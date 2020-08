Francoski junak v solzah, Roglič in Pogačar v družbi najboljših

V živo, Dirka po Franciji, 1. etapa (Nica–Nica, 186 kilometrov)

Cilj etape

1. Julian Alaphilippe (QuickStep) 4;55:27

2. Marc Hirschi (Sunweb) isti čas

3. Adam Yates (Mitchelton Scott) + 0,01

4. Greg van Avermaet (CCC) 0,02

5. Sergio Andres Higuita (EF Pro Cycling)

6. Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

7. Aleksej Lučenko (Astana)

8. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

9. Max Schachmann (Bora Hanshroge)

10. Alberto Bettiol (EF Pro Cycling)

31. Primož Roglič (Jumbo Visma) vsi isti čas

67. Jan Polanc (UAE Emirates) 9:57

1.Julian Alaphilippe (QuickStep) 8;41:35

2. Marc Hirschi (Sunweb) +0,04

3. Adam Yates (Mitchelton Scott) + 0,07

4. Sergio Andres Higuita (EF Pro Cycling) 0,17

5. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

6. Esteban Chaves (Mitchelton Scott)

7. Davide Formolo (UAE Emirates)

8. Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

9. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

10. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

11. Primož Roglič (Jumbo-Visma) vsi isti čas

67. Jan Polanc (UAE Emirates) 10:12

V zaključku so ubežniki taktizirali, povrhu vsega pa jim je nagajal še veter v prsi. Glavnina se jim je hitro približevala, a je Julian Alaphilippe skočil v pravem času in v ciljnem šprintu premagal Marca Hirschija ter oblekel rumeno majico, ki jo je imel lep čas oblečeno že lani. Takoj po prihodu v cilj ni mogel skriti solza ob novem lepem dosežku.

"Tudi danes so posebni občutki, ko sem zmagal etapo na Touru. Po tem, ko sem imel slab začetek sezone, je ta uspeh nekaj posebnega. Danes je bila dovolj težka dirka, da sem lahko prišel v ospredje. Zmago posvečam očetu," je s solzami v očeh dejal Alaphilippe, ki je letos izgubil očeta.

9 km do cilja - Col des Quatre Chemins

1. Adam Yates (Mitchelton Scott) – dobil 8 bonifikacijskih sekund

2. Julian Alaphilippe (QuickStep) – 5 s

3. Marc Hirschi (Sunweb) - 2 s

Njihova prednost je 21 sekund pred glavnino, v kateri sta Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates). Roglič ima ob sebi Seppa Kusa.

10,5 km do cilja - Skočil tudi Soler (Movistar), ki zdaj lovi trojico.

11 km do cilja - Novi skoki kolesarjev v glavnini. Pobegnil je Adam Yates, ki je ujel ubežnika.

13 km do cilja - Julian Alaphilippe je skočil. Marc Hirschi (Sunweb) se mu je priključil. 12 sekund imata prednosti pred Primožem Rogliču, ki mu pomaga Sepp Kus. V skupini je tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates). Padel je Tom Dumoulin (Jumbo Visma), ki je pogledoval nazaj.

14 km do cilja - Skočila sta kolesarja QuickStepa. Na drugi poziciji je Julian Alaphilippe. Primožu Rogliču pomagal Sepp Kus. Egan Bernal je za nekaj časa ostal sam, brez pomočnikov. Drži se Rogliča.

18 km do cilja - Alejandro Valverde (Movistar) se je vrnil, a je imel vnovične težave s kolesom. Kljub vsemu se mu ješe enkrat uspelo vrniti med najhitrejše. Tudi Daniel Felipe Martinez (Education First) se je priključil, potem ko je že zaostajal za več kot minuto.

23 km do cilja - Defekt je imel tudi Alejandro Valverde (Movistar).

29 km do cilja - Daniel Felipe Martinez (Education First) je padel pri spustu. Na cilju bo kolesarjem pihal veter od spredaj in nekoliko z leve strani.

32 km do cilja - Pred kolesarji je spust in zadnji vzpon Col des Quatre Chemins, ki ni kategoriziran, a se bodo na njem delile bonifikacijske sekunde, ki bodo pomembne v skupnem seštevku. V glavnini vse večja selekcija kolesarjev. Na čelu je še vedno ekipa Jumbo Visme, v kateri je kar šest kolesarjev, tempo pa diktira izkušeni Robert Gesink, ki je bil na Touru že četrti in šesti.

33 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije Col d’Èze je za kolesarji

1. Nicolas Roche (Sunweb)

35 km do cilja - Padec na zadnjem kategoriziranem vzponu, potem ko so se kolesarji prerivali. Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) je izgubil stik. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta se ognila. Zdaj na čelu glavnine kolesarji Rogličeve Jumbo Visme. V igri za etapno zmago je le še približno 50 kolesarjev.

🇩🇪 @lennardkaemna takes a little tumble in the climb! He sets off again without issue.



