Primoz Roglic confirms that he will be taking to the start line.

Primoz Roglic confirme qu'il sera bien au départ du #TDF2020 ce samedi.

"Je suis au départ, c'est une bonne nouvelle. Je suis heureux d'être ici et je vais faire de mon mieux." pic.twitter.com/UW2sGKHX5f — Tour de France™ (@LeTour) August 27, 2020

Primož Roglič je priznal, da padec na predzadnji etapi Kriterija Dauphine pred 12 dnevi ni bil nedolžen, in da je potreboval kar nekaj časa, preden je lahko spet normalno treniral, da pa se zdaj počuti dobro.

"Tako kot ostali fantje tukaj. Tukaj sem, na štartu Toura, in to je dobra novica. Potrudil se bom in dal vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," je bil že tradicionalno zadržan Roglič.

V ekipi Jumbo-Visme bodo še Tom Dumoulin, Wout van Aert, George Bennett, Robert Gesink, Amund Grøndahl Jansen, Sepp Kuss in Tony Martin.

Steven Kruijswijk, ki bi si moral z Rogličem in Dumoulinom deliti kapetanski trak, bo zaradi zloma ključnice Tour izpustil.

Tom Dumoulin je navijače pozval, naj bodo odgovorni do sebe in do drugih in naj nosijo maske:

⚠ En 2020, protégez-vous et protégez les coureurs.

🎙🇳🇱 @tom_dumoulin - @JumboVismaRoad demande à tous les fans du Tour de France de porter un masque à proximité des coureurs. #TDF2020 pic.twitter.com/oKujkNtR6s — Tour de France™ (@LeTour) August 27, 2020

Rezervni kapetan ekipe Tom Dumoulin je na novinarski konferenci izpostavil, da ekipa ne načrtuje, da bi že na začetku lovili rumeno majico, saj jim to v primeru, da bi dirko zaradi koronavirusa predčasno prekinili, ne bi kaj dosti koristilo.

"Zmagovalec Toura je lahko zmagovalec šele po treh tednih dirkanja, kot se za dirko Grand Toura spodobi," je dejal.

Dumoulin says he and his team have "no strategy to take the race lead early in case the Tour is cancelled midway", reports @daanhakkenberg https://t.co/GRyZMspjGe — the Inner Ring (@inrng) August 27, 2020

Pet Slovencev na Touru

Na Touru bomo tako spremljali pet slovenskih kolesarjev. Poleg Rogliča bosta nastopila še Tadej Pogačar in Jan Polanc iz ekipe UAE Emirates, Luka Mezgec (Michelton-Scott) in Matej Mohorič (Bahrain-McLaren).

Tour se začenja z ravninsko etapo v Nici to soboto, 29. avgusta, in konča tri tedne pozneje na Elizejskih poljanah v Parizu.

Dirka bo potekala pod strogimi pogoji, vendar ne bo popolnoma zaprta za gledalce. Organizator dirke, agencija ASO, se je odločil, da na start in cilj spusti največ pet tisoč gledalcev, toliko je namreč v Franciji trenutno še mogoče. Število gledalcev bo sicer odvisno od epidemioloških razmer in se bo lahko spreminjalo," je o tem dejal direktor dirke Christian Prudhomme.

