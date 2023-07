"Pogačar je zdaj pokazal, da z njim ni šale"

"Dirka se, kot da ni naslednje etape. Kot da gre za en sam dan," nam je po šesti etapi navdušeno razlagal Kristijan Koren, slovenski kolesarski veteran, ki je z Adria Mobilom ravno končal Dirko po Avstriji, a ob dirkanju ves čas spremljal tudi francoski Tour. Na tem je slovenski adut in dvakratni zmagovalec francoske pentlje Tadej Pogačar včeraj spet pokazal imenitno predstavi in prišel do svoje jubilejne desete zmage na dirki vseh dirk. Zaostanek za lanskim zmagovalcem in novim vodilnim na dirki, Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), je ob tem zmanjšal na 25 sekund.

Tour se je v treh dneh dvakrat postavil na glavo, če je v torek dirko še nadzorovala Pogačarjeva ekipa UAE Emirates in je rumeno majico vodilnega nosil Britanec Adam Yates, je v sredo rumeno majico oblekel Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe), medtem ko je Jonas Vingegaard pobegnil Tadeju Pogačarju za 53 sekund. Že v četrtek pa je slovenski as spet pokazal mišice, dobil deseto etapo, Vingegaardu, ki je prevzel skupno vodstvo, pa odščipnil dragocenih 28 sekund. V skupnem vodstvu je zdaj Danec, medtem ko je Hindley že minuto in pol za rumeno majico.

Tudi na dirki po Avstriji so spremljali Tour

Kristija Koren: Pogačar jih je v sredo 'pošolal', ampak Tour še zdaleč ni odločen. Foto: Vid Ponikvar Slovenski veteran Kristijan Koren je v svoji karieri osemkrat dirkal na znamenitem Touru, a take akcije, kot jo kažejo kolesarji že v prvem tednu 110. izvedbe francoske pentlje, ni pričakoval. "Se spominjam na svojih številnih Tourih, ko sem vozil tudi z Vincenzem Nibalijem, da s kolesa v prvem tednu ni dvignil zadnjice. Vse se je varčevalo za pomembne etape. Zdaj pa gredo sami pravi kolesarji v napad. Že nekaj let opažam, da se dirka čisto drugače," pravi 36-letni Primorec, ki smo ga ujeli ravno po zaključni peti etapi Dirke po Avstriji, na kateri je dirkal za novomeško ekipo Adria Mobil.

"Si predstavljaš, da se danes vse obrne na glavo in napade Tadej?"

S kolegi so po svojih etapah s slastjo spremljali še Dirko po Franciji. Četrtkovega razpleta, ko je Pogačar Vingegaardu vrnil za sredin poraz in prepolovil zaostanek za Dancem, tudi člani Adrie niso pričakovali, pravi Koren. "S fanti smo se pogovarjali, pa tudi z Davidejem Formolom iz UAE sem govoril, da smo se včasih, ko smo skupaj dirkali, veliko bolj varčevali z energijo, zdaj pa gre na nož že od začetka. To je seveda res zanimivo gledati, že prve tri dni je letelo. Pogovarjali smo se tudi o Tourmaletu in se spraševali: 'Si predstavljaš, da se danes vse obrne na glavo in napade Tadej?' In ravno to se je zgodilo! Dirka se, kot da ni naslednje etape, kot da gre za en sam dan."

Čez dva dni je lahko spet drugače

V sredo je Tadej Pogačar malo potarnal, da preprosto ni imel pravih nog, 24 ur kasneje je bil spet močan. Kako se to lahko tako hitro obrača? "Ja, to je pač dnevna forma, ki se lahko obrača hitro. En dan malo slabše spiš, pa si kot cunja, naslednji dan si pa prerojen. Res je zanimivo, kako se to iz dneva v dan spreminja. Čez dva dni je lahko spet drugače, v treh tednih pa se bo sploh dogajalo nepredvidljivih stvari," opozarja Koren.

V sredo je še kazalo, kot da se lahko v boj Pogačarja in Vingegaarda vmeša še nekdo tretji. Nevaren je postal Avstralec Hindley, v četrtek pa sta ga glavna favorita domala odpihnila in je na Touru spet bolj ali manj dvoboj za skupno zmago. Vsak porabljeni atom moči se pozna naslednji dan, pravi naš sogovornik. Pri varčevanju z močmi pa je izjemno pomembna ekipa kolesarja. Sam je bil skozi dolgo kariero profesionalca prav eden najpomembnejših pomočnikov na cesti.

