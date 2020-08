Rogliču in Pogačarju postavili veliko pasti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, ki si obetata odlično uvrstitev v skupnem seštevku Dirke po Franciji, bodo naporni trije tedni.

Pred Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, ki si obetata odlično uvrstitev v skupnem seštevku Dirke po Franciji, bodo naporni trije tedni. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

V tokratni rubriki TOP10 se bomo dotaknili desetih etap na letošnji Dirki po Franciji, ki bodo imele poseben predznak in bodo vplivale na končni razplet v boju za rumeno majico. Med osrednje favorite za laskavo lovoriko stroka uvršča našega Primoža Rogliča, mladi Tadej Pogačar pa se prav tako giblje v ožjem krogu kolesarjev, ki bi lahko bili okronani za kralja tritedenske dirke.

Letošnje leto je v športu zaradi koronavirusa povsem obrnjeno na glavo. Če bi šlo vse po načrtovanem koledarju, potem bi že imeli zmagovalca 107. Dirke po Franciji. Tako pa je virus prestavil vse skupaj na konec avgusta. Od 29. avgusta do 20. septembra bo potekala francoska pentlja, ki bo kanila največ pozornosti športne javnosti.

Organizatorji so se odločili, da še nekoliko začinijo vse skupaj, saj so etape nekoliko krajše in bolj eksplozivne, kar bo dirko naredilo še toliko bolj nepredvidljivo.

Zanimivo je, da ne bo zaključkov etap na tradicionalnih prelazih, kot sta L'Alpe d'Huez in Mount Ventoux. Kolesarji bodo spoznali nove vzpone, ki slišijo na ime Col de la Lusette, Suc au May, Col de la Hourcère in Col de la Loze.

Povzpeli se bodo tudi na Grand Colombier, Pyramide du Bugey, Mont Aigoual, Col de Peyresourde, Cormet de Roselend, Col des Saisies in Les Aravis.

Trasa je zasnovana za najboljše hribolazce, med katere spadata tudi Primož Roglič in vzpenjajoči se Tadej Pogačar. In kakšen pekel je pred njima? Zbranih je deset etap, ki spadajo med zahtevnejše, vendar smo v preteklosti lahko že videli, da znajo tudi ravninske trase narediti selekcijo, če je prisoten vpliv vetra.

2. etapa: Nice – Nice (190 km)

Tradicionalno je tako, da se na tritedenskih dirkah najprej najboljši kolesarji ogrevajo na ravninskih etapah, tokrat pa bodo že drugi dal na preizkušnji.

Pred njimi so štirje gorski cilji, vključno s prelazoma Col de la Colmiane (16,3 km – 6,2% naklon) in Col de Turini (14,9 km – 7,3% naklon).

4. etapa Sisteron - Ocières-Merlette (157 km)

Kako močne noge imajo kolesarji, se bomo lahko prepričali četrti tekmovalni dan, ko pričakujemo boj povsem ob koncu 157 kilometra dolge etape. Takrat čaka kolesarje 7,1 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 7,6 odstotkov na smučarko središče Ocières-Merlette, ki leži na nadmorski višini 1875 metrov.

6. etapa: Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

Nepredvidljiva etapa bo lahko tudi od Le Teila do Mont Aigouala. Približno 160 kilometrov bo bolj ali manj ravninskih, nato pa se bo začel napet boj za etapno zmago. Najprej se bodo morali povzpeti na gorski cilj tretje kategorije (Col des Mourezes), po krajšem spustu pa bo sledil najtežji del – 11,7 kilometra dolg in 7,3-odstotni vzpon na Col de la Lusette. Ker bodo prav na tem mestu podeljevali bonifikacijske sekunde, lahko pričakujemo bolj že tu.

A se bo pot za kolesarje še nadaljevala. Povsem ob koncu jih čaka še nekoliko lažji vzpon do Mont Aigouala na višini 1560 metrov v dolžini 8,3 kilometra in 4-odstotnim naklonom. Ker bodo imeli kolesarji za seboj že več kot 180 kilometrov, bo zanimivo spremljati, kaj bodo najboljši pripravili za ta vzpon, ki jim sicer ne predstavlja pretiranih preglavic.

8. etapa: Cazères - Loudenvielle (141 km)

Prva etapa v Pirenejih bo kolesarje popeljala na tri gorske cilje. Dva bosta prve kategorije, eden sodi v kategorijo najzahtevnejših.

Sprva se bodo spopadli s Col de Mente (6,9 kilometra – 8,1 % naklon). Na 85. kilometru bo sledil najdaljši vzpon tega dne, in sicer na Port de Bales (11,7 kilometra in 7,7-odstotni naklon). Pravi boj, če ne bo ubežne skupine, pa bi se lahko razplamtel med najboljšimi na Col de Peyresourde, ki bo dolg 9,7 kilometra s povprečnim naklonom 7,8 odstotka.

Na njem bodo delil bonifikacijske sekunde, za tem pa bo sledil praktično le še spust in krajši ravninski odsek. Tisti bolj drzni bi lahko pri spustu pridobili kakšno sekundo.

9. etapa: Pau to Laruns (154 km)

Nov brutalen dan za kolesarje v Pirenejih bo predstavljala trasa devete etape. Dolžina sicer ne bo povzročala preglavic, a bo na 154 kilometri kar nekaj testov - Col de la Hourcère, Col de Soudet in strm vzpon na Col de Marie Blanque bodo predstavljali največje napore.

13. etapa Châtel-Guyon - Puy Mary (191km)

Za tiste, ki so vraževerni, je številka 13 nekaj posebnega. Posebna pa bo tudi 13. etapa Dirke po Franciji. Kolesarji bodo naredili več kot 4400 višinskih metrov, povrhu vsega pa prekolesarili kar 191 kilometrov.

Prava poslastica se bo obetala povsem ob zaključku napornega dne s ciljem na Puy Mary na nadmorski višini 1589.

15. etapa: Lyon - Grand Colombier (175km)

Tradicionalni vzpon Grand Colombier so letos najboljši kolesarji še odpeljali. Na kriteriju Dauphine so se spopadli z njim, najhitreje pa se je nanj povzpel naš šampion Roglič, ki je za seboj pustil lanskoletnega zmagovalca Toura Egana Bernala, ki je sicer poizkušal z napadi, vendar jih je naš kolesar odbil.

Zaključni vzpon bo dolg kar 17,4 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 7,1 %. A bodo noge že pošteno pekle, saj sta pred tem še dva gorska cilja prve kategorije – Montee de la Selle de Fromentel (11,1 km – 8,1% naklon) in Col de la Biche (6,9 km – 8,9 % naklon).

16. etapa: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164km)

Po dnevu počitka bo čakal tiste v boju za skupno zmago pravi pekel. Trojček gorskih etap so jim dali organizatorji dirke na koledar.

Najprej bo na vrsti hribovita in razgibana etapa, ki se bo po 164 kilometrih končala v Villard de Lansu. Najtežji del bo predstavljal vzpon pred tem, ki se bo začel na 131. kilometru in končal po 12 kilometrih kolesarjenja navkreber.

17. etapa: Grenoble - Méribel – Col de la Loze (168km)

Alpska etapa bo predstavljala pravi izziv. Dolga bo 170 kilometrov, kolesarji pa bodo na poti morali opraviti z dvema zelo zahtevnima vzponoma. Najprej se bodo povzpeli na 2000 metrov visoki Col de la Madeleine (17,1 km – 8,4%). Po spustu in krajšem odseku pa jih čaka še kar 21,5 kilometra kolesarjenja do smučarskega središča Meribel (Col de la Loze), ki je na višini 2304 metra. Povprečni naklon zaključnega dela trase bo znašal 7,8 odstotka.

18: etapa: Méribel - La Roche-sur-Foron (168m)

Zadnja gorska etapa na Touru se bo začela v Meribelu in po 168 kilometrih končala v La Roche-Sur-Foronu. Sicer se etapa ne bo končala v klanec, a jih bo prej kar nekaj. Štirje gorski cilji pred tem bodo zagotovo naredili selekcijo.

Če bo napeto v boju za skupno zmago, lahko pričakujemo neizprosen boj tudi na zadnjem vzponu na Col des Fleuries, ki ni kategoriziran klanec, a za tem sledi le še spust proti cilju.

20. etapa: Lure - La Planche des Belles Filles (posamični kronometer – 36 km)

Edini kronometer na Touru bo predzadnji dan. Kolesarji se bodo za najboljši čas potegovali sami, zanimivo pa bo videti, kaj bodo naredili na 30,3 kilometra, ko se cesta postavi navzgor. Pred njimi bo še 5,9 kilometra dolg klanec s povprečnim naklonom 8,5 odstotka. Pričakujemo lahko, da bodo zamenjali kolo za kronometer za gorskega in z njim prikolesarili na cilj.

Vzpon je bil vpeljan v lanskoletno traso, vendar se bo letošnja končala pred makadamskim odsekom. In po tej etapi bo znano, kdo bo novi kralj Dirke po Franciji, saj bo zadnji dan namenjeno paradi v čast nespornemu šampionu, ki se bo končala tradicionalno na Elizejskih poljanah v Parizu.