Negotovost pri Dončićevih

V zadnjih tednih se v Sloveniji ogromno govori o košarkarju Luki Dončiću in kolesarju Primožu Rogliču. In ob spremljanju njunih zgodb oziroma osebnosti pridemo do spoznanja, da sta si v nečem zelo podobna. Oba sta po duši velika zmagovalca, ki za seboj potegneta ves ustroj. Rogliču je že uspelo, da so vodilni pri njegovi Jumbo-Vismi okoli njega sestavili izvrstno ekipo. Ob Dončićevih predstavah imajo zdaj isto nalogo tudi v Dallasu, saj si Luka, ki je v drugi sezoni naredil velik preskok, prav tako prizadeva priti na sam vrh.

Če niste košarkarski navdušenec in ne spremljate predstav Luke Dončića v ligi NBA pobližje, ne bi imeli prav nobenih preglavic pri ugotavljanju, ali je od krstne do druge sezone naredil premik. Številke govorijo same zase in se ni treba prav veliko naprezati, da bi videli, kakšen preskok je naredil v pičlem letu. Ni ga bilo tedna, ko ne bi pisali o novih mejnikih, ki jih je postavljal. Skoraj ni bilo legende lige NBA, ki se ne bi sočasno pojavljala ob teh dosežkih.

Luka Dončić in prvi sezoni v ligi NBA Sezona 2018/19 Redni del: 21,2 točke, 7,8 skoka in 6 asis.

Trojni dvojčki: 8 Sezona 2019/20 Redni del: 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 asis.

Končnica: 31 točk, 9,8 skoka, 8,7 asis.

Trojni dvojčki: 19

Nastop na All-Star tekmi

Najmlajši, ki je v končnici zadel za zmago ob zvoku sirene. Če bi naštevali vse dosežke, ki jih je nanizal, bi nastala jara kača, saj jih je bilo tudi v tej sezoni ogromno.

Za tiste prave košarkarske navdušence pa je bilo pomembno dogajanje na parketu. In vsa košarkarska javnost se je klanjala igram slovenskega čarovnika z usnjeno žogo. Številni so se spraševali, kaj ima lahko košarkarski romantik sploh še novega v repertoarju za to sezono. Spet drugi so ugibali, ali je v obdobju pandemije koronavirusa morebiti poležaval in ne bo prišel pripravljen za dvoboje v balončku v Orlandu. Prav vsem je zaprl usta.

Zanj je košarka igra, ki se jo dobesedno igra. Čeprav je z 21 leti videti še mladenič in se na primer ob minuti odmora v podaljšku, ki ga nato odloči s trojko s korakom nazaj, kot kak otrok igra s plastenko vode, jo meče v zrak in ne kaže pretiranega zanimanja za trenerjeve besede, pa sta njegov pogled in pojava na parketu takšna, da sta za številne nepredstavljiva.

Ste mogoče v tisti zmagovalni akciji v podaljšku opazili oziroma slišali enega od pomočnikov trenerja LA Clippers, ki je ob parketu dajal povsem natančna navodila obrambnemu igralcu o tem, kaj bo Luka naredil? Naštudirali so njegove premike, a je slovenski čarovnik našel še potezo več, s katero je razorožil nasprotno ekipo. In to ga dela večjega od večine.

Hkrati z lucidnostjo vodi svoje podanike na parketu. Tudi z njimi je dosegel napredek v tej sezoni. A je več kot očitno postalo jasno, da bo moral Dallas dodati nekaj novih delčkov v mozaik, če bo želel stopiti še višje, kamor si tudi želi.

S satelitov, ki krožijo nad Zemljo, se jasno vidi, da Luka s svojim pristopom in veliko željo naredi ekipo boljšo. Z vso pojavo prisili trenerje ter lastnike, da začnejo pogledovati bolj pogumno. Ali so pred dvema letoma pri Dallasu razmišljali, da bi po letu 2011 spet začeli sanjati o naslovu prvaka? Sploh, ker se niso uvrščali v končnico? S prihodom Dončića se je to spremenilo. Za seboj je potegnil ves Dallas.

Nekako podobno kot pri našem kolesarskem šampionu Primožu Rogliču, ki je s svojim jasnim ciljem odprl obzorja Nizozemcem pri Jumbo-Vismi, da so začeli pogledovati višje in okoli njega postavili bistveno bolj kakovostne kolesarje, kot jih je imela ekipa pred leti. Jasno, z željo po osvojitvi Toura, največjega kolesarskega dogodka na svetu. A je bila ta želja sprva najbolj prisotna prav pri Rogliču. Enako je pri Dončiću, ki ga zanima naslov prvaka lige NBA.

