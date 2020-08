Konec sezone za "pretepenega" Dončića

Luka Dončić (38 točk, 9 skokov, 9 asistenc) se je podpisal pod novo vrhunsko predstavo, a je bila ta tudi njegova zadnja v tej koronasezoni. V šesti tekmi prvega kroga končnice so namreč košarkarji Los Angeles Clippers še četrtič premagali Dallas Mavericks (111:97). S tem napredujejo v konferenčni polfinale, Dončić in soigralci pa zapuščajo "mehurček" v Orlandu ter se za več mesecev poslavljajo od lige NBA.

Znova je čaral. Znova je bil najboljši strelec in asistent tekme. Toda Luka Dončić brez izdatne pomoči soigralcev v poznem nedeljskem večeru, ki se je ob koncu že prevesil v ponedeljkovo noč, ni uspel izsiliti sedme tekme v obračunu Dallas – LA Clippers v prvem krogu končnice lige NBA. Kar 38 točk (met iz igre 15:28, od tega za 3 točke 4:9 in prosti meti 4:8) ter po devet skokov in asistenc je zavidanja vredna statistika, ki pa 21-letnemu Ljubljančanu ni kaj prida pomenila, ko je v zadnji minuti, ovit v brisačo, na klopi spremljal, kako deseterica na parketu ob že jasnem zmagovalcu le še čaka na zadnjo sireno.

Prebujeni favoriti: ko ne gre enemu, je tudi drugi ...

Dončić je sicer s šestimi kakovostnimi predstavami utišal še zadnje kritike, ki so razglabljali o tem, da bo njegov dominantni slog igre zbledel v končnici. Prav pa so imeli tudi vsi tisti, mimogrede, bili so v večini, ki so zatrjevali, da so LA Clippers favoriti tega para. V prvi vrsti zaradi večjega nabora kakovostnih košarkarjev. To je bilo vidno tudi tokrat. Če sta namreč za točke najprej skrbela Marcus Morris in Paul George, so v nadaljevanju na sceno stopili še Ivica Zubac, Reggie Jackson in predvsem nesporni prvi mož ekipe Kwahi Leonard. Pri Dallasu pa se je vse prepogosto začelo in končalo pri – Dončiću.

Da bosta obe ekipi igrali na nož, je bilo vidno že po nekaj minutah. Večkrat je bil z grobimi osebnimi napakami zaustavljen predvsem LD 77. A mejo sprejemljivega je ob koncu prve četrtine grobo prekoračil Marcus Morris. Gre za tistega košarkarja LA Clippers, ki je v peti tekmi stopil na Dončićev gleženj, a po tekmi trdil, da tega ni storil namenoma. Tokrat njegov prekršek ni bil spregledan. Ko mu je namreč Ljubljančan v eni od akcij že pobegnil, ga je Američan z desnico močno udaril po ramenu in vratu. Soigralci so napadenega in razjarjenega Dončića hitro umirili, sodniki pa so po ogledu posnetka Morrisa izključili.

7:0: v tretje gre rado

Zanimivo je, da so košarkarji iz Kalifornije uvodne tri četrtine odprli z delnim rezultatom 7:0. A če so tekmeci iz Teksasa v prvih dveh primerih relativno hitro nadoknadili izgubljeno, vzpostavili ravnotežje in celo povedli (najvišja prednost Dallasa je znašala 5 točk), se jim je v tretji fazi tekme to zalomilo. LA Clippers so si sicer podlago pripravili že tik pred odhodom na osrednji odmor. A nastavke z uvodnih minut so v tretji četrtini razpotegnili tudi v nadaljevanje. Po dobrih petih minutah igre in delnem rezultatu 17:3 so prvič prišli do 20 točk prednosti (74:54).

Dončićevo upanje

LA Clippers so v dobršnem delu tretje četrtine delovali nezaustavljivo, obenem pa so vztrajali pri zanje značilni čvrsti obrambi. Tudi Luka je le mukoma prihajal do položajev za met. A kot bi nato v sebi vnovič zaslišal alarm, se je v zadnjih minutah tega dela tekme otresel okovov. Dosegel je devet zaporednih točk za Dallas, ki je sicer celotno tekmo pogrešal poškodovanega Kristapsa Porzingisa. Rezultat 85:74 ob prehodu v zadnjo četrtino je vlival upanje na morebitni preobrat. Ta se je zdel še bolj realen po Dončičevi trojki na začetku zadnje četrtine (88:82).

Na sceno pa je nato stopil izjemni Kawhi Leonard, ki je obudil spomin na to, da je do naslova prvaka že popeljal tako SA Spurs kot Toronto. S tremi trojkami mu je na pomoč priskočil še Jackson. Takrat je bilo lukenj v Dallasovi barki preveč, da bi se obdržala na gladini. Obsedel je tudi Luka, razočaran ob izpadu, a vseeno upravičeno ponosen na nov napredke in spoštovanja vreden status v le drugem ameriškem letu.

Hladna prha za prvake

Nedeljski večer pa je že postregel tudi s prvo tekmo drugega kroga končnice oziroma vzhodnim konferenčnim polfinalom. Kar sedemnajstkratni prvaki (nazadnje leta 2008) iz Bostona so visoko ugnali branilce naslova iz Toronta. Stavili so na izrazito ekipno igro, v kateri so vsi člani prve peterke in še rezervist Robert Williams presegli dvomestno število točko. V vodstvu so bili vse od prve minute naprej, prvo četrtino dobili z rezultatom 39:23, vodili tudi že z 24 točkami naskoka in tekmo na koncu dobili z rezultatom 112:94.

Foto: Getty Images V akciji kmalu tudi Gogi

Že v noči na torek pa prva tekma vzhodnega konferenčnega polfinala čaka Gorana Dragića. Tekmec njegovega Miamija bo Milwaukee, sicer najbolj učinkovito moštvo rednega dela, ki je v prvem krogu izločilo "domači" Orlando. Rezultat je bil 3:1, medtem ko pa je Miami Indiano odpravil z "metlo", torej z rezultatom 4:0.

Odločno je pometal tudi ljubljanski organizator igre. Gogi je namreč v prvem krogu končnice navdušil z vrhunskimi predstavami. Ob štirih zmagah je vselej začel kot član prve peterke, v povprečju igral dobrih 34 minut in dosegal 22,8 točke, dodal pa še 4 asistence in 5 skokov na tekmo. Česar statistika ne razkriva, pa je, da je bil skoraj kot po pravilu najbolj učinkovit, ko se je tekma lomila. Postal je pravi specialist za zadnje četrtine, ko je pripravljal teren za odločilni pobeg.

Liga NBA, 30. avgust: Konferenčni četrtfinale:

Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 97:111/2:4/

Dončić 38, Smith 16; Leonard 33, Zubac in George 15



Utah Jazz - Denver Nuggets /3:2/ Konferenčni polfinale:

Toronto Raptors : Boston Celtics 94:112 /0:1/

Lowry 17, Siakam 13; Tatum in Smart 21 //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

