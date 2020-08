Po grozljivem padcu zmagovalec v umetni komi, Mezgec srečno odnesel #video

Prva etapa kolesarske dirke po Poljski se je končala s hudim padcem, ki je bil posledica šprinterskega dvoboja med Dylanom Groenewegenom (Jumbo-Visma) in Fabiem Jakobsenom (Deceuninck-Quick-Step). Slednji jih je huje skupil in so ga celo oživljali, trenutno pa je v bolnišnici v umetni komi. Hitri Luka Mezgec se je padcu k sreči izognil, na koncu pa po diskvalifikaciji Groenewegena osvojil tretj mesto. Zmaga je pripadla nesrečniku Jakobsenu.

"Grozovit padec na ciljni črti. Upamo, da je z vsemi ok. Čakamo na informacije," so takoj po koncu etape zapisali pri nizozemskem moštvu Jumb-Visma, ki je imelo navideznega "zmagovalca" v Dylanu Groenewegnu. Kljub padcu je moštveni kolega Primoža Rogliča namreč prvi prečkal ciljno črto, a so ga sodniki diskvalificirali, ker je povzročil ciljno katastrofo.

Skupaj s Fabiem Jakobsenom (Deceuninck-Quick-Step) sta bila bitko za zmago, vendar sta se nato zapletla. Nizozemski kolesar je povsem izrinil rojaka Fabia desno v zaščitno ograjo, nato pa je ta grdo poletel čez njih in podrl še gospoda, ki je s fotoaparatom fotografiral zaključek etape v Katovicah. Kot prihajajo govorice s Poljske, naj bi ga Jokobsena celo oživljali in je v umetni komi, medtem ko je fotograf prav tako v kritičnem stanju. Ker so člana Jumbo-Visme diskvalificirali, je zmaga pripadla predstavniku ekipe Deceuninck-Quick-Step.

Za tem se je na tleh znašlo še nekaj kolesarjev. Veliko srečo je imel Luka Mezgec, ki je bil v boju za najvišja mesta. Proti cilju je prihajal po levi strani in se ognil najhujšemu. Na koncu so sodniki ob pregledu vseh dogodkov ob njegovem imenu zapisali tretjo mesto, kar je odličen dosežek.

"Drži se Fabio Jakobsen. Želim ti vse dobro," pa je slovenski šprinter na družbenem omrežju dal vedeti, da je v mislih z nizozemskim kolesarjem.