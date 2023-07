Slab dan za Pogačarja, Avstralec do etapne zmage in rumene majice

Prva gorska etapa na letošnji Dirki po Franciji je močno premešala razmerja v skupnem seštevku Dirke po Franciji. Po izjemni predstavi je etapno zmago, svojo prvo na Touru, osvojil Avstralec Jai Hindley (BORA) in prevzel vodstvo na dirki. Tadej Pogačar (UAE) se je na zadnjem vzponu dneva znašel v težavah in je močno zaostal. Največji tekmec Jonas Vingegaard ga je prehitel kar za minuto in napredoval na drugo mesto, 47 sekund za Avstralcem. Slovenski as je zdrsnil na šesto mesto (1:40).

Avstralec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Franciji, potem ko je na trasi med Paujem in Larunsom (162,7 km) slavil iz številčne ubežne skupine. Zmagovalec Dirke po Italiji leta 2022 je oblekel tudi rumeno majico.

Tadej Pogačar je imel nekoliko slabši dan, in je na zadnjem vzponu dneva močno zaostal. Lanski zmagovalec, Danec Jonas Vingegaard , je na klancu silovito napadel, in slovenskemu asu v cilju vzel 1:04 minute.





Potek 5. etape Dirke v Franciji:



Foto: Reuters

Cilj! Jai Hindley je veliki zmagovalec 5. etape in novi vodilni na Dirki po Franciji! Z 32 sekundami zaostanka je drugo mesto osvojil Italijan Giulio Ciccone, tretje pa Felix Gall, novi vodilni v razvrstitvi za pikčaso majico. Jonas Vingegaard, ki je silovito napadel na zadnjem vzponu, je v cilj pripeljal kot peti (+34), Tadej Pogačar pa je bil osmi, z zaostankom 1:38 minute.

7 km do cilja: Jai Hindley se vozi etapni zmagi in rumeni majici naproti, Jonas Vingegaard (+52 sekund zaostanka) pa veliki prednosti pred Tadejem Pogačarjem. Zdaj ima že minuto prednosti pred Slovencem.



18 km do cilja: Hindley je prvi prečkal zadnji gorski cilj 5. etape, pobral osem odbitnih sekund, in je na pragu prevzema rumene majice.

19 km do cija: Silovit napad Vingegaarda! Pogačar nadaljuje v svojem ritmu, a Danec se hitro oddaljuje.

20 km do cilja: Van Aert je počakal na glavnino, in nekaj minut narekoval tempo za kapetana Jonasa Vingegaarda, ko je popustil, je vajeti prevzel izvrstni ameriški hribolazec Sepp Kuss. Kako se bo odzval Tadej Pogačar in ekipa UAE, ki bo danes izgubila rumeno majico? Adam Yates ne more slediti silovitemu tempu Kussa! Pogačar se ne da, kot klop se drži dvojca Kuss-Vingegaard. Kaj pa Jai Hindley? Zdaj je čisto sam na čelu dirke! Če bo šlo tako naprej, bo Avstralec zlahka prevzel rumeno majico.

24 km do cilja: Zasledovalna skupina z Jaijem Hindleyem (BORA), ki se mu po današnji etapi nasmiha rumena majica, je na vzponu na prelaz Marie Blanque silovito navila tempo in ulovila ubežnike, Van Aert je zaostal in bo počakal na glavnino s svojim kapetanom Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma). Odpadajo tudi ostali kolesarji, v ozadju pa glavnina s Tadejem Pogačarjem zmanjšuje zaostanek (2:30). Spomnimo, prvi trije na vrhu prelaza bodo dobili odbitne sekunde (8-5-2), sledi spust in 18 kilometrov do cilja. V ozadju je zaostal tudi Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

26 km do cilja: vodilna trojka Van Aert, Neiland in Alaphilippe začenja vzpon na najpomembnejšo točko današnje etape, prelaz Marie Blanque (7,7 km/8,6 %), kjer se bodo delile odbitne sekunde (8-5-2). Ne gre za najdaljši oziroma najstrmejši vzpon letošnjega Toura, so pa zadnji štirje kilometri zelo zahtevni s povprečnim naklonom več kot 11 odstotkov.



Še 30 km do cilja: na čelu dirke trojka Van Aert, Neiland in Alaphilippe - sledi skupina s Hindleyem (25 sekund zaostanka) - in nato glavnina z rumeno majico in Pogačarjem (3:11 minute zaostanka).



37 km do cilja: Neiland je prvi prečkal cilj na predzadnjem vzponu etape, Col d'Ichere, in v boju za pikčasto majico osvojil dve točki, Van Aert, ki je skupaj z Alaphilippom že ujel vodilnega, pa eno točko. Zdaj skupaj nadaljujejo na tehnično zahtevnem spustu.

42 km do cilja: 28-letni Latvijec Krists Neiland (Israel - