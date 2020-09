Milwaukee je kot najbolj učinkovita ekipa rednega dela dobil skoraj 77 odstotkov tekem, a kaj ko je v petih tekmah drugega kroga končnice proti Miamiju nato slavil le eno zmago. Potem ko so Goran Dragić in soigralci pred dnevi zapravili priložnost za drugo zaporedno "metlo", torej napredovanje brez poraza, so v noči na sredo izkoristili drugo zaporedno zaključno žogo, še četrtič ugnali Milwaukee (103:94), pri katerem je tokrat zaradi poškodbe gležnja dokončno obsedel prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, in se z osmo zmago na deveti tekmi končnice prebili v konferenčni finale.

Po strelsko slabi nedeljski predstavi je bil Dragić tokrat pri metih bolj racionalen in tudi nekoliko bolj natančen. Predvsem pa se je vnovič predstavil v vlogi zanesljivega in preudarnega dirigenta in v zadnji četrtini enega od ključnih mož. Ko je namreč nepopustljivi Milwaukee v zadnji četrtini z zasukom še poskušal izsiliti šesto tekmo, je 34-letni Ljubljančan dobro minuto pred koncem dosegel pomemben koš s krilnega položaja za sedem točk prednosti (95:88).

Pozneje je zadel še prosti met in tekmo po dobrih 33 minutah igre končal s 17 točkami (met za 3 točke 2:5, za 2 točki 5:10, prosti meti 1:2), ob tem pa so mu v statistiko vpisali še štiri skoke in dve asistenci.

Ob častnem kapetanu zlate slovenske reprezentance, ki natančno tri leta po zlatem EuroBasketu 2017 (prav na današnji dan je Slovenija v osmini finala izločila Ukrajino) zdaj vse bolj živo sanja tudi o klubskem vrhuncu kariere, je bil s prav tako 17 točkami prvi strelec zmagovite ekipe tokrat znova tudi Jimmy Butler, zelo pomembno vlogo pa sta v prelomnih trenutkih odigrala tudi Jae Crowder (16 točk) in Tyler Herro (14), še dva od kar šestih košarkarjev Miamija z dvomestnim številom točk v sicer obrambno zelo čvrsti tekmi. Tudi protagonist nedeljske zmage Milwaukeeja Khris Middleton je tokrat kot prvi strelec tekme dosegel "le" 23 točk. Ob sebi pa je kajpak najbolj pogrešal Antetokounmpa.



Video: prelomni koš Gorana Dragića

Ponoči so v "mehurčku" v Orlandu razglasili tudi člane najboljših peterk rednega dela lige NBA. Kot najboljši obrambni košarkar lige je na čelu prve prav Antetokounmpo. Poleg grško-nigerijskega orjaka so med prvimi izbranci še(LA Lakers),(Philadelphia 76ers),(Utah Jazz) in(Boston Celtics). V drugo najboljšo obrambno peterko lige pa so bili imenovani(LA Clippers),(Milwaukee Bucks) in(Miami Heat).

Eden od najboljših in predvsem najbolj dominantnih košarkarjev lige NBA Giannis Antetokounmpo je po poškodbi gležnja na četrti tekmi sprva še stisnil zobe, a po obnovitvi poškodbe v drugi četrtini obsedel na klopi. Milwaukee je sicer prav brez prvega zvezdnika Miamiju povzročal več težav, kot so Dragić in soigralci priznali pozneje – predvsem zaradi bolj popustljive obrambe in miselnosti "zdaj je po njih".

Na izjemno nizko peterko tekmeca brez grškega čudaka, kot bi se glasil neposredni prevod njegovega vzdevka "Greak freak", so se košarkarji s Floride z velikanskimi težavami sprva prilagodili tudi na peti tekmi. Ob katastrofalnem metu Miamija in kopici izgubljenih žog je Milwaukee v dvanajsti minuti vodil z rezultatom 28:15.

Jimmy Butler bo poskušal z Dragićem Miami popeljati v veliki finale. Foto: Getty Images

Tudi po zaslugi Dragića je Miami v drugi četrtini le strnil svoje vrste in začel izkoriščati svoje napadalne adute. Tako je bil že po štirih minutah drugega dela rezultat izenačen (32:32), le malo pozneje pa je bil na semaforju že rezultat 45:37. Dobre nastavke iz druge četrtine, ki so jo dobili z rezultatom 33:18, so košarkarji s Floride prenesli tudi v tretjo četrtino. V tej so imeli tekmo večinoma stalno pod nadzorom, a se jim brez izstopajočega strelskega posameznika nikakor ni uspelo odlepiti.

