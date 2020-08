Kristaps Porzingis ima natrgan miniskus v desnem kolenu in v končnici lige NBA ne bo več stopil na parket, so sporočili iz moštva Dallas Mavericks.

Kristaps Porzingis ima natrgan miniskus v desnem kolenu in v končnici lige NBA ne bo več stopil na parket, so sporočili iz moštva Dallas Mavericks. Foto: Getty Images

Košarkar Kristaps Porzingis, ki se že od prve tekme v končnici lige NBA spopada z bolečinami v desnem kolenu, je za nadaljevanje tekmovanja za Dallas izgubljen. Novico so sporočili iz kluba, že pred tem pa so o njej preko družbenih omrežij poročali novinarji, ki podrobneje spremljajo dogajanje v najmočnejši košarkarski ligi. Visokorasli Latvijec ima natrgan miniskus.

The Dallas Mavericks issued the following statement today regarding Kristaps Porzingis. pic.twitter.com/YFNGgWf8dH — Mavs PR (@MavsPR) August 28, 2020

Končnica lige NBA se bo glede na odločitev vodstva lige, igralcev in lastnikov klubov, kljub pred dnevi drugačnemu mnenju, vendarle nadaljevala.

Odpovedane sredine tekme bodo na sporedu danes oz. v noči na nedeljo, četrtkove, med njimi bo tudi šesta tekma med LA Clippers in Dallasom Luke Dončića, pa v noči na ponedeljek.

Mavs‘ Kristaps Porzingis has a meniscus tear in his right knee and will miss remainder of series. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2020

Zaradi bojkota košarkarjev, ki so želeli opozoriti na pereč pojav družbene enakosti onkraj Atlantika, je bilo v štirih dneh odpovedanih 12 tekem, med njimi tudi šesta tekma med Dallasom in Clippersi, ki vodijo s 3:2 v seriji zmag. Zmaga Dallasa bi jih ohranila v boju za drugi krog končnice.

Zaradi bojkota košarkarjev je bilo v ligi NBA v štirih dneh odpovedanih 12 tekem. Foto: Getty Images

Danes bo na sporedu tekma, po kateri so se začele podirati domine

Najprej bosta na parket v Orlandu stopila Milwaukee Bucks in Orlando Magic ob 21.30 po srednjeevropskem času.

Moštvi bosta odigrali peto tekmo, ki je pred dnevi sprožila verižno reakcijo odpovedi in preloženih tekem v ameriških športih. V sredo ponoči se namreč Bucks niso pojavili na parketu ter začeli z bojkotom tekmovanja zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi osebami v ZDA. Kasneje so se jim pridružili tudi ostali, po nekaj dneh premora pa se bo liga NBA vendarle nadaljevala.

V noči na nedeljo bosta še dve tekmi, in sicer peti obračun med Houston Rockets in Oklahoma City Thunder (ob 0.30) ter peta tekma med Los Angeles Lakers in Portland Trail Blazers (3.00).

Dallas Mavericks Luke Dončića bodo šesto tekmo prvega kroga končnice na zahodu proti Los Angeles Clippers odigrali v nedeljo ob 21.30.

Denver Nuggets Vlatka Čančarja se bodo skušali porazu v seriji izogniti v ponedeljek zgodaj zjutraj ob 2.30 proti Utah Jazz.

V nedeljo bo že ob 19. uri na sporedu prva tekma konferenčnega polfinala na vzhodu med Toronto Raptors in Boston Celtics.

Miami Heat Gorana Dragića še čakajo na tekmeca v polfinalu vzhoda, bržčas bo to Milwaukee, ki proti Orlandu vodi s 3:1 v zmagah.

Liga NBA obljubila bolj aktivno vključitev v družbene reforme

Liga NBA je v sodelovanju z igralci in lastniki klubov je po bojkotu igralcev sprejela niz ukrepov za aktivno vključitev v družbene reforme.

Lastniki klubov in vodstvo lige so obljubili, da bodo uporabili vsa mogoča sredstva za zagotovitev družbene pravičnosti in rasne enakopravnosti.

Lastniki se bodo bolj aktivno vključili tudi v letošnje predsedniške volitve v ZDA. V vseh mestih, kjer imajo lastniki klubov lige NBA svoje dvorane, bodo organizirali volilna mesta za novembrske volitve in tako poskušali čim večjemu številu ljudi omogočiti izbiro predsednika.

Preberite še: