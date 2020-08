Pretepanje Dončića je del igre

S porazom na šesti tekmi prvega kroga končnice proti Los Angeles Clippers se je končala sezona za Luko Dončića, ki je drugo leto v ligi NBA močno nadgradil svoje predstave. Prav zato je bil velikokrat tarča tekmečevih obramb, ki so se včasih odločile tudi za nešportne prijeme. To je v končnici sestavni del igre, poudarja Rašo Nesterović, ki se lahko pohvali s šampionskim prstanom iz leta 2005.

To, da moraš končati tekmovanje in se ne boriš več za naslov, prizadene vsakega športnika. Izpad je prizadel tudi Luko Dončića, a se je verjetno kmalu po koncu dvoboja z Los Angeles Clippers zavedal, da njegova ekipa še ni dorasla temu, da bi izločila izkušene in prekaljene košarkarje, ki so že osvajali naslove prvakov.

Kawhi Leonard je v končnici pričakovano poskočil in pokazal, zakaj je bil že dvakrat v karieri MVP (najkoristnejši košarkar) finala. Do naslova je popeljal San Antonio Spurs in lani Toronto Raptors.

Kako je osvajati lovorike, dobro ve tudi 21-letni Dončić, ki je v Evropi pomagal naši izbrani vrsti do zlate medalje na evropskem prvenstvu 2017 in Real Madridu do številnih domačih naslovov ter tistega prestižnega v Evroligi, v kateri je bil tudi MVP.

"Neverjetno hitro se je vključil"

Izvrstne predstave prav tako kaže čez lužo. Po premoru, ki je sledil zaradi koronavirusa, je v svojih igrah stopil korak višje. Njegove številke so izjemne, z njimi je postavljal nove mejnike lige NBA. Njegovo povprečje v balončku je znašalo 31 točk, 9,8 skoka in 8,7 asistence na tekmo, medtem ko so se v rednem delu sezone številke zaustavile pri 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 asistence na tekmo.

Beno Udrih in Rašo Nesterović sta se leta 2005 skupaj veselila naslova prvaka s San Antonio Sprus. Foto: Getty Images

"Donke se je neverjetno hitro vključil in prilagodil tej igri. Postal je eden najboljših," meni Rašo Nesterović, ki je skupaj z Benom Udrihom s San Antonio Spurs leta 2005 osvojil naslov prvaka.

"V končnici ni prijateljev"

Dobro se zaveda, kaj je potrebno, da prideš na vrh lige NBA, in kakšna je pot zvezdnikov v ekipah. Ti so tarča tekmečevih obramb. To, da so se košarkarji LA Clippers želeli lotiti Dončića na nekoliko drugačen način, ni bilo nič nenavadnega, če izvzamemo primer Marcusa Morrisa, ki je namerno tepel slovenskega košarkarja.

Marcus Morris je v seriji Dončića večkrat poskušal zaustaviti na nepravilen način. Prav tako mu je govoril grde reči, da bi mladega slovenskega košarkarja vrgel iz tira. Foto: Reuters

"Ko se začne končnica, ni prijateljev. Igra se na vse ali nič. Pričakovati je bilo, da ga bodo tepli kakor vse najboljše. To je del igre. Že v Evropi je bil osrednji košarkar in vse obrambe so bile osredotočene nanj. To ni nič novega," razlaga Nesterović.

Dallas se je poslovil od sezone, zato pa je v igri še Goran Dragić s svojim Miamijem. Aktivni so sicer tudi Denver Nuggets, vendar Vlatko Čančar v končnici ni oblečen v delovno opravo. V drugem krogu končnice Miami čaka obračun z najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee Bucks. "Presenečenja so mogoča. Miami proti Milwaukeeju ni brez možnosti. Gogi je letos opravil ogromno delo. Ob Butlerju je pri Miamiju ključen košarkar. Lahko mu uspe," je optimističen Nesterović.