

Novak Đoković je med drugim pogledal četrto tekmo končnice lige NBA in ni mogel verjeti, kaj je uspevalo našemu košarkarju. Foto: Getty Images

Že nekaj let imata neposreden stik

Novaka Đokovića kot športnika ni treba posebej predstavljati. Verjetno jih nekoliko manj ve, da je Novak sicer velik ljubitelj košarke. Ob tem zelo rad in redno spremlja našega košarkarskega asa in o njem nima niti ene slabe besede.

"O Luki mislim vse najboljše. Tako kot o košarkarju kot tudi o osebi. Že nekaj let imam z njim neposreden stik. Videla sva se v Madridu, ko je še igral za Real. Vesel sem njegovih uspehov in iz vsega srca navijam zanj. Spremljam ga, gledam vsako njegovo tekmo," je uvodoma povedal Đoković, ki med drugim ve, da ima Luka trenutno težave z gležnjem. Pred dnevi pa je tudi objavil sporočilo na temo Luke.

"To, kar je naredil na četrti tekmi … (končnica lige NBA Dallas Mavericks – LA Clippers op. p.) S tem je dokazal, da je danes eden najboljših košarkarjev in ta naziv si zasluži."

"Zelo dobro se pozna, pozna svoje možnosti, verjame vase in je pravi vodja, čeprav je tako mlad." Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković: Ima še veliko časa

Tudi Đoković je bil pri svojih 21 letih zelo uspešen športnik. Takrat je bil tretji igralec sveta in v svoji vitrini je že imel lovoriko za grand slam. Kljub temu je navdušen nad Dončićevim košarkarskim vzponom.

"Neverjetno je, da ima pri 21 letih že toliko uspehov. Napovedovali so mu uspešno kariero, a on je še presegel vse napovedi in pričakovanja. Pred seboj ima še veliko časa in do zdaj vse dela vrhunsko. Zelo dobro se pozna, pozna svoje možnosti, verjame vase in je pravi vodja, čeprav je tako mlad. Izkušnje v Realu so mu pomagale, da vlogo vodje prenese v ligo NBA," je razlagal Beograjčan.

"Mora najti pravo ravnotežje." Foto: Gulliver/Getty Images

Nole pri svojih 33 letih velja že za izkušenega športnika. Tudi on je v svoji bogati karieri doživel vzpone in padce. In kaj bi mu on svetoval? "Edini prijateljski nasvet, ki bi mu ga dal, je, da naj se zaveda, da je pred njim še dolga kariera. Ko smo mladi, želimo, da se nam takoj vse zgodi, ampak za nekatere stvari je potreben čas. Zato mu želim, da je potrpežljiv, ker vse drugo ima – kakovost, fizično pripravljenost in zmagovalno miselnost. Mora najti pravo ravnotežje, da bo dolgo zdržal in nas razveseljeval s svojimi uspehi," je za srbski sportklub povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković je trenutno v New Yorku, kjer se je na tamkajšnjem turnirju uspešno prebil v polfinale.