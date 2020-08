Čeprav je imela prva etapa predznak ravninska, je postregla z vsem, kar kolesarski svet premore. Že v primeru suhega vremena je bila tehnično zahtevna, zlasti spusti, a je vse skupaj začinil še dež.

Prav zaradi spolzkega cestišča so se na tleh znašli številni kolesarji, med njimi tudi favoriti za končno zmago. Kar dvakrat je padel pomočnik lanskega junaka Egana Bernala pri Team Ineos Grenadiers, Rus Pavel Sivakov. Sicer je sprva kazalo, da ne bo mogel več ujeti glavnine, a je ravno dež pripomogel k temu, da se je lahko vrnil v karavano najboljših.

Poglejte, kaj se je dogajalo v 1. etapi Dirke po Franciji

Največ preglavic so imeli kolesarji pri spustih, ki so bili že sicer izjemno tehnični. Med drugimi so se v 1. etapi na tleh znašli Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Richie Porte (Trek Segafredo), Mikel Landa (Bahrain-McLaren) Wout van Aert, George Bennett (oba Jumbo-Visma), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Thibaut Pinot (Groupama–FDJ) … Imena, ki so v kolesarskem svetu zelo dobro poznana, prav vsem pa se je na koncu uspelo pripeljati v cilj v čas zmagovalca. Peterica slovenskih kolesarjev je na srečo uspešno prestala vse pasti, ki jih je ponujala uvodna trasa.

Nekateri se niso zmenili za skupni dogovor, zato je ukrepal tudi Roglič

Ko so se kolesarji drugič podali na najvišjo točko etape Levens, so v skupini sprejeli sklep, da ne bodo tvegali pri tehnično zahtevnih in zaradi dežja spolzkih spustih. Odločili so se, da se bodo družno peljali proti ravnini in zatem začeli postavljati vlake za šprinterje. Izkušeni Tony Martin (Jumbo-Visma) je vsem signaliziral, naj upočasnijo tempo. Vendarle je bilo že preveč padcev v prvem krogu, povrhu vsega pa se je dirka šele začela.

Primož Roglič je prestal vse pasti, ki jih je ponujala razburljiva prva etapa na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

A se niso vsi držali navodil. Kolesarji Astane so kljub opozorilom skušali tvegati, a je kazen kmalu sledila, potem ko se je v prometni znak zaletel Miguel Angel Lopez Moreno. Nato je urgiral Primož Roglič in kolesarje kazahstanskega moštva dodatno svaril, naj umirijo konje: "Zdi se mi, da je bil naš namen, da se ne želi nihče poškodovati že prvi dan. Ni bilo nobenega smisla, da bi imeli hud tempo in vršili pritisk na spustu. To smo skušali dopovedati. Ni so se vsi tega takoj držali. Cesta je bila že v suhem tehnična in zahtevna. Potem je bil dež. Tekmovalci sami poskrbimo, da je cesta še bolj nevarna. Zato smo pazili," je po koncu etape za nacionalno televizijo razlagal Roglič.

Thibaut Pinot, eden od osrednjih favoritov za skupno zmago, je v prvi etapi prav tako padel. Foto: Reuters

Komisarji dirke so se v nadaljevanju odločili, da tri kilometre pred ciljem nevtralizirajo dirko, kar je pomenilo, da imajo ob morebitnem padcu znotraj tega območja vsi čas zmagovalca. Prav pri tej oznaki pa se je zgodil nov skupinski padec, v katerega je bil vpleten tudi Pinot.

Moštveni kolega Pogačarja in Polanca: Sanje so se mi uresničile

V zaključnem šprintu je sprva zelo dobro kazalo našemu Luki Mezgecu (Mitchelton Scott), ki je bil v dobrem položaju. A so nato prišli v ospredje preostali favoriti za šprint. Znašel se je v sendviču, etapo pa končal na 14. mestu.

Na koncu je prav vse nekoliko presenetil Norvežan Alexander Kristoff, ki je imel veliko pomoč v Janu Polancu – slovenski kolesar je lep čas diktiral tempo moštva UAE Emirates, katerega član je tudi drugi slovenski favorit za visoko uvrstitev Tadej Pogačar.

Jan Polanc je v prvi etapi opravil veliko dela, da se je na koncu njegov moštveni kolega v ciljnem šprintu veselil zmage, po kateri je oblekel rumeno majico. Foto: Reuters

V zaključku je imel največ moči in se veselil četrte etapne zmage na Touru. Ta je presenetila tudi njega: "Zmaga in povrhu še rumena majica. Sanje so se mi uresničile. S to zmago je moja sezona rešena. Več si ne bi mogel želeti. Moštvo je sestavljeno za specialiste za klanec. Nisem mislil, da bi lahko prišel do zmage. Počutil sem se močnega. Fantje so me zadnje kilometre varovali, tako da se je vse izšlo sanjsko. Veliko časa sem se držal za Saganom, potem sem sledil Bolu, ki se je odločil za dolg šprint. Imel sem dovolj prostora po desni strani. Ponosen sem, da bom lahko jutri nosil rumeno majico," je dejal Norvežan, ki v tem letu ni imel dobrih rezultatov, povrhu vsega pa je celo padel na evropskem prvenstvu.

Roglič: Ena etapa je za nami, gledamo samo naprej

Pogačar je bil na 17. mestu drugi najboljši slovenski kolesar, Polanc je bil na 29., Roglič na 39. mestu. Vsi so imeli čas zmagovalca, medtem ko je Matej Mohorič (Bahrain-McLaren) zaostal 6:21.

Foto: Reuters

"Ena etapa je za nami, gledamo samo naprej. Na koncu se je za vse nas dobro izteklo. Poznam jutrišnjo traso. Zbrani moramo ostati in iti dan za dnem. Vendarle so pred nami trije tedni. Ostati je treba zbran," je v cilju še dejal Roglič, ki bo najverjetneje moral noge na višje obrati naviti že v nedeljo, saj bodo tisti, ki se spogledujejo za skupno zmago, na prvi pravi preizkušnji.

Pred kolesarji sta namreč dva gorska cilja I. kategorije, devet kilometrov pred ciljem 186 kilometrov dolge trase pa se bodo denimo delile še bonifikacijske sekunde, ki bodo imele v skupnem seštevku pomembno vlogo.