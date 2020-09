Goran Dragić in Miami Heat v pričakovanju tekmeca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo se bo spopadel z Goranom Dragićem? Boston in Toronto?

Kdo se bo spopadel z Goranom Dragićem? Boston in Toronto? Foto: Reuters

Do sobotnega jutra bo znano, s kom se bodo Goran Dragić in njegovi soigralci v moštvu Miami Heat pomerili v finalu vzhodne konference košarkarske lige NBA. Boston Celtics in branilci naslova prvaka Toronto Raptors se bodo ponoči v mehurčku v Orlandu spopadli na odločilni sedmi tekmi konferenčnega polfinala. LA Clippers lahko postanejo prvi finalist zahoda.