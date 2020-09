Dončićev bojeviti tekmec z dolgim jezikom do prestižne nagrade

Še tretje leto zapored, obenem pa petič v zadnjih sedmih letih je priznanje za najboljšega šestega moža pristalo v rokah košarkarja moštva Los Angeles Clippers. Kar trikratni prejemnik tega priznanja in eden od letošnjih nominirancev Lou Williams ga je po petkovem ekipnem sestanku izročil svojemu klubskemu soigralcu Montrezlu Harrellu.

Krilni center kalifornijskega moštva je v nedavno končanem rednem delu kar 61 od 63 tekem začel kot rezervist. V povprečju je igral slabih 28 minut, v tem času pa beležil zavidljivo statistiko – 18,6 točke, 7,1 skoka in 1,7 asistence.

Lou Williams presented Montrezl Harrell with the 2019-20 #KiaSixth award ✊#NBAAwards pic.twitter.com/brSDjtclqI — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 4, 2020

Izkazal se je tudi v vlogi bojevitega tekmeca, kar je v prvem krogu končnice na svoji koži večkrat občutil slovenski zvezdnik Luka Dončić. Med košarkarjema se je večkrat zaiskrilo. Najbolj odmeven pa je bil dogodek s tretje tekme, ko je Harrell ob vračanju v obrambo po doseženem košu Slovencu zabrusil kletvico, ki bi jo lahko prevedli kot "boječi beli dečko". Že pred naslednjo tekmo je nato 26-letni Američan pristopil do Ljubljančana in se mu v objemu opravičil za predolg jezik.

Med kandidati za to nagrado je bil tudi Goran Dragić, v končnici sicer standardni član prve peterke Miami Heat, v rednem delu sezone pa kot po pravilu adut s klopi. Gogi se je v glasovanju znašel na šestem mestu. Pred njim so bili ob Harellu še Dennis Schröder, Lous Williams, Christian Wood in George Hill. Edina Evropejca s to nagrado tako ostajata Detlef Schrempf in Toni Kukoč.

Že pred Harellomje bil Nick Nurse (Toronto Raptors) izbran za trenerja leta, Brandon Ingram (Pelicans) za igralca, ki je najbolj napredoval, Ja Morant (Memphis Grizzlies) za novinca leta, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) pa je prejel priznanje za najboljšega obrabnega košarkarja. Grški reprezentant je ob tem tudi prvi favorit za najbolj laskavo priznanje, torej za status najkoristnejšega košarkarja rednega dela (MVP). Obeta se mu tudi mesto v najboljši peterki. Tam utegne pristati tudi Dončić.