Kletvice, bolečine … Kaj se je dogajalo z Đokovićem? #video

Novak Đoković se je med dvobojem večkrat jezil sam nad sabo.

Djokovic not thrilled with Berankis' uncanny ability to hit flat winners with a 1mm net clearance@TennisTV pic.twitter.com/iJdp8RCzla — Matthew Willis (@MattRacquet) August 25, 2020

Veliko ljubiteljev tenisa je komaj čakalo, da na osrednje igrišče v New Yorku stopi Novak Đoković, trenutno prvi teniški igralec sveta. Pred tem so se celo pojavljala ugibanja, ali bo Nole proti Ricardasu Berankisu sploh igral, potem ko je zaradi težav z vratom odpovedal dvoboj dvojic. Dvoboj je na koncu dobil po dveh nizih (7:6(2), 6:4) in 100 minutah, a je bila ta zmaga vse prej kot lahka.

Še vedno ga mučijo bolečine v vratu. Foto: Guliver/Getty Images

Upa, da bo z vratom vse v redu

Beograjčan se je namučil z nasprotnikom, saj je v obeh nizih zaostajal že za "break". Ob praznih tribunah so se njegove frustracije oziroma kletvice še bolj slišale, saj nikakor ni mogel biti zadovoljen s svojo igro. Na koncu je vseeno premagal 72. igralca sveta in se zasluženo uvrstil v tretji krog turnirja. To je bila v letošnji sezoni že 19. zaporedna zmaga na uradnih turnirjih.

Med dvobojem je zahteval tudi zdravniško pomoč. Očitno je bilo, da ni mogel dobro servirati. "Smola je, da me boli po šestih mesecih. Moti me pri izvajanju servisa, ampak je bolje kot včeraj in predvčerajšnjim. To je dober znak. Upam, da bo vse v redu," je po dvoboju dejal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Potreboval bo še kar nekaj časa, da se bo privadil na hitro podlago. Foto: Guliver/Getty Images

Ne ve, kaj so delali s podlago

V zadnjih dneh se veliko govori tudi o hitri podlagi na teniških igriščih New Yorka. To je opazil tudi Novak. "Ne vem, kaj so delali s podlago, ampak je od 20 do 30 odstotkov hitrejša, kot je bila. Moral se bom navaditi in vzelo mi bo malo več časa," je glede tega povedal 33-letnik.

V tretjem krogu turnirja ga čaka Tennys Sandgren, trenutno 55. igralec sveta. Igralca sta se do zdaj dvakrat srečala, oba dvoboja pa je dobil Novak. Danes bo na igrišče stopil tudi naš Aljaž Bedene, ki navdušuje s svojimi igrami. Tokrat bo njegov nasprotnik Daniil Medvedev, tretji nosilec turnirja.