"Pogačarjevi udarci se kopičijo, Jumbo-Visma mora ustaviti krvavitev"

Po prvih devetih dneh Toura je psihološka premoč na strani Tadeja Pogačarja, je prepričan nekdanji ameriški kolesarski šampion Lance Armstrong, ki je bil osramočen in izbrisan iz zgodovine francoske pentlje. Potem ko je Jonas Vingegaard v sredini peti etapi slovenskemu asu odščipnil minuto in štiri sekunde, je Pogačar Dancu odgovoril s protiudarcema v šesti in deveti etapi ter se mu v skupnem seštevku približal na 17 sekund. "Zaporedna udarca Pogačarja morata skrbeti Jumbo-Vismo," meni razvpiti Američan.

"Pogačarjevi udarci se kopičijo in Jumbo-Visma mora ustaviti krvavitev," je v svojem podckstu The Move razmišljal Lance Armstrong. Čeprav je Jonasu Vingegaardu, ki ga je Pogačar načel v šesti in deveti etapi letošnjega Toura, uspelo obdržati rumeno majico, je zdaj psihološka premoč na strani slovenskega asa, še pravi. Lanskemu zmagovalcu bodo danes, na prost dan, zagotovo samozavest nažirali tudi novinarji z nešteto vprašanji o naletih Pogačarja. Jonas je zdaj vsekakor pod velikim pritiskom, še razmišlja človek, ki o pritisku nekaj ve. Na tnalu je bil že v času nabiranja svojih sedmih zmag na Touru, še bolj pa v letih po tem, ko je zaradi razkritja sistematične zlorabe dopinga vse tudi izgubil.

Tadej Pogačar je po uspešnem napadu na grozljivo naporni nedeljski etapi s ciljnim vzponom na mitski Puy de Dome dejal, da je zdaj v idealnem položaju. Za napad, seveda. Vingegaard je poudarjal, da se veseli Alp, kjer bodo dolgi klanci in nadmorska višina potencialno v prid njemu. "Ko je imel Jonas dober dan, je Pogačarju odvzel več časa, kot ga je uspelo Tadeju v četrtkovi in nedeljski etapi odvzeti Vingegaardu," pa razmišlja George Hincapie, Armstrongov tovariš iz zvezdniške zasedbe US Postal v dopinških časih Toura. "Vingegaard jo je odnesel kar dobro, tudi rumeno majico je obdržal, dirka bo še zelo napeta," je dodal.

V nedeljo se je Slovenec na zaključnem vzponu na Puy de Dome odpeljal mimo Danca. Foto: Reuters

"Pod pritiskom je Vingegaard"

Letošnja bitka Pogačarja in Vingegaarda navdušuje, med kolesarjema so razlike tako majhne, da bi lahko o zmagovalcu odločal edini kronometer na dirki (16. etapa naslednji torek), pa je zadovoljno ugotavljal Armstrongov in Hincapiejev nekdanji šef, razvpiti Belgijec Johan Bruyneel. Tudi ta je zaradi dopinških nečednosti izgnan iz kolesarstva, a dogajanje še naprej natančno spremlja. "Pogačar se je po tisti kritični sredi vrnil in Vingegaarda v nedeljo na dolgem klancu, ki bi moral v teoriji bolj ustrezati Jonasu, pustil za sabo. To se lani ni zgodilo niti enkrat," je v podkastu JB2 poudaril Bruyneel.

Vse kaže, da se krivulja Pogačarjeve forme, ki na letošnji Tour zaradi padca in zloma zapestja na spomeniku Liege–Bastogne–Liege ni prišel optimalno pripravljen, dviga, medtem ko je Vingegaardova – ta je bil v izvrstni formi že na Kriteriju po Dofineji tik pred Tourom – dosegla vrh, še ugotavlja Bruyneel. Tudi dolgi alpski klanci najbrž ne bodo Vingegaardova rešitev, še pravi, saj se je lani na njih (predvsem na tistem odločilnem Col du Granonu) Pogačarja res otresel, leto prej pa je bilo obratno, tudi v Alpah Pogačarju ni bil kos nihče.

"Ne vemo, kam bo šla Pogačarjeva krivulja, ampak pod pritiskom je Vingegaard. Na splošno sta zelo izenačena, sem pa na Jonasovem obrazu opazil trpečo grimaso, ki je na lanskem Touru nisem videl," je še opazil belgijski strokovnjak. Pričakuje celo, da bo odločal kronometer po drugem prostem dnevu. Ta bo izjemno težak, na njem bodo odločale noge, ne more pa se odločiti, komu bi pripisal več možnosti. "Vingegaard je bil lani na kronometru boljši, a je bil Pogačar že v zatonu, leto prej pa je Tadej Jonasu odščipnil 30 sekund, če se prav spomnim," ju je primerjal in se le malo zmotil. Tadej Pogačar je bil leta 2021 na prvem posamičnem kronometru 27 sekund hitrejši od Jonasa Vingegaarda, na drugem, nepomembnem v predzadnji etapi, ko je bila dirka že odločena, pa je Pogačar za Dancem zaostal 25 sekund.

