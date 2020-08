Rogličevi potrdili vlogo favoritov, pa tudi plačali davek

Zmagovalec lanske Vuelte je tudi v tej sezoni v ubijalski formi, prepričljivo je dobil Tour de l'Ain, pa tudi Criterium Dauphine je imel praktično že v žepu in bi skoraj zagotovo zmagal, če ne bi odstopil po predzadnji etapi. Na obeh preizkušnjah se je neposredno spopadel tudi s Kolumbijcem Eganom Bernalom, lanskih šampionom Dirke po Franciji, in ga obakrat premagal.

💛 Malgré une chute à mi-course, 🇸🇮@rogla conserve la première place au classement général du #Dauphiné et porte toujours le #MaillotJaune. 💛 pic.twitter.com/yB2Ww3KSE0 — Maillot jaune LCL (@MaillotjauneLCL) August 15, 2020

Osupljiva moč Jumbo-Visme

Roglič ima za seboj izjemen pogon Jumbo Visme. Ta ima z Zasavcem, pa nizozemskima zvezdnikoma Tomom Dumoulinom in Stevenom Kruijswijkom ter Belgijcem Woutom van Aertom, Novozelandcem Georgem Bennettom, Američanom Seppom Kussom, pa Robertom Gesinkom, Tonyjem Martinom in Dylanom Groenewegnom zastrašujoč in uglašen kader, medtem ko Ineos deluje kot vojska brez generala.

🇫🇷 #Dauphiné



The gap is trailing around the 2'20 for the 13 leaders as we are heading to the Col de la Croix Fry, the second of six climbs. FDJ has joined us in setting the pace of the peloton. pic.twitter.com/giuFaVCqYt — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 15, 2020

Froome in Thomas nevidna

Medtem, ko je Jumbo-Visma delovala kot dobro podmazan stroj in skrbela, da je bil Roglič vselej v položaju za zmago, je pri Ineosu vse breme padlo na Egana Bernala, ki je imel ob sebi le še kakšnega razpoloženega pomočnika. Kolumbijčeva zvezdniška kolega in zmagovalca petih Tourov, Chris Froome in Geraint Thomas, sta bila nevidna. "Vsekakor morata pokazati več. Nista bila dovolj dobra," je po sobotni etapi kriterija Dauphine o britanskih veteranih govoril športni direktor Ineosa Gabriel Rasch, Froom in Thomas pa sta bila nevidna tudi v nedeljo.

Enfin non, la même que Kruijswijk pardon pic.twitter.com/RZWoEPjzV0 — La Socquette Légère (@LaSocquetLegere) August 15, 2020

Še pred dnevi nepremagljivi ...

Froome se po lanski nesreči prav na kriteriju Dauphine vrača "dan za dnem", Thomas se bržčas varčuje za francosko pentljo, a si je le težko predstavljati, da bi Bernalu pomagala tako, kot Rogliču Dumoulin in Kruijswijk. Zagotovo Britanci še marsikaj skrivajo, do Toura je še dva tedna časa, a Rasch sam je priznal: "Resnično močni so, še pred dnevi bi lahko mislili, da so nepremagljivi, a v kolesarstvu se dogajajo raznorazne stvari."

🇫🇷 #Dauphiné



As a result of his crash yesterday, Primoz Roglic - leader in the GC and points classification - won’t start in the ultimate stage today. The evolution of his injuries will determine the plans for the upcoming races. Speedy recovery, @rogla 🤞 pic.twitter.com/xvam2hlX69 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 16, 2020

Padci, psihološki in fizični

Če konkurenca Jumbo-Vismi ni bila kos, je nizozemsko ekipo popadla smola. Šprinter Groenewegen je za zdaj izven pogona, bil je krivec za grozljiv padec Fabia Jakobsena na dirki po Poljski, kar je fanta psihično strlo. V soboto na Dauphineju sta se zaradi slabih razmer na cesti na tleh znašla Kruijswijk in Roglič, prvi je z izpahnjeno ramo odstopil takoj, drugi obtolčen in opraskan ni začel zadnje etape.

Z Rogličem bi moralo biti do Toura vse v najlepšem redu, Kruijswijkova poškodba ga lahko stane nastopa na dirki vseh dirk. A nizozemski as jo je vseeno odnesel srečno, v primerjavi z belgijskim čudežnim dečkom Remcom Evenepoelom, ki se je pri padcu na dirki po Lombardiji skorajda ubil in tako kot Jacobsen že končal sezono.

💥 Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) se estrella contra un carro mientras disputaba el Giro de Lombardía 2020! Dia negro con las caídas! 🇮🇹 #iLombardia #ciclismo #cycling pic.twitter.com/1Po2VyMap3 — NotiCiclismo (@Noticiclismo1) August 15, 2020

Kolesarji zahtevajo večjo varnost

Videti je, da so v času prisilnega premora prireditelji dirk malo izgubili zbranost, kolesarji pa tekmovalno rutino, medtem ko je tekmovalnost in bojevitost višja. Glede varnosti na dirkah – med žrtvami padcev, ki so bili posledica pomanjkljivih varnostnih ukrepov prirediteljev sta se znašla tudi Emanuel Buchmann in Maximillian Schachmann iz moštva Bora-Hansgrohe – je glas že povzdignilo Združenje profesionalnih kolesarjev (CPA), ki od prirediteljev zahteva večji poudarek na varnosti.