🇩🇪 Chute de Lennard Kämna dans la montée !#TDF2020 pic.twitter.com/oKvDlITz95 — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

38 km do cilja - Skočil je Neilson Powless, ki pa ga je skupina kmalu ujela. Kolesar QuickStepa Dries Devenyns diktira nekoliko hitrejši tempo. V svojih vrstah ima ta ekipa Juliana Alaphilippa, ki mu zaključek ustreza. Za njim kolesarji Team Ineos Grenadiers in Jumbo Visme.

💪 It's an attack from @NPowless at the foot of the Col d'Eze! The other breakaway riders have been caught.



💪 Attaque de Neilson Powless au pied du Col d'Eze ! Les échappés sont repris.#TDF2020 pic.twitter.com/cY7p1fVsrE — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

40 km do cilja - Ubežniki so ujeti. Začenja se zadnji kategoriziran vzpon na Col d’Èze.

A na koncu čaka še vzpon na Col des Quatre Chemins, na katerem se bodo delile bonifikacijske sekunde.

Foto: A.S.O.

50 km do cilja - Tadeju Pogačarju (UAE Emirates) se je uspelo vrniti v glavnino.

Pri spustu s Col de Turinija je imel namreč težavo z zadnjim kolesom, pri katerem mu je pomagal moštveni kolega Jan Polanc.

🇸🇮 @TamauPogi is back in the peloton.

🇸🇮 Tadej Pogacar est de retour dans le peloton.#TDF2020 pic.twitter.com/nXxmJl05cD — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

51 km do cilja - Pop dolgem spustu se bodo kolesarji vrnili v Nico, nakar jih čakata še dva krajša vzpona. Prvega bo predstavljal Col d’Èze, ki je zadnji kategoriziran v današnji etapi, drugega Col des Quatre Chemins, ki je praktično identičen klanec, vendar nekoliko krajši. A se bodo na njem delile bonifikacijske sekunde, ki so pomembne v boju za skupno razvrstitev. Za tem bo sledil še spust proti cilji in lahko pričakujemo, da bo kdo tudi tvegal v lovu za etapno zmago.

58 km do cilja - Lukas Pöstleberger (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis) in Michael Gogl (NTT) in Benoît Cosnefroy (Ag2R-La Mondiale) so še vedno v ospredju in imajo zdaj spet nekoliko večjo prednost - 1:43.

72 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je imel težave pri spustu. Počila mu je zadnja pnevmatika.

Na pomoč mu je priskočil moštveni kolega Jan Polanc in skupaj sta zamenjala zadnji kolesi. Dobrodošlo je, da zelo dobro pozna spust s Turinija, saj živi v bližini in za trening velikokrat prekolesari ta prelaz.

🚲 It's a mechanical problem for @TamauPogi as he's helped by a teammate.



🚲 Incident mécanique pour Tadej Pogacar, dépanné par un coéquipier !#TDF2020 pic.twitter.com/FGz28M19GE — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

73 km do cilja - Kolesarji Jumbo Visme so na čelu glavnine, ki je zmanjšala zaostanek skupine le še na dobro minuto zaostanka. Očitno se nam res obeta razburljiv zaključek.

82 km do cilja - Pričakujemo, da se bodo kolesarji udarili na zadnjem vzponu današnje etape na Col de Quatre Chemis, kjer se bodo delile bonifikacijske sekunde, ki bodo pomembne v boju za rumeno majico.

86 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije Col de Turini

1. Anthony Perez (Cofidis)

2. Benoît Cosnefroy (Ag2R-La Mondiale)

3. Michael Gogl (NTT)

Po drugem gorskem cilju imata Perez in Cosnefrov po 18 točk v skupnem seštevku za pikčasto majico, ki pripada najboljšemu hribolazcu.

Naskok ubežnikov se je zmanjšal na 1:40.

88 km do cilja - Benoît Cosnefroy (Ag2R-La Mondiale) se je spet priključil ubežnikom, medtem ko Petru Saganu (Bora Hansgrohe) ne. Prednost ubežnikov znaša 3:08.

90 km do cilja - Prednost ubežne peterice je zdaj 3:40. Na čelu glavnine je spet ekipa UAE Emirates, poveljuje pa ji Jan Polanc. A ob sebi nima več Alexandra Kristoffa, ki ni več zdržal tempa. Že pred etapo je bilo jasno, da rumene majice ne bo mogel zadržati v svoji lasti.

Alexander Kristoff ni več v glavnini kolesarjev. Foto: Reuters

95 km do cilja - Lukas Pöstleberger (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis) in Michael Gogl (NTT) so peterica, ki so zdaj vodilni. Odpadla sta Peter Sagan, (Bora Hansgrohe) in Benoît Cosnefroy (Ag2R-La Mondiale), ki zdaj zaostajata 21 sekund. Pred glavnino, ki se na drugem vzponu redči, imajo tri minute prednosti.

99 km do cilja - Zmagovalec kriterija Dauphine Martinez je moral zamenjati kolo, zdaj

101 km do cilja - Junak prve etape Alexander Kristoff (UAE Emirates) je imel tik pred začetkom vzpona težave s kolesom in ga je moral zamenjati. Uspelo mu je ujeti glavnino, ki za ubežniki zdaj zaostaja 3:15.

