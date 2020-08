Nesrečni Nizozemec po hujšem padcu ponoči operiran: stanje je še vedno resno

Prva etapa Dirke po Poljski se je končala z grdim padcem, v katerem jih je huje skupil nizozemski kolesar Fabio Jakobsen. Člana ekipe Deceuninck-Quick-Step so sprva oživljali, nato pa ga odpeljali v bolnišnico, kjer je še vedno v umetni komi. Ponoči so ga operirali, iz kluba pa sporočajo, da je njegovo stanje resno, a trenutno stabilno.

Zaključni dogodki v prvi etapi Dirke po Poljski s ciljem v Katowicah so vzbudili veliko pozornosti, potem ko sta se v ciljnem šprintu pri hitrosti okoli 80 kilometrov na uro zapletla Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) in Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step). Prvi je rojaka povsem stisnil v desno, kjer se je zapletel v ograjo. Sledil je grd padec, nato pa se je začel boj za življenje nizozemskega kolesarja.

Na licu mesta so ga oživljali in s helikopterjem nemudoma odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico, kjer so ga dali v umetno komo. Utrpel je številne poškodbe, spodbudnejše novice pa so prišle v nadaljevanju večera, ko so potrdili, da ni utrpel poškodb možganov ter hrbtenice.

Danes ga bodo skušali zbuditi iz kome

Zaradi teže vseh poškodb je ostal v umetni komi, zdravniško osebje pa nenehno spremlja njegovo zdravstveno stanje, ki je po besedah njegovega moštva resno, a stabilno.

Ponoči so zdravniki opravili operacijo obraza, iz kome pa ga bodo skušali zbuditi danes.

Groenewegen in Jakobsen sta se borila za zmago in dobesedno poletela v cilj. Prvi je ciljno črto prečkal član Jumbo-Visme, vendar so ga na koncu zaradi nešportne poteze diskvalificirali. Nemudoma so se odzvali tudi na Mednarodni kolesarski zvezi (UCI), ki so tako kot številni kolesarji ostro obsodili potezo Groenewegena, ki si lahko obeta dodatne sankcije.

Zmagovalec etape je tako postal prav Jakobsen, drugo mesto je osvojil Francoz Marc Sarreau (Groupama-FDJ), ki se je tako kot drugi kolesarji znašel na tleh. Zaradi poškodbe ramena je tudi že zaključil z dirko.

Tekmovanje pa bo nadaljeval slovenski kolesar Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki je v šprintu izbral srečno levo stran. Pokazal je, da je v dobri formi in na koncu osvojil tretje mesto, kar bo zanj lepa spodbuda za nadaljevanje sezone, v kateri bo nastopil tudi na sloviti Dirki po Franciji.