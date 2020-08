Vprašanj in če-jev ogromno, odgovorov (še) ni

Slovenija kot aktualna evropska prvakinja še iz leta 2017 ima naslednjo uradno tekmo načrtovano za 27. november, ko bi se morala pomeriti z Ukrajino. Če bi trenutno sliko glede koronavirusa preslikali v takratno obdobje, potem tekme ne bi moglo biti, saj je Ukrajina na rdečem seznamu in bi morali vsi ob prihodu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno. Pod streho bi pospravili obračun z Madžarsko, ki je še vedno zelena.

Zato v zraku vlada velika negotovost, kako se bodo mednarodna reprezentančna tekmovanja nadaljevala, če se stanje z boleznijo covid-19 ne bo umirilo.

"Na Fibi imajo vseskozi pogovore na to temo. Gledajo, vendar ne morejo vplivati na okužene in kako se države odločajo glede varnih in nevarnih držav. Nihče ne ve, kaj bo novembra. Ne bomo odvisni le od sebe, ampak od svoje države. Iz dneva v dan moramo čakati in upati na najboljše. Lahko pride do takšnega položaja, da je pet držav na rdečem seznamu, preostale na zelenem, tekmo imaš pa ravno s tisto z rdečega," pojasnjuje generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović.

Vrstni red po dveh tekmah kvalifikacij za EuroBasket 2021 Madžarska 2 tekmi – 2 zmagi Ukrajina 1 – 1 Slovenija 1 – 1 Avstrija 0 – 2 Na prvenstvo potujejo prve tri ekipe.

Dimitrios Itoudis osrednji kandidat

A to ni edina skrb, ki jo imajo na naši krovni košarkarski organizaciji. Še vedno nimajo selektorja, potem ko na osrednjem stolčku ni več Rada Trifunovića. V načrtu je, da bo še vedno sodeloval v izbrani vrsti, vzporedno pa bo košarkarsko znanje nadgrajeval pri svojem mentorju z EuroBasketa 2017. Igor Kokoškov ga je namreč povabil v strokovni štab evroligaškega Fenerbahčeja.

Rado Trifunović je spet združil moči z zlatim slovenskim selektorjem Igorjem Kokoškovim. Srbski strokovnjak ga je povabil k sebi v Fenerbahče. Foto: Vid Ponikvar

Že lep čas pa je prva izbira vodilnih na KZS za prevzem selektorskega stolčka odlični grški strokovnjak Dimitrios Itoudis. Marca so se pojavile prve novice, da ga zanima prevzem slovenske košarkarske reprezentance, katero bi sprva vodil v olimpijskih kvalifikacijah. A so te zaradi pandemije koronavirusa prestavljene na naslednje leto.

Prav stanje s covid-19 – okužen je bil med drugim tudi Itoudis – povzroča nadaljnje preglavice. A to ni edini zaplet. Jasno je, da glavni trener CSKA ne bi mogel voditi Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, saj sta Evroliga in Fiba še vedno na nasprotnih bregovih in (še) nista našli rešitvi, kako urediti, da bodo najboljši košarkarji, ki igrajo v tekmovanjih na stari celini, lahko del izbranih vrst.

V načrtu je bilo, da se marca z Itoudisom vse dogovorijo, zdaj ne morejo k njemu

Spodbudno je, da Itoudis še vedno goji velike simpatije za prevzem dirigentske palice nad aktualnimi evropskimi prvaki, s katerimi se želi uvrstiti na olimpijske igre v Tokio 2021. "Marca bi morali stvari finalizirati, vendar se je preložilo. Še vedno ne vemo, kdaj se bo vse začelo. Tudi v Evroligi še ne vedo. November je v zraku. Z Matejem Likarjem imava v načrtu oditi v Moskvo in se usesti z vodilnimi CSKA, da izrazimo svoje mnenje, oni svojega, potem pa sledijo nadaljnji koraki. A kaj, ko ne moremo v Rusijo, ker je na rdečem seznamu," razlaga Nesterović.

Rašo Nesterović upa, da se bodo stvari kmalu uredile in bo Slovenija lahko pozdravila novega selektorja. Osrednji kandidat je Dimitrios Itoudis. Če ne bi bilo koronavirusa, bi grški strokovnjak že vodil našo izbrano vrsto, je poudaril generalni sekretar KZS. Foto: Sportida

Praktično je jasno, da bi moral Slovenijo v kvalifikacijah za EuroBasket 2021 voditi nekdo drug kot Itoudis, saj je težko verjeti, da se bosta Evroliga in Fiba zedinili. "Iskali bi rešitev. Delali bi po nazorih Itoudisa in njegovi ideji, kako bi bila slika v celoti videti. Imamo nekaj možnosti, a je milijon če-jev, vendar nobenega odgovora. Zelo težko karkoli rečem, ker ni v teh časih nič 100-odstotno zagotovljeno, saj je stanje s koronavirusom nepredvidljivo."