Spet vse kaže na dvoboj Vingegaard - Pogačar. Foto: Reuters

"Pogačar jih je 'pošolal'"

"V sredo je Vingegaard ostal sam in moral vleči po ravnini. Tako se lahko iztrošiš. Iskal je sekunde. S kolegi smo se pogovarjali o tem, da so morda pri Jumbo-Vismi ugotovili, da je Pogačar ranljiv, in se ga bodo morda v četrtek še enkrat lotili in tako ujeli še kakšno sekundo več. Te stvari preštudiraš in poskušaš izpeljati, ampak v četrtek smo nato videli, da ko je Vingegaard ostal sam in mu ni preostalo drugega, kot da napada, se ga je Pogačar mirno držal, tudi dvignil se ni. Na tak način pa privarčuješ ravno dovolj moči za zaključni napad, ki pa se je tu razpletel kot v kakšnem hollywoodskem filmu. Pogačar jih je 'pošolal'. Lahko rečemo, da jih je Vingegaard dobil malo po prstih, ker je v sredo napadel. Ampak Tour je Tour, prve tri dni je šlo na nož, in to se že malo pozna. Pestro je bilo. Je pa res, da tudi danes ni še nič odločeno. Tudi Pogačarju ali Vingegaardu se lahko zgodi dan, kot ga je imel Hindley, ki je ostal zadaj za skoraj tri minute. Upam, da Pogačar takšnega dneva ne bo imel. Je pa Tour izredno nepredvidljiv, še kakšno slabo vreme in vse se lahko spet obrne," pravi lanski državni prvak, ki je letos majico slovenskega šampiona predal prav Pogačarju.

Gledalci uživamo v trpljenju in kaosu

A v bržčas zadnji sezoni med profesionalnimi kolesarji vse bolj razume, kako gre prav to nepredvidljivo sodobno dirkanje gledalcem veliko bolj v slast. "Za gledalce je to spektakel, ja. To ni tisto, ko se postavi neka ekipa na čelo in vleče v klanec, po vsakem kilometru eden odpade in se na koncu udarijo najboljši. Tukaj se karte veliko bolj mešajo." Gledalcem je kot kaže všeč tisto, kar profesionalcem ne ustreza − kaos, nepredvidljivost, trpljenje. "Ja, ja, tako je (smeh, op. p.), pa saj to razumemo, povsem jasno nam je, ko tudi sami to gledamo z druge strani," prikimava Koren.

Bo naslednjih nekaj dni zdaj kaj bolj mirnih? Foto: Reuters

Gleda se na najmanjše detajle

V sredo je Pogačar omenjal, da so pri Jumbo-Vismi z njegovega obraza, ko se je mučil slediti napadu van Aerta, prebrali, da nima najboljšega dne, in to izkoristili, v četrtek se je Pogačar sam zapeljal celo ob Vingegaarda in preveril, kakšno grimaso ima Danec. Kako natančno kolesarji spremljajo svoje konkurente, na kaj vse so pozorni?

"Seveda moraš malo poznati stvari, pogledati na vse malenkosti," odgovarja Koren in nadaljuje: "Odločiti se moraš tudi za pravi trenutek napada. Pogledaš, ko tvoj tekmec recimo pije in ima roke polne, ali pa si spravlja gel v žep, takrat sprožiš napad. Treba je slediti dogajanju, vsako malenkost je treba izkoristiti. Če je malce bolj kisel v obraz, pač poskusiš. Zdaj so kolesarji tako izenačeni z materialom, pripravo, prehrano in podobnim, da res odločajo malenkosti."

Bo zdaj nekaj dni bolj mirnih?

Zdaj ima Pogačar odlično izhodišče, Vingegaard in njegovi kolegi iz Jumbo-Visme bodo morali braniti rumeno majico, 24-letni šampion s Klanca pri Komendi pa se jih bo moral le držati in prežati na nove priložnosti. "Vingegaard ima zdaj rumeno majico in ga Pogačar v naslednjih dneh najbrž ne bo več stiskal. Pokazal je, da z njim ni šale, priložnosti pa bodo v UAE iskali kasneje. Če pa bo imel Vingegaard slab dan, pa bodo seveda poskušali to izkoristiti. Šteje vsaka sekunda, da ne pridejo na kronometer preveč skupaj in da se tam ne bo kaj zalomilo. Pogačar bo zdaj Vingegaardu sledil in prežal na trenutke, ko ga bo lahko stisnil," napoveduje Koren.

Petek prinaša sprintersko etapo, v kateri bi se morali glavni favoriti za skupno zmago malce spočiti, v soboto in nedeljo pa bo spet bolj pestro, a odločilni del 110. Toura se bo začel v četrtek, 14. julija, s 13. etapo, katere cilj bo na znamenitem Grand Colombierju.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: