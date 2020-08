Drama na Touru, favoriti na tleh, junak Pogačarjev moštveni kolega

V živo, 1 etapa, Nica – Nica 156 km

Cilj - Najhitrejše noge in najbolj spreten v ciljnem šprintu je bil Norvežan Alexander Kristoff, ki mu je v veliki meri pomagal Jan Polanc. Član UAE Emirates bo v nedeljo nosil rumeno majico vodilnega. Svetovni prvak Mads Pedersen (Trek Segafredo) je bil drugi, Cees Bol (Sunweb) tretji.

Veliki junak prvega dne je postal Alexander Kristoff. Foto: Reuters

"Zmaga in povrhu še rumena majica. Sanje so se mi uresničile. S to zmago je moja sezona rešena. Več si ne bi mogel želeti. Moštveno je sestavljeno za specialiste za klanec. Nisem mislil, da bi lahko prišel do zmage. Počutil sem se močnega. Fantje so me varovali zadnje kilometre, tako da se je vse izšlo sanjsko," je po zmagi dejal Kristoff, ki je imel v zadnjih 500 metrih povprečno hitrost 67,2 km/h.

Jan Polanc je v prvi etapi opravil izjemno delo, potem ko je moštvenemu kolegu Kristoffu pomagal tlakovati pot do zmage. Foto: Reuters

3 km do cilja - prav pri znaku 3 km do cilja se je zgodil nov padec. Med njimi še en favorit za rumeno majico Thibaut Pinot (Groupama–FDJ).

3 km do cilja je padel tudi Thibaut Pinot. Foto: Reuters

5 km do cilja - Komisarji so dejali, da bodo 3 km do cilja nevtralizirali dirko, kar pomeni, da bodo imeli vsi, če bo prišlo do morebitnega padca, znotraj tega območja isti čas.

8 km do cilja - Ekipe, ki računajo na etapno zmago, so na čelu in diktirajo hud tempo. Povsem na koncu je 5 km povsem brez ovinka, obeta se razburljiv ciljni šprint. Med osrednjimi favoriti so Sam Bennnett (Deceuninck Quick Step), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Elia Vivivani (Cofidis), Wout van Aert (Jumbo Visma), Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) in Peter Sagan (Bora Hansgrohe).

14 km do cilja - George Bennett (Jumbo-Visma) je ujel glavnino, ki pa je prav tako dohitela ubežnika Benoita Cosnefroya (AG2R La Mondiale). Ekipe si pripravljajo boj za najboljšo pozicijo za ciljni šprint.

20 km do cilja - Dirka se nadaljuje. Pobegnil je Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), ki ima 14 sekund prednosti.

25 km do cilja - Spustov na srečo ni več, zato pa je še 2 km do cilja nevšečnost, kjer je zožanje ceste. Prav tam so se v prvem krogu že pripetili padci.

🇳🇿 @georgenbennett has fallen in the descent!



🇳🇿 George Bennett est tombé dans la descente !#TDF2020 pic.twitter.com/V8aUB6T7bx — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

28 km do cilja - Čeprav kolesarji niso divjali pri spustu, se je zgodil nov padec. In to v taboru Jumbo-Visme. Na tleh se ni znašel naš Primož Roglič, zato pa jih je skupil George Bennett, ki v bolečinah nadaljuje. Tony Martin je počakal, da je do njega prišel ekipni avto.

33 km do cilja - Kolesarji se zdaj vsi držijo dogovora in se složno spuščajo proti dolini. V prvi vrsti je varnost, je njihov moto, potem ko je uvodni del 1. etape prinesel do tega, da se je na mokrem cestišču na tleh znašlo ogromno kolesarjev. Nato bo spet postalo zanimivo, saj bodo ekipe začele formirati vlake za svoje šprinterje. Na cilju se obeta razburljiv šprint.

👋 Time to say "hi" to the teammates. 😉



👋 Le temps de saluer les copains.😉#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/PrAnj6AF6q — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

40 km do cilja - Prišel je podatek, da je v enem izmed padcu že nekaj kilometrov nazaj padel še en od favoritov Nairo Quintana (Arkea-Samsic), a tako kot Richie Porte (Trek-Segrafredo) že kolesari v glavnini. Pavel Sivakov (Team Ineos Grenadiers) naj bi bil medtem še v igri, a zaostaja za glavnino.

