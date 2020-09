Prvaki so se rešili po dveh podaljških

Izjemno napet obračun med Boston Celtics in Toronto Raptors se je končal po dveh podaljških z zmago (125:122) slednjih, ki so izsilili sedmo tekmo in ostali med živimi. Na zahodu so LA Clippers ugnali Denver Nuggets in si priigrali zaključni žogici za napredovanje v konferenčni finale.

Košarkarjem Boston Celtics ni uspelo izkoristiti zaključne žogice za napredovanje v konferenčni finale, v katerem na svoje nasprotnika že čaka Miami Heat Gorana Dragića. Branilci naslova Toronto Raptors so se izvlekli po dveh podaljških. Toronto je na začetku zadnje četrtine povedel za sedem, a je Boston hitro izničil njegovo prednost, ob koncu četrtine pa po novem zaostanku izsili podaljšek.

Po dveh podaljških so s 125:122 slavili igralec obračuna Kyle Lowry in druščina. 34-letni Američan je bil eden bolj zaslužnih za zmago, na parketu je preživel 53 minut in pol, v statistiko pa vpisal 33 točk, osem skokov in šest asistenc. Na drugi strani je 31 točka in 16 skokov dosegel Jaylen Brown, Jayson Tatum jih je ob porazu dodal 29.