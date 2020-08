Izjemen šprint Ewana, ki ga je Mezgec opisal kot kaotičnega, Roglič in Pogačar varna

Dirka po Franciji, 3. etapa (Nica - Sisteron, 198 km)

Cilj - Zmagovalec je postal Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

"Na koncu je bil kaos. Tipičen šprint je bil. Dvakrat zaviraš in izgubiš pozicijo. En gre čez drugega. Upaš na srečo. Z rezultatom ne morem biti zadovoljen. Tako je, kot smo pričakovali. Veliko sreče bi potreboval," je po koncu za nacionalno televizijo dejal Luka Mezgec (Mitchelton-Scott)

6 km do cilja - Padec pri krožišču. Na tleh se je znašel moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi Wout van Aert.

10 km do cilja - Ekipe že pripravljajo vlake za ciljni šprint. Kaj lahko stori Luka Mezgec (Mitchelton-Scott)?

16 km do cilja - Vsi kolesarji so zdaj spet skupaj. Jérôme Cousin (Total Direct Energie) je bil po dolgem begu ujet.

22 km do cilja - Jérôme Cousin (Total Direct Energie) je že več kot 160 km v begu, njegova prednost pa je pol minute. Vse bolj pa se približuje trenutek, ko bodo ekipe, ki imajo v svoji vrsti šprinterje, začele pripravljati prostor za zaključek etape.

37 km do cilja - Leteči cilj Digne-Les-Bains

1. Jérôme Cousin (Total Direct Energie)

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

3. Nicolo Bonifazio (Direct Energie)

41 km do cilja - Gorski cilj IV. kategorije Col de l'Orme

1. Jérôme Cousin (Total Direct Energie)

Cousin je na vrh zadnjega gorskega cilja prišel kot prvi, a ga pri spustu lovi glavnina. Zlasti ekipe, ki imajo v svojih vrstah kolesarje, ki jih zanima zelena majica - ta pripada najboljšemu po točkam. Pred ciljem je namreč še leteči cilj, na katerem se bodo slednje delile.

Anthony Perez jih je skupil pri spustu, potem ko se je zaletel v spremljevalni avto. Če bi prišel do cilja, bi jutri nosil pikčasto majico za najboljšega hribolazca, tako pa je ostal brez nje in z zlomljeno ključnico. Foto: Reuters

70 km do cilja - Pri spustu z gorskega cilja Col des Legues je padel Anthony Perez (Cofidis), ki si je ob padcu poškodoval ključnico in že končal z dirko. Sprva mu je počila pnevmatika, nato je lovil skupino in se zaletel v spremljevalni avto. Če bi prišel danes do cilja, bi dobil pikčasto majico za najboljšega hribolazca, tako pa bo ostal brez nje.

80 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije Col des Legues

1. Jérôme Cousin (Total Direct Energie)

2. Joining Cosnefroy (AG2R)

3. Nans Peters (AG2R)

Joining Cosnefroy (AG2R) se je pred naslednjim gorskim ciljem odločil, da spet pobegne glavnini in gre v lov za točko na Col des Leagues. Njegov tkemec v boju za pikčasto majico Anthony Perez (Cofidis) mu je skušal slediti, vendar je imel težave. Na zadnjem gorskem cilju IV. gorske cilje je na voljo še ena točka in v lov nanjo se torej podal Cosnefroy.

Prednost Cousina pred glavnino je 3:10

98 km do cilja - Ubežnik Jérôme Cousin (Total Direct Energie) je imel že štiri minute prednosti, zdaj ta znaša 2:38.

126 km do cilja - Jérôme Cousin (Total Direct Energie) je zdaj osamljeni jezdec v begu, potem ko sta Anthony Perez (Cofidis) in Joining Cosnefroy (AG2R) upočasnila svoj tempo po drugem gorskem cilju. Zdaj spet sije sonce, dvakrat pa je kolesarje že dodobra namočilo.

134 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije - Col de la Faye

1. Anthony Perez (Cofidis)

2. Joining Cosnefroy (AG2R )

3. Jérôme Cousin (Total Direct Energie)

Tudi na drugem gorskem cilju je bil Anthony Perez hitrejši od Joininga Cosnefroya in bo po današnjem dnevu oblečen v pikčasto majico za najboljšega hribolazca.

143 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije - Col du Pilon

1. Anthony Perez (Cofidis)

2. Joining Cosnefroy (AG2R )

3. Jérôme Cousin (Total Direct Energie)

Virtualno je zdaj v pikčasti majici Perez, danes pa jo nosi Cosnefrov, s katerim se bosta najverjetneje udarila tudi na naslednjih gorskih ciljih. Prednost ubežnikov je 1:54.

148 km do cilja - Kolesarjem nagaja dež, kakor jim je že v prvi etapi, v kateri so se številni kolesarji znašli na tleh. Tudi danes bodo morali biti pri spustih z gorskih ciljev pazljivi. Prednost ubežnikov znaša 1:44. Kot zanimivost, Joining Cosnefroy (AG2R ) je na svojih nastopih na Touru bežal že 1000 kilometrov.

162 km do cilja - Ubežniki imajo naskok 2:13. V rumeno odeti Julian Alaphilippe ima danes zanimivo obarvano kolo.

186 km do cilja - Joining Cosnefroy (AG2R ), Anthony Perez (Cofidis) in Jérôme Cousin (Total Direct Energie) so se odločili za pobeg. Pred glavnino imajo 3:13 prednosti. Cosnefroy in Perez sta trenutno vodilna v skupnem seštevku boja za pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih. To danes nosi Cosnefroy.

Kolesarji so se ob 12.10 podali na pot iz Nice do Sisteron. Na 198 kilometrov dolgi poti jih čakajo štirje kategorizirani gorski cilji, a ne bodo prezahtevni, saj so trije III. in zadnji IV. kategorije. Pričakujemo ciljni šprint in ubežnike na delu.