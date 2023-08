Eden najhitrejših kolesarjev na svetu zamenjal delodajalca

Nizozemec Fabio Jakobsen, ki je leta 2020 doživel strašno nesrečo na dirki po Poljski, po kateri je bil blizu smrti, je uspešno okreval in lani zmagal na svoji prvi etapi na dirki po Franciji.

𝑅𝑒𝒶𝒹𝓎 𝓉𝑜 𝓌𝓇𝒾𝓉𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝑒𝓍𝓉 𝒸𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇✍🏻📖



💬"I think this team has a legacy and it’s an honour to become a part of it." - @FabioJakobsen



We’re delighted to #WelcomeFabio, Multiple Grand Tour stage-winner and sprinter extraordinaire to our roster for 2024!🇳🇱