Remco je lahko vesel, da je živ, Nemec po trčenju z avtomobilom polomljen #video

Po srhljivem padcu na sobotni Dirki po Lombardiji je mladi belgijski as Remco Evenepoel v resnici lahko vesel, da je ostal živ. Nov posnetek njegovega padca kaže, da bi bile posledice lahko še veliko hujše, kot "le" zlom medenice in predrta pljuča. Nemec Maximilian Schachmann, ki se je zaletel v avtomobil, pa je ni odnesel tako srečno, kot je kazalo sprva, utrpel je zlom ključnice.

20-letni čudežni deček belgijskega kolesarstva Remco Evenepoel je pri prečkanju kamnitega mostu po spustu s Colme di Sormano trčil v ograjo in padel v globino na drugi strani, kakšnih šest, nekateri so poročali celo o devetih metrih, globoko. Če bi padel le nekaj metrov kasneje, bi bile posledice padca še veliko hujše, bržčas tragične, je mogoče razbrati iz amaterskega video posnetka, ki se je v javnosti pojavil danes.

Mladi Belgijec jo je odnesel z zlomljeno medenico in predrtimi pljuči, sezona je zanj končana, a naj se sliši še tako čudno, v nesreči je imel tudi nekaj sreče.

"Utihni, živ si"

"Popolnoma vseeno mi je, kaj bo s to sezono, pomembno je le to, da je živ," je razlagal Patrick Lefevre, vodja Evenepoelove ekipe Deceuninck QuicksStep. "Opravičeval se mi je, pa sem mu rekel le: Utihni, živ si," je še povedal o prvem pogovoru z nesrečnim kolesarjem in olajšano dodal: "Vesel sem, samo malo naprej bi bile posledice veliko hujše. Ves čas poudarjam, da so takšni spusti nemogoči, pa se nič ne spremeni. Ta teden bi lahko imeli dve smrtni žrtvi, Fabia Jacobsena in Remca Evenepoela."

🚴‍♂️ | Bizar. Een auto op het parcours van #ILombardia. Gelukkig zonder gevolgen voor Schachmann pic.twitter.com/IamNOn3tEW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 15, 2020

To ni bil edini incident na Il Lombardii, na trasi se je ob koncu dirke znašel še civilni avtomobil, ki se je izmuznil redarjem in prekrižal pot nemškemu kolesarju moštva Bora-Hansgrohe Maximilianu Schachmannu. Ta je treščil vanj, sprva je kazalo, da se je izognil hujšim poškodbam, danes pa so iz njegove ekipe sporočili, da si je pri tem zlomil ključnico. Incident preiskuje italijanska policija.

