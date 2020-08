Rogličev kolega Sepp Kuss dobil zadnjo etapo, dirko pa Kolumbijec Martinez

Tadej Pogačar je letošnji kriterij Dauphine končal na četrtem mestu, 56 sekund za Martinezom. Drugi je bil Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) z 29 sekundami zaostanka, tretji pa Guillaume Martin (Cofidis) z 41.

Najverjetneje bi petdnevno generalko pred Tourom, ki se bo v Nici začel 29. avgusta, sicer dobil Primož Roglič, ki pa po sobotnem padcu v nedeljo ni štartal. Kolesarje zdaj čakata dva tedna priprav na vrhunec sezone, nekatere tudi okrevanje po padcih. Jumbo Visma je pred koncem Dauphineja izgubila tudi Stevena Kruijswijka, ki si je v sobotnem padcu izpahnil ramo.

Kriterij Dauphine, 5. etapa podrobno:

Cilj: Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi, 25-letni Američan Sepp Kuss, je zmagovalec zadnje etape letošnjega Dauphineja. Drugo mesto je zasedel Kolumbijec Daniel Martinez (EF), tretje pa naš Tadej Pogačar (UAE Emirates).

5 km do cilja: Kuss se je odpeljal Pogačarju, Sivakovu in Martinezu, Lopez je popoustil, ujeli in perhiteli so ga tudi Pinot, Dumoulin, Bardet, Barguil, Martin ...

10 km do cilja: Pogačar, Kuss, Sivakov, Martinez in Lopez za zdaj mirno kolesarijo v ospredju, zasledovalci pa manjšajo zaostanek. Tudi Thibaut Pinot je spet našel noge in poskuša rešiti, kar se rešiti da.

17 km do cilja: Sepp Kuss je s skokom razredčil vodilno skupino, ujeli so ga še Pogačar, Sivakov, Martinez in Lopez, Alaphilippe je popustil. Naš kolesar se bojuje za etapno zmago, v skupnem seštevku pa se mu v tem trenutku nasmiha tretje mesto.

20 km do cilja: vodilni skupini se je priključil še Sepp Kuss (Jumbo-Visma), nato je na pedala zopet močneje stopil Pogačar ter tekmecem pobegnil za nekaj metrov. Mladi Gorenjec se je po skoku spet umiril, v vodilni skupini pa se nadaljujejo napadi.

24 km do cilja: Pogačar je ujel vodilna Alaphilippa in Sivakova, približujejta se jim še Lopez in Daniel Martinez (EF Pro Cycling.

27 km do cilja: Tadej Pogačar je skočil iz skupine favoritov, sledi mu Miguel Angel Lopez (Astana), kolesarja sta se podala v lov za vodilno dvojico. Sivakov je medtem ujel Alaphilippa. Pinot popušča in je že izgubil virtualno rumeno majico.

32 km do cilja: Pavel Sivakov je padel, se hitro pobral in obtolčen, popraskan ter s strganim dresom nadaljeval, a mu je Alaphilippe nekoliko pobegnil. Zasledovalna skupina s Pinotom, Martinom, Pogačarjem, Dumoulinom in ostalimi favoriti vztrajno manjša zaostanek za vodilnim Francozom.

💥 🇷🇺@PavelSivakov chute dans une descente mais se relève vite et revient sur 🇫🇷@alafpolak1 qui l'a attendu.



💥 🇷🇺@PavelSivakov falls downhill but gets up quickly and joins 🇫🇷@alafpolak1 who waited for him.#Dauphiné pic.twitter.com/fJizmBtyFV — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 16, 2020

70 km do cilja: Sivakov in Alaphilippe imata minuto in pol prednosti pred zaseldovalci, večjo skupino kolesarjev, v kateri sta tudi Pogačar in Pinot. Temu Francozu se obeta skupna zmaga na dirki.

85 km do cilja: Pavel Sivakov je prvi prikolesaril na Colombiere, vzel 10 točk, Alaphilippe osem za drugo mesto in De la Cruz šest za tretje, Pogačar je bil šesti in dobil eno točko. Sivakov in Alaphilippe za nekoliko zbežala skupini s Pogačarjem, Pinotom in drugimi favoriti.

99 km do cilja: na Col de Romme je prvi prikolesaril De la Cruz in vzel še 15 točk v boju za majico najboljšega hribolazca dirke, Alaphilippe je bil drugi, Kuss tretji, Pogačar pa je s šestim mestom dobil pet točk. Skupina favoritov je ujela ubežno skupino, zdaj se v ospredju več kot 20 kolesarjev že vzpenja na Col de la Colombiere.

110 km do cilja: v vodilni skupini so zdaj Pogačar, pa Tom Dumoulin in Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), Romain Bardet (AG2R la Mondiale), David De la Cruz (UAE Team Emirates), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) in Pavel Sivakov (Ineos). Skupina z najbolje uvrščenimi kolesarji na dirki, Pinotom, Martinom, Lando in drugimi je na vzponu na Romme nekoliko zaostala.

115 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Col de Romme, v ospredju je večja skupina 25 kolesarjev, med njimi tudi Pinot in naš Tadej Pogačar.

Po odstopu Rogliča je nov vodilni na dirki Francoz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ki ima pred rojakom Guillaumom Martinom (Cofidis) deset, pred Špancem Mikaelom Lando (Bahrain McLaren) pa 12 sekund prednosti, blizu so še Kolumbijci Daniel Martinez (EF Pro Cycling), Miguel Angel Lopez (Astana) in Nairo Quintana (Arkea-Samsic), pa Avstralec Richie Porte (Trek-Segafredo). Najboljši Slovenec je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) z minuto in 3 sekundami zaostanka za Pinotom.

Etape 5 #Dauphiné



🚩 Megève - Megève 🏁

📏 153,5 km

🚩 : 12h10 / 12.10 PM

🏁 : entre 16h35 et 17h07 / between 4.35 PM and 5.07 PM



📺 : 15h15 sur @francetvsport & @France3tv pic.twitter.com/fnFw3iprXI — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 16, 2020

Tudi zadnja etapa letošnjega Dauphineja je razgibana, kolesarje čaka kar osem kategoriziranih klancev, a pretežno druge kategorije, najtežja sta drugi in tretji dneva, najprej na 1.294 m visoki Col de Romme, z 8,8-kilometrskim vzponom ekstra kategorije in povprečnim naklonom 8,9 %, takoj za njim pa še Col de la Colombiere (1.610 m. n. v., 7,5 km klanca z 8.5 % naklonom) prve kategorije. Cilj bo po 153,5 kilometrih na Montee de l'altiport (1.458 m. n. v.), ciljni vzpon druge kategorije je dolg 9 kilometrov, s povprečnim naklonom 4,6 %)