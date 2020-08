Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič naj bi po zagotovilu športnega direktorja Jumbo-Visme Merijna Zeemana dobro saniral poškodbo in lahko normalno trenira. Foto: Getty Images

Potem ko so se slovenski ljubitelji kolesarstva z bojaznijo spraševali, ali se bo vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Primož Roglič zaradi poškodbe na zadnji dirki sploh pojavil na startu Dirke po Franciji, pri Jumbo-Vismi zagotavljajo, da so skrbi odveč. "Dobro je in lahko normalno trenira," besede športnega direktorja Rogličevega moštva Merijna Zeemana danes povzemajo številni nizozemski mediji.

Francoski Tour se začenja čez štiri dni, pri nizozemskem moštvu Jumbo-Visma pa še vedno niso razkrili osmerice kolesarjev, ki bo na težko pričakovani tritedenski dirki, prvi v tej, zaradi pandemije močno spremenjeni sezoni, lovila rumeno majico.

Navijači Primoža Rogliča so se že spraševali, ali bo Roglič sploh lahko dirkal, saj po padcu in poškodbi na ogrevanju za Tour, Kriteriju Dauphine, ni bilo jasno, kako se pravzaprav počuti in ali sploh lahko trenira.

Roglič je na predzadnji etapi Kriterija Dauphine grdo padel in kljub vodstvu izpustil zadnjo etapo. Foto: Getty Images

Dodatno bojazen so povzročile včerajšnje besede Rogličeve življenjske sopotnice Lore Klinc, ki je na predstavitvi svoje prve knjige z naslovom Kilometer nič dejala, da v krču pričakuje novice glede Primoževega zdravstvenega stanja in da upa, da bo v soboto sploh lahko štartal.

Ker so njene besede povzeli vsi domači in tuji športni mediji, so se danes končno odzvali tudi pri Jumbo-Vismi.

S spodbudnimi informacijami.

Športni direktor Merijn Zeeman je v pogovoru za nizozemski medij Het Laatste Nieuws dejal, da Roglič dobro napreduje. "Lora Klinc je bila z njim v času, ko se še ni dobro počutil, vendar pa je zdaj že sodeloval na vseh naših treningih."

Po besedah Zeemana, ki je bil z ekipo na višinskih pripravah v francoskem smučarskem središču Tignes, bo Roglič do začetka Toura dobro pripravljen.

"Zahvaljujoč zdravstvenemu osebju in kakovostnemu delu ekipe lahko spet normalno trenira in je nazaj na vrhunski ravni," je zagotovil športni direktor Jumbo-Visme, ki je na dirki po pokrajini Dofine ostala brez enega svojih ključnih mož Stevena Kruijswijka.

"Danes je (Roglič, op. a.) na ogledu trase 17. etape Toura (Grenoble-Méribel) pripeljal na vrh vzpona Col de Loze, kar je dovolj zgovoren podatek," je navijače pomiril Zeeman.

Drugi adut ekipe, Tom Dumoulin, se je medtem že odpravil proti Nici, kjer bo v soboto štart Toura. "Vsak kolesar ima svoj program dela na višini. Izkušnje s Primožem kažejo, da je najbolje, da čim dlje ostane na veliki nadmorski višini," je pojasnil Zeeman.

Če bo Roglič nastopil na Touru (ekipa naj bi osmerico predstavila najpozneje jutri), potem bo tam pet slovenskih kolesarjev. Poleg Rogliča še Tadej Pogačar in Jan Polanc iz ekipe UAE Emirates, Luka Mezgec (Michelton-Scott) in Matej Mohorič (Bahrain-McLaren).

Tour se začenja z ravninsko etapo v Nici to soboto, 29. avgusta.

