Nizozemski sprinter Fabio Jakobsen se zaveda dejstva, da bodo pri moštvu Soudal-QuickStep ekipo za prihodnji Tour gradili okoli njihovega glavnega zveznika Remca Evenepoela, kar pomeni, da bodo sprinterji in njihovi pomočniki v drugem planu.

"Želim si iti na Tour in dirkati, kar v tej ekipi ne bo mogoče prihodnjih nekaj let," je v pogovoru za nizozemsko televizijo NOS izjavil Jakobsen, ki na letošnjem Touru preživlja težke čase. Po padcu in poškodbah v 4. etapi se težko prebija iz etape v etapo. Do zdaj je bil etapni zmagi najbližje v 3. etapi, kjer je osvojil 4. mesto. Če mu bo uspelo okrevati, ga nova sprinterske priložnosti čakajo v 11., 18., 19. in 21. etapi s ciljem v Parizu.

Foto: Reuters

Jakobsen je še povedal, da je med Tourom o prestopu govoril z direktorjem ekipe Patrickom Lefevrejem, s katerim sta se razšla v prijateljskih odnosih. "Po pogovoru sva se objela, a na žalost ne morem ostati, poiskati moram drugo ekipo," je bil jasen Jakobsen. "Iskanje poteka dobro. V ekipi Soudal sem preživel šest let in jo nosim v srcu, enako velja za Patricka. Najprej želim opraviti delo na Touru, več pa bo znanega 1. avgusta," je napovedal. Takrat se v profesionalnem kolesarstvu tudi uradno odpre kolesarska tržnica. Jakobsen naj bi se v prihodnji sezoni preselil v ekipo DSM-Firmenich.

