Nove barve, novi obrazi, stari cilji

Medtem ko iz Kopra prihajajo slabe vesti o stanju Primorske, katere nadaljnji obstoj je zaradi finančnih težav pod velikim vprašajem, pa so pri Cedeviti Olimpiji predstavili nove drese, s katerimi bosta v novo sezono vstopila tudi Kendrick Perry in Dan Duščak.

Le težko bi dejali, da bo s sredino pripravljalno tekmo proti tekmo proti Bayernu iz Münchna Cedevita Olimpija na široko odprla vrata svoje dvorane. Bolj priprla, saj v Stožicah ostajajo v primežu omejitev zaradi novega koronavirusa. Vstop na tekmo bo namreč omogočen le lastnikom sezonskih vstopnic iz tekmovalne sezone 2019/20, tudi ob pravem odprtju sezone pa na povsem odprto vabilo še ne gre računati.

Tudi celoten potek sezone v ligi ABA in EuroCupu je zaradi koronavirusa še nekoliko negotov. Pri Olimpiji, ki meri na obe domači lovoriki, drugi krog evropskega pokala in končnico v jadranski ligi, vseeno zatrjujejo, da se na sezono pripravljajo tako, kot da se bo začela po prvotnem scenariju. Ob tem so predstavili tudi novo kolekcijo dresov za novo sezono.

V zelenem, oranžnem in belem dresu bosta nastopala tudi pomembni okrepitvi – Dan Duščak in Kendrick Perry. O tem, kako sta se znašla v novem okolju, pa v spodnjih prispevkih ...

