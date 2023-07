Pri Pogačarju so bili prisotni dvomi

Tadej Pogačar je po začetnem rock'n'rollu po Baskiji, kjer je z bonifikacijami osrednjemu tekmecu Jonasu Vingegaardu vzel enajst sekund, prejel močan udarec v peti etapi Toura.

Kdo bo zmagovalec 110. Dirke po Franciji? Tadej Pogačar 196 glasov + 46,89%

Jonas Vingegaard 192 glasov + 45,93%

Mathias Skjelmose 1 glasov + 0,24%

Jay Hindley 17 glasov + 4,07%

Giulio Ciccone 1 glasov + 0,24%

Carlos Rodriguez 2 glasov + 0,48%

David Gaudu 2 glasov + 0,48%

Kdo drug 7 glasov + 1,67% Oddanih 418 glasov

Na poti do Larunsa je moral priznati premoč Dancu, ki je napadel na zaključnem vzponu na prelaz Marie Blanque in vse do cilja povečeval naskok. Ta je ob prečkanju ciljne črte znašal 1:04. Veliki zmagovalec je postal Jay Hindley, ki je lani osvojil Giro. V skupnem seštevku je Avstralec, ki se je dobro znašel v veliki ubežni skupini, prav tako prevzel vodstvo. Zdaj ima pred drugim Jonasom 47 sekund prednosti, Pogačar pa na šestem mestu zaostaja 1:40.

Za Mauro Gianettija, vodjo ekipe UAE Emirates, izguba časa ni presenetljiva. "To je bil boj, ki ga je vsak pričakoval," je Gianetti povedal v pogovoru za WielerFlits in nadaljeval: "Vingegaard je bil zelo impresiven in tudi Jai Hindley je dobro kolesaril. Zelo dobro se je odrezal. Za nas ni bil super dan. Pred začetkom dirke smo imeli nekaj dvomov, vendar smo po vožnji v Bilbau upali na najboljše. Zdaj se zdi, da še vedno obstaja razlika med njim in Vingegaardom. Na srečo smo v prvih etapah pridobili nekaj sekund. Zdaj smo jih izgubili, vendar ne veliko. Še vedno smo v igri."

"Vedeli smo, da bo po padcu v Liegeu težko stoodstoten"

UAE Emirates je imela nadzor nad glavnino kolesarjev, mnogi pa se sprašujejo, ali je bilo to pametno, ker je potem Pogačarju zmanjkalo moči: "Mislim, da ni bil slab, le drugi za Vingegaardom je bil. Če to ni dobro ... Tadej je bil dober, vendar ni bilo dovolj, da bi se držal Jonasa. Bila je tudi naša odgovornost prevzeti nadzor nad dirko in ne dovoliti, da bi se razlika povečala. Hindley je zmagal na Giru. Kot sem že povedal zjutraj, boj verjetno ne bo potekal le med Tadejem in Vingegaardom. Moramo gledati tudi druge izzivalce. Zdaj vidimo, da je Jai Hindley resen tekmovalec."

Jonas Vingegaard je v sredo strl Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Čeprav je Pogi izgubil dragocen čas, se vsi zavedajo, da je dirka še dolga: "Na začetku smo že vedeli, da bo po padcu v Liegeu težko stoodstoten. Zdaj smo tu, spoštujemo dirko in se borimo že od prvega dne. Štirikrat smo nosili rumeno majico. Prevzemamo odgovornost. Trenutno zaostajamo le 53 sekund za Vingegaardom ter eno minuto in 40 za Hindleyjem. Opravili smo s petimi etapami. Pred nami je še dolga dirka."