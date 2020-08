Nesrečni kolesar se je zbudil iz umetne kome

V sredo je kolesarski svet pretresel grd padec Fabia Jakobsena (Deceuninck-Quick-Step). Nizozemski kolesar se je v ciljnem šprintu zapletel z rojakom Dylanom Groenewegnom (Jumbo-Visma) in padel čez varnostno ograjo. Sprva so v javnost prišle informacije, da se nesrečni kolesar bori za življenje, kmalu za tem pa so javili, da je njegovo stanje resno, a stabilno. Danes so informacije še bolj optimistične. Jakobsen se je namreč zbudil iz umetne kome.

We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is "good". 👌#tdp20 @deceuninck_qst — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 7, 2020

Triindvajsetletni kolesar si je močno poškodoval obraz in prestal peturno operacijo. Jakobsen je padel pri hitrosti več kot 80 kilometrov na uro. Mnogi menijo, da ga je Groenewegn nalašč pritisnil ob ogrado.

¿Lo cerró o no lo cerró? ¿Merece una sanción? Opinen ya con el #ElMundoRuedaXSeñal



Sigue la carrera también aca 🖥 👉 https://t.co/CEQhFlSUo1#TDP20 pic.twitter.com/PMCZUXlK1W — Señal Deportes (@SenalDeportes) August 5, 2020

Oster odziv nekaterih kolesarjev

Na to potezo so se zelo ostro odzvali nekateri kolesarji. Med njimi tudi nadarjeni Belgijec Remco Evenepoel, prvi favorit za skupno zmago na Poljskem. "Groenewegen si zasluži dosmrtno prepoved tekmovanja. Lahko ga je sram." Kmalu po objavi je svoj zapis izbrisal.

Ne najde besed. Foto: Reuters

Groenewegen se je včeraj opravičil za Jakobsenov padec

Včeraj je Dylan Groenewegn izrazil obžalovanje za svojo potezo ob koncu sredine etape. "Sovražim to, kar se je zgodilo včeraj. Ne najdem besed, ki bi opisale, kako zelo žal mi je za Fabia in vse druge, ki so zaradi tega padli. Trenutno je zdravje Fabia najpomembnejše. Vseskozi razmišljam o njem."