Ekipe nezadovoljne s striktnim pravilnikom na Dirki po Franciji

Kolesarske ekipe, ki bodo nastopile na letošnji Dirki po Franciji, naj bi bile izredno nezadovoljne z nekaterimi pravili, ki so jih zaradi izogibanja širjenju okužb z novim koronavirusom na dirki leta pripravili organizatorji dirke. 107. izvedba francoskega Toura se bo začela to soboto, 29. avgusta, in končala v nedeljo 20. septembra, v Parizu.

Ekipe si želijo nekoliko bolj zrahljanih pravil

Čez pet dni se bo, če bo vse po sreči, v Nici na Azurni obali Francije začela težko pričakovana 107. izvedba Dirke po Franciji, a še vedno ni povsem jasno, kakšnim pravilom bo sledil ritem dirke.

Po poročanju francoskega časnika L'Equipe se bodo menedžerji ekip, ki bodo nastopile na Touru (teh je 22), jutri prek videokonference srečali z organizatorjem dirke in poskušali zrahljati določene ukrepe, ki jih je, da bi se izognili okužbam z novim koronavirusom, pripravil organizator.

Kot so pred dnevi razkrili novinarji kolesarskega portala Velonews, eno od pravil narekuje, da bi morala celotna ekipa, v kateri bi med kolesarji in člani osebja naleteli na dva pozitivna primera, pripraviti kovčke in se ne glede na rezultate nemudoma posloviti z dirke.

Christian Prudhomme, direktor Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme je sicer pozneje za tiskovno agencijo Reuters razložil, da izločitev ekipe z dirke velja le, če bi v ekipi na dva pozitivna primera naleteli v razponu sedmih dni, a že to je več kot dovolj. Prav to pravilo naj bi bilo največji kamen spotike, pišejo pri Velonews.

Izločitev ekipe zaradi dveh pozitivnih testov?

"Izločitev ekipe z dirke v primeru dveh pozitivnih testov je radikalna poteza," je bil ob tem jasen Jerome Pineau, menedžer prokontinentalne ekipe B&B Hotels-Vital Concept, ki bo letos med udeleženci Toura.

"Upam, da bi, če bi se izkazalo, da sta okužena na primer mehanik in voznik ekipnega avtobusa, oba poslali v izolacijo, ne da bi bilo treba vse preostalo zaustaviti. V nasprotnem primeru ne verjamem, da bi glavnini karavane uspelo pripeljati do Pariza."

Pravilnik, pripravljen za Dirko po Franciji, med drugim narekuje, da bo v vsaki ekipi lahko največ 30 oseb, vključno s kolesarji (osem v ekipi), spremljevalnim osebjem in športnimi direktorji.

Vrata mehurčka se bodo zaprla v sredo, 26. avgusta

Pred vstopom v mehurček Toura, ki se bo zaprl 26. avgusta, torej tri dni pred začetkom uvodne etape, bodo morali vsi kolesarji in preostali člani ekip oddati dva negativna testa na covid-19, opravljena v dneh pred štartom. Zadnje testiranje bo prav 26. avgusta.

Foto: Getty Images

Velonews še poroča, da se ekipe sicer na vso moč trudijo, da bi svojim kolesarjem zagotovile največjo mogočo zdravstveno zaščito, za kar namenjajo velike vsote denarja, a kaj ko ne morejo nadzorovati vsega, kar se dogaja okrog karavane, saj kolesarska dirka ni tako statična, kot je na primer košarkarska liga NBA, ki se odvija na območju zabaviščnega parka v Orlandu na Floridi.

To pomeni, da bodo nekateri ljudje iz kolesarskih ekip hočeš nočeš prihajali v stik z zunanjim svetom, pa naj gre za osebje hotela, v katerem bodo nastanjeni, uslužbence bencinskih črpalk, na katerih bodo točili gorivo, ali trgovce, pri katerih bodo nakupovali hrano, da o velikem številu navijačev, ki se bodo kljub ukrepom zbrali ob trasi dirke, in novinarjev, ki bodo po službeni dolžnosti spremljali dogajanje na dirki, niti ne govorimo.

Organizator namreč vsaj za zdaj vztraja pri tem, da bodo novinarji in navijači imeli dostop do etap, resda v omejenem obsegu, pa vendar bi tudi to lahko ogrozilo neoporečnost mehurčka.

Alarm: lažno pozitivni testi?

Vse več pripomb pa leti tudi na zanesljivost testov na covid-19, saj se je tudi v kolesarskih krogih že zgodilo, da je kolesar brez simptomov oddal pozitiven test, ponovitev testiranja pa je bila negativna. Na to je pred kratkim opozorila tudi nizozemska kolesarka Inge Van der Heijden (CCC-Liv), ki je zaradi pozitivnega testa, in to kljub temu, da je bila povsem brez simptomov, morala izpustiti dirko državnega prvenstva, nato pa se je na ponovnem testiranju izkazalo, da je njen izvid negativen.

Po poročanju portala Cyclingnews bodo kolesarji v sredo v Nici opravili še zadnji test na covid-19.

V Franciji zadnje dni opažajo porast okužb z novim koronavirusom. Trenutno je v državi 243 tisoč okuženih, virus pa je zahteval več kot 30.500 življenj. 85 tisoč ljudi je virus že prebolelo.

