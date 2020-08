Kot da bi šla na katastrofalen zmenek s fantom #video

"Kot da bi šla na zmenek s fantom, za katerega veš, da je zanič"

Serena Williams je v tretjem krogu igrala proti Grkinji Mariji Sakkari. Zmago je imela v drugem nizu praktično že na dlani, nato je nerazumljivo popustila in izgubila 5:7, 7:6 (5), 6:1. Prepričana je, da poraz zagotovo ne bo dobro vplival nanjo.

"Bilo je težko. Morala bi dobiti ta dvoboj. Ni opravičila za to. Kot da bi šla na zmenek s fantom, za katerega veš, da je zanič. Imela sem toliko priložnosti za zmago. Zdaj moram spet ugotoviti, kako dobiti takšne dvoboje," je po dvoboju skrušeno pripovedovala 38-letna teniška igralka, ki se je proti koncu dvoboja ubadala s krči.

Foto: Gulliver/Getty Images

Lopar je letel na prazne tribune, sporekla se je s sodnikom

Slabo voljo je Serena kazala tudi na igrišču. Sprva je dobila kazen. Jemala si je preveč časa med točkami, potem ko je hodila po svojo brisačo. (V času pandemije pobiralci žogic igralcem ne nosijo brisač, op. p.) Pozneje je po izgubi drugega niza svoj lopar vrgla med prazne tribune in s tem pokazala svoje frustracije in se med drugim zapletla v spor z glavnim sodnikom.

"Šla sem po svojo brisačo. To ni pošteno. Drugič mi moraš povedati, da moram igrati hitreje. Verjemi mi, bom … Nisi mi dal niti opozorila," je bruhalo iz Serene, ki se bo začela pripravljati na OP ZDA. Ta se bo začel prihodnji teden.

V svoji vitrini ima do zdaj 23 lovorik za grand slam in že kar nekaj časa čaka na 24. lovoriko, s tem pa bi se izenačila z legendarno Avstralko Margaret Court, ki še vedno drži rekord.

"Nisem želela v hotel, ker imam težave s pljuči in bi bilo preveliko tveganje." Foto: Gulliver/Getty Images

Najela si je svojo hišo, ker ne želi tvegati

Williamsova je ena redkih igralk, ki se je odločila, da bo v času turnirjev živela v zasebni hiši in ne v enem od hotelov, ki jih zagotavlja organizator. "Nisem želela v hotel, ker imam težave s pljuči in bi bilo preveliko tveganje. V hiši lahko bolj nadziram okoliščine kot v hotelu. Sobarice ne prihajajo v sobo ali kaj podobnega. Bolj udobno mi je v svojem domu. Želim si ustvariti najudobnejše pogoje, da lahko sploh nastopam v New Yorku. Bolj varno je, čeprav so pravila, da igralci ne smejo zapustiti območja 'mehurčka'. A bodo zagotovo nekateri, ki bodo želeli iti v restavracijo ali klub."

Đoković in ekipa imata varovanje 24 ur na dan

Za isto potezo se je odločil tudi Novak Đoković. "Vsak teniški igralec ima možnost to narediti … To je povsem osebna odločitev. Zagotovo je to luksuz in hvaležen sem, da si ga lahko privoščim," je že pred dnevi izjavil Đoković. Zanimiv video je objavil tudi Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, in razkril ves luksuz, ki so ga deležni v ekipi. Med drugim imajo varovanje 24 ur na dan.