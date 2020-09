Lakersi vse bližje napredovanju

Košarkarji Los Angeles Lakers so si po zmagi s 110:100 nad Houston Rockets priigrali dve zaključni žogici za napredovanje v konferenčni finale. Kot prvi so se tja uvrstili košarkarji Miami Heat Gorana Dragića.

Na edini četrtkovi tekmi lige NBA sta se v sklopu konferenčnega polfinala pomerili ekipi Houston Rockets in Los Angeles Lakers. James Harden in druščina so iskali izenačenje v seriji, LeBron James in kolegi pa vodstvo s 3:1 v zmagah.

Po obračunu se je smejalo Kalifornijcem. Odločilni korak k zmagi so Lakersi naredili v drugi četrtini, ki so jo dobili z 12 točkami, ob polčasu so tako vodili za 16 (57:41). Prednost so v nadaljevanju še zvišali, v zadnjem delu so vodili tudi za 23 (101:78), in jo tudi skoraj zapravili. Houston se je ob koncu z delnim izidom 22:4 približal na zgolj pet točk (105:100), a mu preobrat ni uspel. Moštvo iz mesta angelov je slavilo s 110:100.

Ob zmagi je bil z 28 točkami strelsko najbolj razpoložen Anthony Davis, ki je dodal še 12 skokov. LeBronu Jamesu je do trojnega dvojčka zmanjkala asistenca (16 točk, 15 skokov, devet asistenc), Rajonu Rondu pa dve (11, 10, 8). Pri poražencih je Russell Westbrook dosegel 25 točk, Harden je končal pri 21.

Vrhunci obračuna:

Lakers imajo v rokah dve zaključni žogici za napredovanje med najboljše štiri. Kdor bo napredoval, se bo v konferenčnem finalu pomeril z zmagovalcem para Denver Nuggets - Los Angeles Clippers in ne Miami Heat, kot smo sprva zapisali. Miami, ki se je kot prvi uvrstil v konferenčni finale, se bo udaril z zmagovalcem para Boston Celtics - Toronto Raptors.

Liga NBA, konferenčni polfinale:

Zahod:

Houston Rockets : Los Angeles Lakers 100:110 /1:3/

Westbrook 25, Harden 21, 10 asist.; Davis 29, 12 sk., Caruso 16, James 16, 15 sk, 9 asist., Rondo 11, 10 sk., 8 asist.



/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri zmage