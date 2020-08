Aljaž Bedene boljši tudi od Američana, zdaj ga čaka Medvedev

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v drugem krogu na turnirju serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku, po uri in tri četrt igre ugnal Američana Taylorja Fritza, 24. igralca svetovne lestvice. Izid je bil 7:6 (5) in 7:5.

V tretjem krogu, osmini finala 4,2 milijona dolarjev vrednega turnirja, se bo Bedene pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom, ki je izločil Američana Marcosa Girona.

Enaintridesetletni Bedene, ki na lestvici ATP zaseda 61. mesto, je uvodni niz dobil v podaljšani igri, v drugem pa je pri vodstvu s 5:4 na servis tekmeca povedel s 30:0. Vendar je Američan izenačil najprej po točkah, nato pa še v nizu na 5:5.

Ljubljančan je v 11. igri po svojem začetnem udarcu brez izgubljene točke znova povedel s 6:5. V naslednji igri je Bedene tekmeca ulovil na 30:30 po dvojni napaki, takoj nato pa prišel do prve žogice za zmago.

Američan je z drugim servisom izenačil, nato pa je Slovenec drugo priložnost za "break" in zmago izkoristil in vnovič slavil na tem turnirju.

Bedene je po dveh zmagah v kvalifikacijah dobil še drugo igro na glavnem turnirju. V prvem krogu je sinoči premagal je 18. igralca sveta, Cristiana Garina iz Čila, s 6:4, 6:7 in 6:0.

Andreja Klepač v 3. krogu dvojic v New Yorku

Uspešna je bila tudi Andreja Klepač, ki je skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko v drugem krogu dvojic na turnirju teniške serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku, s 6:3 in 6:4 ugnala Američanki Jennifer Brady in Caroline Dolehide. Klepačeva in Hradecka sta se tako uvrstili v četrtfinale.

ATP, Cincinnati (turnir poteka v New Yorku, 6.297.080 dolarjev):

2. krog:

Aljaž Bedene (Slo) : Taylor Fritz (ZDA) 7:6 (5), 7:5;

Daniil Medvedjev (Rus, 3) : Marcos Giron (ZDA) 6:4, 6:4;

Milos Raonic (Kan) : Daniel Evans (VBr) 6:3, 7:5; WTA, Cincinnati (turnir poteka v New Yorku, 1.950.079 dolarjev):

2. krog:

Jessica Pegula (ZDA) : Amanda Anisimova (ZDA) 7;5, 6:2;

Johanna Konta (VBr, 8) : Kirsten Flipkens (Bel) 6:2, 6:0;

Christina McHale (ZDA) : Jekaterina Aleksandrova (Rus) 6:1, 7:6 (8).

Preberite še: