Milwaukee še živi: Dragić je zgrešil met za finale

Zgodovina pravi, da se še nobena ekipa v končnici severnoameriške poklicne lige NBA ni vrnila in napredovala po zaostanku z rezultatom 0:3. Možnost, da spremeni zgodovino, ima še vedno Milwaukee, ki je v noči na ponedeljek Miamiju preprečil, da bi z najboljšo ekipo rednega dela opravil z metlo, torej z zmago 4:0. V osmi tekmi končnice je bil to sicer šele prvi poraz ekipe, v kateri vidno vlogo igra tudi Goran Dragić.

Prav Gogi pa je imel tokrat priložnost, da bi postal veliki junak tekme. Potem ko so mu sodniki v obrambni akciji dosodili razprave vredno osebno napako, po kateri je Donte diVincenzo izenačil (107:107), je na drugi strani tik pred iztekom rednega dela prejel žogo za zaključni met, a iz zahtevnega položaja z roba igrišča zgrešil. O zmagovalcu je tako odločilo dodatnih pet minut, v katerih pa je več spretnosti in natančnosti pokazal Milwaukee in na krilih izjemnega Khrisa Middletona (38 točk, prvi strelec tekme) prišel do tesne zmage.

Giannis Antetokounmpo re-injured his ankle and after shooting two free throws, left the court. pic.twitter.com/CUNpWnrVKH — ESPN (@espn) September 6, 2020

Grškega čudaka zaustavila poškodba

Strelski kralj večera bi bržčas moral postati Giannis Antetokounmpo, ki je v tekmo vstopil vidno motivirano in na trenutke kar srborito. A za "grškega čudaka", kot se glasi neposredni prevod njegovega vzdevka "Greak Freak", se je lov na peto tekmo končal kmalu po začetku druge četrtine. Nastop grškega reprezentanta je zaradi poškodbe gležnja že pred tekmo dolgo visel v zraku. Šele po ogrevanju je trenerskemu štabu namignil, da bo stisnil zobe. Po vrhunski igri, v kateri je v pičlih enajstih minutah na parketu dosegel kar 19 točk (od 30 Milwaukeeja), pa je znova klecnil, padel in odšepal s parketa. Ob osrednjem odmoru so iz garderobe Milwaukeeja sporočili, da je zanj tekma končana.

Giannis Antetokounmpo je po poškodbi stisnil zobe, a se je v drugi četrtini znova poškodoval Foto: Getty Images

Brez vodje, a z voljo

Ali bo Giannis nared za naslednjo tekmo, še ni znano. Vseeno pa so njegovi soigralci dokazali, da lahko zmagujejo tudi brez njega. Še več, v prvem delu tekme so kljub vrhunski igri napadalnega orjaka zaostajali tudi za 11 točk (22:11), v nadaljevanju pa postregli z zavidanja vredno ekipno igro. V njej je vseeno izstopal Khris Middleton, ki je na parketu preživel kar 47 minut in 59 sekund ter bil ključni mož zmagovite ekipe. Blestel je predvsem v tretji četrtini, ko je z 21 točkami Miamiju preprečil pobeg, kljub vidni utrujenosti pa je piko na i z metom za tri točke in mirnostjo pri prostih metih v igri taktičnih osebnih napak postavil tudi v podaljšku.

Gogi tokrat ni nastavil svoje strelske roke Foto: Getty Images Deaktivacija Butlerjeve bombe

Navijači Miamija so tokrat zaman čakali, da se bo v zadnjih četrtini razigral strelski stroj Jimmy Butler. To por je dosegel "le" 17 točk, predvsem pa je bil v prelomnih trenutkih manj aktiven kot na predhodnih tekmah. Svojega večera ni imel niti Goran Dragić. Tudi on je vknjižil 17 točk, a ob zelo slabem metu iz igre. Za 3 točke je namreč meta kar 1:9, za dve pa 4:8. Skromnejši strelski prispevek udarnega dvojca so sicer poskušali nadomestiti Bam Adebayo (26), Duncan Robinson (20), Jae Crowder (18) in v podaljšku "vroči" Tyler Herron (11), a nobenemu od naštetih v podaljšku ni uspelo ustvariti pravega niza.

🔥DRAGIC FOR THE WIN......



No, its a Wedgie! 😂



We're headed to OT!



pic.twitter.com/QCgWMJoynU — Pickswise (@Pickswise) September 6, 2020

Čaka že več kot 10 let

Goran Dragić bo moral s soigralci zdaj v noči na sredo (0:30) v roke vzeti še drugo zaključno žogo za preboj v tretji krog končnice, na katerega čaka že deset let. Koseški zmaj je namreč do zadnje stopničke pred velikim finalom lige NBA prišel v sezoni 2009/10. Tedaj še kot košarkar Phoenix Suns, kar pomeni, da je domoval v zahodni konferenc. Po zmagah proti Portlandu in SA Spurs je s soigralci, med katerimi so bili tedaj tudi Steve Nash, Amar'e Stoudemire in Grant Hill, nato trčil v Kobeja Bryanta in zid po imenu Los Angeles Lakers. Desetletje pozneje Gogija, ki ima tokrat precej vidnejšo vlogo kot tedaj, ob zmagi v eni od prihodnjih treh tekem v finalu vzhodne konference čaka boljši iz para Toronto-Boston (rezultat v tej seriji je trenutno izenačen - 2:2).