C'est Nairo Quintana qui est tombé pour Arkéa avec Lukas Postberger (Bora). #TDF2020 pic.twitter.com/yire2tPGdZ — Louis Ltg (@LtgCycling) August 29, 2020

41 km do cilja - Caleb Ewan (Lotto-Soudal) je ujel glavnino, potem ko je zaostajal že več kot šest minut in pol. Izkušeni kolesarji so namreč pri spustu zaukazali, naj ne divjajo, saj je bilo v prvem krogu kar nekaj padcev.

🇦🇺 It's @CalebEwan's turn to retake his place in the peloton.



🇦🇺 C'est au tour de Caleb Ewan de reprendre sa lace au sein du peloton.#TDF2020 pic.twitter.com/seSZCNDtR2 — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

46 km do cilja - Roglič umirjal žogico - Čeprav kolesarji ne dirkajo na polno pri spustu, je Miguel Angel Lopez Moreno (Astana) zadel v prometni znak. Kmalu zatem je umiril člane kazahstanske ekipe Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je tudi sam poudaril, naj na spustu umirijo konje. Caleb Ewan medtem lovi glavnino.

53 km do cilja – Dogovor med kolesarji - Izkušeni Tony Martin (Jumbo-Visma) je vsem signaliziral, da pri tehnično zahtevnem spustu, na katerem je asfaltna podlaga povsem mokra, naj ne pretiravajo. Vendarle je bilo že preveč padcev v prvem krogu.

🌧️ @SupermanlopezN slips in a turn at the head of the peloton. He changes bike and he sets off again.



🌧️ Miguel Angel Lopez a perdu l'adhérence dans un virage alors qu'il était en tête du peloton. Il a changé de vélo et est reparti.#TDF2020 pic.twitter.com/qOaMrddMFE — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

57,5 km do cilja - Michael Schär (CCC Team) in Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) sta ujeta.

Eden od favoritov za etapno zmago Caleb Ewan je daleč zadaj. Za najboljšimi zaostaja že več kot 6:35.

65 km do cilja – Pred kolesarji je še en zahteven vzpon in nato še bolj zahteven spust, ki je v prvem krogu povzročil številne preglavice. V begu sta le še Michael Schär (CCC Team) in Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept)

Nov padec. Med tistimi, ki so bili na tleh tudi Mikel Landa (Bahrain-McLaren), ki ga zanima visoka uvrstitev na Touru, in Wout van Aert (Jumbo-VIsma).

68 km do cilja – Padel je tudi Richie Porte.

76 km do cilja - Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) in Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) sta ujela glavnino. Pavel Sivakov (Team Ineos Grenadiers) ima preglavice in je še enkrat padel.

❌ On the run in back to Nice, @PavelSivakov has crashed once again.



❌ Sur le retour vers Nice, Pavel Sivakov est à nouveau allé à terre.#TDF2020 pic.twitter.com/QQdRkGyZ8M — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

81 km do cilja - Michael Schär (CCC Team), Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) in Fabien Grellier (Total-Direct Energie) še naprej v ospredju. Glavnina ima zaostanek 2:50. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) in Pavel Sivakov (Team Ineos Grenadiers) lovijo glavnino.

87 km do cilja - Michael Schär (CCC Team), Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) in Fabien Grellier (Total-Direct Energie) imajo 2:19 prednosti pred glavnino.

Sivakov zaostaja 3:20, Alaphilippe 3:55

90 km do cilja - Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), ki je bil lanii lep čas v rumeni majici vodilnega, je padel pri spustu.

98 km do cilja – Eden od pomembnih članov Team Ineosa Grenadiers, ki ima v svojih vrstah branilca naslova Egana Bernala, Pavel Sivakov je padel.

🇸🇮 @rogla confident before starting the #TDF2020.



"Je me sens de mieux en mieux chaque jour."

🇸🇮 Primoz Roglic confiant avant de prendre le départ du #TDF2020. pic.twitter.com/bnjRbUOjBL — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

"Iz dneva v dan se bolje počutim. Zelo sem vesel, da lahko štartam," je pred začetkom Toura dejal Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je eden od osrednjih favoritov za skupno zmago.