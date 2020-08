"Zgodil se je čudež"

Kot poročajo na cyclingnews.com, je Fabio Jakobsen lahko že hodil iz bolnišnice do letala, ki ga je pripeljal v domačo Nizozemsko.

Kolesar Deceuninck-Quickstep jih je huje skupil v šprintu 1. etape, ko ga je v zaščitne ograje izrinil rojak Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). V cilj je dobesedno poletel. Poneslo ga je čez ograjo. Nemudoma so ga začeli oživljati in pripeljali v tamkajšnjo bolnišnico. Bali so se za njegovo življenje, bil je celo v umetni komi, prestal peturno operacijo obraza, a so k sreči vitalni organi ostali nepoškodovani.

Ko so iz bolnišnice prišle spodbudne novice, da nima poškodb možganov ter hrbtenice, so si vsi oddahnili, zlasti Groenewegen.

Da gre zdravljenje v pravo smer, je poudaril ekipni zdravnik Yvan Vanmol: "Vsi so videli, kako grd padec je bil. Ko po vsem tem vidiš Fabia mobilnega, da stoji in je brez zlomov, lahko mirne duše rečeš, da se je zgodil čudež."

Sporazumeva se prek sporočil, saj govoriti zaradi operacije obraza še ne more, a naj bi tudi na tem področju v prihodnosti napredoval: "Vse razume, komunicira pa prek sporočil na telefonu. Pričakujem, da bo spet govoril. Mišice okoli ustnic so bile težje poškodovane, a bo v redu."

Jakobsen je imel zlomljeno zgornjo in spodnjo čeljust, prav tako palec, ni pa imel poškodb nog ter možganov. "Največja škoda je izguba vseh zob. Plastična kirurgija je v zadnjih letih tako napredovala, da bodo posledice padca zelo malo vidne," je dejal ekipni zdravnik.

Jakobsen se spominja vseh dogodkov iz prve etape, le zaključnega dela ne. Zaveda se, da je imel veliko sreče. Vanmol je prepričan, da bo lahko spet dirkal: "Ne bom postavil časovnice. A če me vprašate, ali bo dirkal ali ne, imam le malo dvomov in veliko optimizma."