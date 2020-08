Tretjo etapo kolesarske dirke po Franciji je po sprintu glavnine dobil Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal) pred Ircem Samom Bennettom (Deceuninck-Quick-step) in Giacomom Nizzolom (NTT Pro Cycling). Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), zasedel je 11. mesto. Ostali Slovenci so etapo od Nice do Sisterona končali v času zmagovalca.

Etapa slovite francoske pentlje se je prvič v zgodovini končala v Sisteronu. Kolesarska karavana se je danes sicer odločila za manjši počitek, saj je glavnina na 198 kilometrov dolgi poti do cilja ubrala zelo počasen ritem, potem ko je bil v ospredju večino etape zgolj en ubežnik.

Jerome Cousin (Total Direct Energie) je skupaj z Benoitom Cosnefroyjem (Ag2r La Mondiale) in Anthonyjem Perezom (Cofidis) zbežal že v prvem kilometru, po slabem sodelovanju med Cosnefroyjem in Perezom, ki je kasneje po zlomu ključnice ob padcu odstopil, pa je v ospredju dirke Cousin ostal sam.

Glavnina ga je ujela 17 kilometrov pred ciljem, s tem pa se je začel boj za pozicije med sprinterskimi ekipami, ki so se udarile za etapno zmago. Manjši padec v zadnjih šestih kilometrih ni pustil posledic za najboljše sprinterje in favorite za skupno zmago.

Prvi je s sprintom začel Bennett, ki je bil v odličnem položaju, a ga je v rahlem vetru v prsi zanesljivo ugnal Ewan in zabeležil svojo 45. zmago v profesionalnem kolesarstvu, od tega četrto na Touru.

Foto: Reuters

Odsotnost nesrečnikov se ni poznala

"Zadnji dnevi za nas niso bili najboljši, saj smo izgubili dva kolesarja. Tukaj nas je le še šest. Vedeli smo, da če se bo vse izšlo, lahko dobim etapo. Vsi v ekipi so dali 110 odstotkov, tako da se odsotnost obeh nesrečnikov ni poznala," je po etapni zmagi dejal odlični Avstralec.

"Fantje so opravili odlično delo, da so me pripeljali v dober položaj, sicer sem bil malce preveč spredaj, zato sem se malce umiril, zaostal, da sem si lahko spočil noge. Vedno je malce tvegano slediti v zaključku, ampak tokrat mi je uspelo," je dodal in spomnil na lanske tri etapne zmage.

"To je največja dirka na svetu in vsi si želimo etapnih zmag. Dokazal sem, da lanske zmage niso naključje. Letos moramo izkoristiti vsako priložnost, saj jih ni veliko."

Tretji je bil na koncu evropski prvak, Italijan Nizzolo, ki pa je bil daleč za obema najhitrejšima v tretji etapi. Mezgec je bil v sprintu znova slabše postavljen, etapo pa je zaključil na 11. mestu.

Primož Roglič je trenutno na 15. mestu in za vodilnim zaostaja za 17 sekund. Foto: Reuters

Vodi Francoz, Primož Roglič je 15.

V skupnem seštevku še naprej vodi Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), ki ima pred Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott) štiri sekunde prednosti. Sedem sekund zaostaja Švicar Marc Hirschi (Sunweb). Četrti pa je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki zaostaja 17 sekund. Z istim zaostankom je na skupnem 15. mestu Primož Roglič (Jumbo-Visma).

Jan Polanc (UAE Team Emirates) je v skupnem seštevku zdaj 41., Matej Mohorič (Bahrain-McLaren) je 64., Mezgec pa trenutno zaseda 73. mesto.

V torek bo na sporedu prva etapa z gorskim ciljem. Kolesarje čaka 160,5 kilometrov od Sisterona do zaključka na Orcieres-Merlette na 1825 metrih nadmorske višine. Kolesarje čaka v končnici kar 7,1 km vzpona s povprečnim naklonom 6,7 odstotka.