Zdaj sta na vrsti lastnik Mark Cuban in generalni direktor Donnie Nelson, da zavihata rokave in okoli Luke zgradita kompaktnejši zid. Tisti, ki ste gledali serijo dokumentarnih filmov The Last Dance o velikem Michaelu Jordanu, ste lahko videli, kako je takratni generalni direktor Jerry Krause iskal slehernega košarkarja, ki bi bil podporen osrednjemu zvezdniku. Ni kar tako v prvi zmagovalni rundi v vetrovno mesto zvabil Scottieja Pippena in Horacea Granta in v drugi rundi kontroverznega Dennisa Rodmana ter Tonija Kukoča.

Vedel je, da Jordan ob sebi potrebuje prave može, ki bodo v veliko podporo njegovemu zračnemu visočanstvu, ki je s svojo igro in željo naredil soigralce boljše, hkrati pa so tudi oni začeli verjeti v naslov najboljšega.

Nič drugače ni pri Luki. Da košarkarsko ne bi rasel, ni bojazni, rasti pa bodo morali pri Dallasu, kjer že imajo recept, kako osvojiti laskavo lovoriko. Leta 2011 je bilo moštvo sestavljeno okoli Dirka Nowitzkega. In poglejmo, kdo je bil takrat ob njem: izvrstni organizator igre Jason Kidd, Shawn Marion, Jason Terry, center Tyson Chandler, DeShawn Stevenson, J. J. Barea, ki je še zdaj član Dallasa, ostrostrelec Peja Stojaković, ki takrat sicer v finalu ni veliko igral.

Vsi košarkarji so pustili pečat v ligi NBA, na žalost pa ni videti, da bi imel Luka zdaj ob sebi košarkarje takšnega kova. Drugi zvezdnik Kristaps Porzingis je videti na majavih tleh. Predvsem iz zdravstvenega vidika, medtem ko njegova kakovost na parketu ni sporna. Preden je prišel v Dallas, je imel zaradi operacij in rehabilitacije kolena kar leto in pol premora, težave pa se nadaljujejo tudi v Teksasu. Imel jih je tudi v balončku v Orlandu, kjer je ekipa potrebovala vse najboljše razpoložljive sile. Podatek, da je v prvem krogu končnice odigral le tri od šestih dvobojev, pove vse.

Zaradi njegovih steklenih kolen so lahko pri Dallasu v negotovosti, saj ne vedo, kaj lahko pričakujejo v nadaljnjih sezonah. Povrhu vsega bo v prihodnji zaslužil 29 milijonov dolarjev, kar je lep del proračuna. Prav veliko manevrskega prostora pri Dallasu nimajo, jasno pa je, da potrebujejo okrepitve za dvig na naslednjo stopničko. Zlasti v obrambi bi potrebovali bolj agresivne košarkarje, ki so se pripravljeni tepsti. Kot so se Pippen, Grant, Rodman …, v napadu pa še kakšnega košarkarja, ki bi ob Luki znal ustvarjati prostor.

Najbolj na tankem so na centrskem položaju, saj Porzingis kljub 223 centimetrom ni pravi center. Maxi Kleber je imel na primer obilico težav že s košarkarjem LA Clippers Ivico Zubcem, Boban Marjanović je prepočasen. Poznalo se je, da jim je manjkal poškodovani Dwight Powell. Poleg tega bi bil dobrodošel košarkar na krilnem položaju.

Paziti pa ne bo treba le Porzingisu s svojimi krhkimi koleni. Luka je imel prav tako obilico težav, le da v primerjavi z Latvijcem z gležnji. Tudi v končnici, vendar je stisnil zobe in že naslednjo tekmo zrežiral predstavo leta, potem ko je dosegel 43 točk, 17 skokov in 13 asistenc ter zadel v podaljšku še tisto odločilno trojko.

Negotovost pri Dallasu je torej prisotna, če bodo želeli odločneje pogledovati proti vrhu lige NBA. A lahko po drugi strani dodamo, da so Michaela Jordana "tepli" šest sezon, da je začel pisati pravljico sredi Chicaga. In toliko sezon je trajalo sestavljanje ekipe. Če gledamo le s tega vidika, imajo pri Dallas Mavericks še čas …