Podobno je bilo v zadnjem delu tekme, v katerem je Miami stalno vodil, a vseskozi čutil grožnjo iz Wisconsina. Še manj kot dve minuti pred koncem je prednost "vročice" znašala le štiri točke, kar pa je bila naposled ob dobri obrambni osnovi tudi prava popotnica za zaključni udarec.

Miami je prva ekipa, ki se je prebila v polfinale lige oziroma konferenčni finale. Foto: Getty Images

Ime tekmeca v finalu vzhodne konference bi lahko Dragićeva ekipa izvedela že v noči na četrtek, ko bo imel Boston na voljo prvo zaključno žogo za zmago nad branilci naslova iz Toronta (3:2). Precej dalj časa pa je Gogi čakal na vrnitev v konferenčni finale. Kar deset let. Koseški zmaj je namreč do zadnje stopničke pred velikim finalom lige NBA prvič in do letos zadnjih prišel v sezoni 2009/10. Tedaj še kot košarkar Phoenix Suns, kar pomeni, da je domoval v zahodni konferenci. Po zmagah proti Portlandu in SA Spurs je s soigralci klonil proti poznejšim prvakom, LA Lakers. Zdaj bo svoj prvi šampionski prstan napadal z druge, torej vzhodne strani.

LeBron James do rekorda, mrk Hardna v drugem polčasu

Jezerniki so si na krilih vodilnega dvojca, ''kralj'' LeBron James in njegov zvezdniški soigralec Anthony Davis sta skupno prispevala kar 62 od skupno 112 točk, priigrali pomembno zmago v končnici lige NBA. V tretji tekmi konferenčnega polfinala so premagali Houston Rockets s 112:102 in po uvodnem porazu z dvema zaporednima zmagama poskrbeli za preobrat. Zdaj eni izmed največjih favoritov za osvojitev naslova vodijo v zmagah (2:1) in za napredovanje v konferenčni finale zahodne konference, kjer jih čaka boljši v obračunu med sosedi iz Los Angelesa, klubom Clippers, in Čančarjevim Denverjem (LA Clippers, ki so bili v 1. krogu končnice usodni za Dončićev Dallas, trenutno vodijo z 2:1 v zmagah), potrebujejo le še dve zmagi.

Vrhunci druge zmage LA Lakers:

Prvi zvezdnik Jezernikov James je proslavljal že 162. zmago v končnici lige NBA in s tem postavil nov rekord tekmovanja. ''To je dokaz, kako sem igral v karieri z odličnimi soigralci in pod vodstvom nekaterih izjemnih trenerjev,'' je povedal Kralj James po novem mejniku.

Prstan zmagovalca lige NBA je trikrat osvojil že s Clevelandom (1) in Miamijem (2), zdaj ga naskakuje še z Jezerniki, s katerimi se mu v prejšnji sezoni ni uspelo uvrstiti niti v končnico. Tokrat mu gre veliko bolje. Čeprav bo konec leta dopolnil 36 let, na parketu še vedno z lahkoto ponuja vrhunske predstave. S 36 točkami je bil prvi strelec dvoboja, dodal sedem skokov, za tri točke pa je zadel štiri od devetih metov. V napadu je odlično sodeloval z Anthonyjem Davisom, ki se je podpisal pod 26 točk in 15 skokov.

Boleči trk Covingtona in Davisa v zadnji četrtini:

Pri Houstonu sta bila pričakovano najboljša strelca James Harden (33) in Russell Westbrook (30). Bradati as je bil zelo razigran zlasti v prvem polčasu, ko je dosegel kar 29 točk (takrat je bil njegov met iz igre 10/14), do konca srečanja pa je dodal le še štiri. Ustavil se je pri 33 točkah, le skok in asistenca pa sta ga delila od trojnega dvojčka.

Houston je v drugem polčasu dosegel kar 26 točk manj kot v prvem (38 proti 64). Jezerniki so si odločilno prednost ustvarili na začetku zadnje četrtine, ko so z delnim rezultatom 17:5 ušli tekmecu iz Teksasa. Takrat je pri zvezdniški zasedbi iz Kalifornije blestel tudi Rajon Rondo, z 21 točkami tretji najboljši strelec zmagovalcev.