104 km do cilja - Sedmerica ubežnikov ima 2:46 prednosti. Kolesarji se bodo kmalu znašli pred drugim testom, ki ga predstavlja Col de Turini (14,9 kilometra – 7,3-odstotni naklon, I. kategorija).

Luka Mezgec (Mitchelton Scott) je imel na spustu med vsemi kolesarji izmerjeno najvišjo hitrost. Kar 94,2 km/h je znašala.

"Etapa je precej bolj zahtevna, kar se tiče hribov. Če bi bila zadnji teden, bi bila prava gorska. Ampak je druga. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Pričakujemo lahko pravo dirkanje," je pred etapo za nacionalno televizijo dejal Primož Roglič (Jumbo-Visma).

116 km do cilja - Na čelu glavnine zdaj kolesarji ekip Jumbo Visma in Bahrain-McLaren. Ubežniki imajo dve minuti prednosti.

122 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije Col de la Colmiane

1. Benoît Cosnefroy (Ag2R-La Mondiale) 20 točk (virtualno je prevzel v točkovanju za pikčasto majico za najboljšega hribolazca)

2. Anthony Perez (Cofidis)

3. Michael Gogl (NTT)

123 km do cilja - Benoît Cosnefroy (Ag2R-La Mondiale), ki je poizkušal z begom že včeraj v zaključku etape, se je odlepil od ubežnikov ter kolesari proti vrhu prvega gorskega cilja Col de la Colmiane.

⚡️ @BenoitCosnefroy attacks a kilometre from the summit!



⚡️ Attaque de Benoît Cosnefroy à un kilomètre du sommet !#TDF2020 pic.twitter.com/WPV4BA2n1w — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

137 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na Col de la Colmiane, ubežniki - Peter Sagan, Lukas Pöstleberger (oba Bora-Hansgrohe), Benoît Cosnefroy (Ag2R-La Mondiale), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis) in Michael Gogl (NTT) - pa imajo 2:30 prednosti.

Foto: A.S.O.

146 km do cilja - Ubežniki imajo pred rumeno majico 3:02 naskoka. Kolesarji se približujejo prvem gorskemu cilju. Po 45,5 kilometra bo sledil vzpon I. kategorije na Col de la Colmiane (16,3 kilometra – 6,2-odstotni naklon).

162 km do cilja - Zaradi tehničnih težav je Matteo Trentin (CCC Team spet v glavnini z rumeno majico, ki je na plečih Norvežana Alexandra Kristoffa (UAE Emirates) - najhitrejši je bil v kaotični prvi etapi. Se pa zaveda, da jo bo danes izgubil. Ubežniki - Peter Sagan, Lukas Pöstleberger (oba Bora-Hansgrohe), Benoît Cosnefroy (Ag2R-La Mondiale), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis) in Michael Gogl (NTT) - imajo zdaj 2:18 prednosti. Na čelu glavnine je ekipa UAE Emirates.

169 km do cilja – Spopad na letečem cilju

Na letečem cilju sta se za največje število točk udarila Italijan Matteo Trentin (CCC Team) in Peter Sagain (Bora Hansgrohe). Hitrejši je bil Trentin, ki se mu je takoj po prečkanju letečega cilja predrla zračnica.

⏱️ Heading to the foot of the Col de la Colmiane, the breakaway holds a 3' lead.



⏱️ A l'approche du pied du Col de la Colmiane, l'échappée compte 3' d'avance.#TDF2020 pic.twitter.com/KaBTUJtNCE — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

180 km do cilja - Francoz David Gaudu je imel na začetku etape težave, a se je vrnil v glavnino. Tudi član Groupama-FDJ se je skupaj s kapetanom Thibautom Pinotom včeraj znašel na tleh, danes pa še čuti posledice v predelu križa. Glede na videno ga čaka izjemno težka etapa, da bo pregrizel vse izzive, ki jih ponuja druga etapa. V ozadju je bil nekaj časa tudi moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi Robert Gesink, ki je včeraj prav tako padel.

184 km do cilja - Takoj po štartu se je skupinica kolesarjev odločila za beg. Pred glavnino ima 19 sekund prednosti. Med njimi je tudi Peter Sagan, ki ga zanima prvi leteči cilj, posledično pa zelena majica za tistega, ki bo zbral največ točk. Sedemkrat v karieri jo je že osvojil na Touru. Test bo imel na 16. kilometru.

186 km do cilja – Kolesarji so se podali na pot druge trase, na kateri jih čakajo trije gorski cilji - po 45,5 kilometra bo sledil vzpon I. kategorije na Col de la Colmiane (16,3 kilometra – 6,2-odstotni naklon), takoj po spustu pa že nov test, ki sliši na ime Col de Turini (14,9 kilometra – 7,3-odstotni naklon, I. kategorija).

Za konec sledita še dva vzpona. Prvi bo kategoriziran na Col d'Eze, na drugem Col de Quatre Chemis pa se bodo delile bonifikacijske sekunde, ki so pomembne v boju za skupno razvrstitev. Za tem bo sledil še spust proti cilju.