Aljaž Bedene se je prebil na glavni turnir v New Yorku, Klepačeva uspešna v prvem krogu

Aljaž Bedene, slovenski teniški igralec, je trenutno v New Yorku, kjer se je skozi kvalifikacije prebil na glavni turnir v New Yorku. Ta namreč nadomešča turnir v Cincinnatiju. Ljubljančan je v drugem krogu kvalifikacij po treh nizih premagal Dennisa Novaka (4:6, 6:3, 6:4). Andreja Klepač pa je v navezi s Čehinjo Lucie Hradecko uspešno začela turnir v New Yorku z nagradnim skladom 2,25 milijona dolarjev. Med dvojicami sta v prvem krogu premagali Kanadčanko Sharon Fitchman in Hrvatico Darijo Jurak s 6:4, 7:6 (2).

V glavnem turnirju ga čaka Čilenec

Naš najboljši teniški igralec trenutno kaže dobro formo in je tudi dobra napoved za prihajajoči turnir in pozneje za OP ZDA, ki se začne 31. avgusta. Bedene, trenutno 61. igralec sveta, že pozna svojega nasprotnika v glavnem delu turnirja. To je Čilenec Christian Garin, trenutno 18. igralec sveta. Igralca se do zdaj še nista pomerila. Njun dvoboj bo na sporedu v nedeljo.

Kaja Juvan pred odhodom v ZDA igra na domačem turnirju. Foto: Sportida

V Šeščah pri Preboldu bo tudi zanimivo

Ta konec tedna je v Šeščah pri Preboldu CTA Open. V soboto bodo tam igrali tudi nekateri najboljši. Med moškimi bodo igrali Blaž Kavčič, Nik Razboršek, Kočevar Dešman Tom, Mike Urbanija … Med dekleti pa bosta tam Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, ki bosta letos igrali tudi na OP ZDA.

Wawrinka se je v Pragi zmagovito vrnil na teniško turnejo Stan Wawrinka je zmagal na turnirju serije challenger v Pragi. Foto: Gulliver/Getty Images

Švicarski teniški igralec Stan Wawrinka je zmagal na turnirju serije challenger v Pragi in se na tej drugi ravni tekmovanja vrnil po šestih mesecih odsotnosti s turnirjev. Trikratni zmagovalec velikih slamov je nazadnje pred tem igral februarja, ko je izpadel v četrtfinalu Acapulca, kmalu potem je svet ustavila pandemija novega koronavirusa.

Petintridesetletni Wawrinka je bil najvišje na svetovni lestvici na tretjem mestu, sedaj je 17., v češki prestolnici pa je v finalu na peščeni podlagi ugnal 253. igralca ATP Aslana Karaceva iz Rusije s 7:6 (2) in 6:4.

Švicar je odprto prvenstvo ZDA, kjer je zmagal leta 2016, zaradi zdravstvenih razmer in priprav na Roland Garros, ki se bo začel 27. septembra, izpustil. Doslej je zmagal na 16 turnirjih ATP, zadnjič v Ženevi leta 2017.