Bitka za 110. Tour bo še napeta. Foto: Reuters

Kako bo na kolesarje vplival dan odmora?

Danes je na 110. Touru prvi prost dan in ta jo lahko tudi zagode kolesarjem. "Večina kolesarjev sovraži proste dneve, jaz sem vsekakor jih," pravi Armstrong. Telo je po tednu dni dirkanja že navajeno na rutino, na precej enakomeren ritem trpljenja in počitka, prost dan pa to povsem poruši, še pravi. Sam je v času aktivne kariere te šoke poskušal omiliti z zelo napornim treningom, vendar se pravega pritiska dirke ne da simulirati. "Telo se na prost dan preprosto ustavi in naslednja etapa je zato lahko pravi pekel," se je spomnil Armstrong in s strahom preveril profil torkove desete etape s petimi kategoriziranimi klanci.

O nevarnostih prostih dni nam je že pred začetkom letošnje dirke razlagal tudi nekdanji slovenski profesionalec Matej Mugerli. Kot ključnega je izpostavil drugega, ki bo naslednji ponedeljek, po treh epskih alpskih etapah in tik pred edinim kronometrom, ki bi lahko odločal o letošnjem šampionu. "Nekateri utegnejo prekinitev rutine še kako čutiti v torek, etapa bo težka, vsekakor primerna za pobeg. Za fante, ki so v prvem tednu nekaj privarčevali in potrpežljivo čakali. Takšne, ki ne gredo na skupno zmago," pa pričakuje Bruyneel.

Bo ameriški junak dneva Matteo Jorgenson prihodnje leto odšel v Jumbo-Vismo? Foto: Reuters

Jorgensona prihodnje leto vidi v dresu Jumbo-Visme

Američana sta seveda obžalovala, da v nedeljo ni zmagal njun rojak Matteo Jorgenson, ki je iz velike ubežne skupine napadel slabih 50 kilometrov pred ciljem in se zlomil na zaključnem klancu, ko so ga prehiteli kanadski zmagovalec etape Michael Woods, Francoz Pierre Latour in naš Matej Mohorič. "Jorgenson je predolgo bežal sam in porabil preveč moči. Vsa čast pa Woodsu. Da prehitiš kolesarja, kot je Mohorič, moraš imeti res dober motor," je priznal Bruyneel. Jorgensona prihodnje leto vidi v dresu Jumbo-Visme. Odgovoril pa je tudi na razmišljanje Armstronga in Hincapieja o skrivnostnem statusu še enega zanimivega Američana na dirki, in sicer Seppa Kussa.

Skrivnost Seppa Kussa

Glede na to, da je Kuss ključni gorski pomočnik Vingegaarda, je zanimivo, da mu Jumbo-Visma dovoli, če ne celo naroča, da po opravljenem delu ne popušča preveč in ohranja visoko deveto mesto v skupnem seštevku (6:45 za rumeno majico). "To je zagotovo strategija. Videli smo, kakšno razliko si lahko privozijo ubežniki. Če Jumbo pošlje Seppa v beg, se lahko sprosti in garaško delo prepusti UAE. Ta strategija mi je všeč," je razmišljal Hincapie. Pri tem pa je pozabil na eno nadvse pomembno podrobnost.

Kakšna je strateška vrednost Seppa Kussa? Foto: Reuters

Kuss kot morebiten pritisk na UAE ni prav uporaben, saj ima Pogačarjeva ekipa še močnejše strateško orožje z Britancem Adamom Yatesom, ki je trenutno peti v skupni razvrstitvi (4:39 za rumeno majico). "Kuss na devetem mestu je premalo. Če ga Jumbo-Visma pošlje v beg, bo UAE za njim poslal Yatesa, da se mu prilepi na kolo. Če bo v begu Yates, ki je peti v skupnem seštevku, pa bo začelo skrbeti tretjega in četrtega, to pa sta Jai Hindley in Carlos Rodriguez. S tem dobiš zaveznike v Bori – Hansgrohe in Ineos Grenadiers. Ta strategija Jumba bi imela smisel le, če UAE ne bi imel Yatesa. Mogoče pa je, da Kuss ohranja položaj prav zaradi Yatesa," je nekdanjima varovancema odgovoril Bruyneel.

Je Vingegaard dovolj močan, da bi se lahko otresel Pogačarja?

Taktiko Jumbo-Visme je v prvem tednu nekajkrat kritiziral, a je v nedeljo dirkala pametno, še pravi Belgijec. Nenevarnega bega niso lovili za vsako ceno, v klancu so z Wilcom Keldermanom, Woutom van Aertom in Kussom narekovali primeren tempo, pametna pa se mu je zdela tudi poteza Vingegaarda, da ne napade v ciljnem klancu. "Sprašujem se le, ali so tako dirkali, ker menijo, da je tako najbolje, ali pa mislijo, da Vingegaard ni dovolj močan, da bi se otresel Pogačarja. Jaz mislim, da je to drugo," je zaključek prvega dela letošnjega Toura še analiziral Bruyneel.

