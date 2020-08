Tretja zaporedna zmaga Bedeneta za drugi krog v New Yorku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je odlično začel nadaljevanje sezone. Na turnirju serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku, je bil po dveh zmagah v kvalifikacijah uspešen tudi v prvem krogu glavnega turnirja. Premagal je 18. igralca sveta, Cristiana Garina iz Čila, s 6:4, 6:7 in 6:0.

Bedene, ki na lestvici ATP zaseda 61. mesto, se bo v drugem krogu 4,2 milijona dolarjev vrednega turnirja pomeril z domačinom Taylorjem Fritzem, 24. igralcem na svetu.

Enaintridesetletni Ljubljančan bi lahko do zmage prišel prej kot v dveh urah in petdesetih minutah, vendar je v drugem nizu zapravil tri zaključne žogice za zmago.

Prvi dve je imel pri rezultatu 5:3 na servis sedem let mlajšega tekmeca, tretjo pa v podaljšani igri. Vmes je še dvakrat serviral za zmago; prvič je pri 30:30 naredil dve zaporedni dvojni napaki, drugič pa je tudi pokleknil v odličnih trenutkih.

V tretjem nizu je Aljaž Bedene povsem deklasiral tekmeca in zasluženo prišel do dobrih 43.000 dolarjev ter 45 točk za lestvico ATP.

Novak Đoković je zaradi težav z vratom odpovedal svoj nastop med dvojicami na mastersu v Cincinatiju. Foto: Getty Images

Đoković odpovedal nastop v dvojicah v New Yorku

Najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković je zaradi težav z vratom odpovedal svoj nastop med dvojicami na mastersu v Cincinatiju, ki ga letos igrajo v New Yorku, kjer se bo konec meseca začel tudi grand slam, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Srb je nameraval nastopiti skupaj z rojakom Filipom Krajinovićem, dvoboj pa bi morala igrati že nocoj.

Cincinnati (turnir poteka v New Yorku), WTA (1.950.079 dolarjev):



1. krog:

Elise Mertens (Bel/14) - Rebecca Peterson (Šve) 6:0, 6:2;

Anett Kontaveit (Est/12) - Darja Kasatkina (Rus) 6:3, 6:1;

Vera Zvonarjeva (Rus) - Magda Linette (Pol) 1:6, 6:3, 6:1;

Arantxa Rus (Niz) - Alison Van Uytvanck (Bel) 6:2, 6:3.



ATP, Cincinnati (turnir poteka v New Yorku, 6.297.080 dolarjev):



1. krog:

Aljaž Bedene (Slo) - Cristian Garin (Čil/13) 6:4, 6:7 (8), 6:0.

Tennys Sandgren (ZDA) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:3, 7:6 (7);

Karen Kačanov (Rus/11) - Aleksander Bublik (Kaz) 6:4, 6:4;

Diego Schwartzman (Arg/9) - Casper Ruud (Nor) 7:6 (2), 6:3;

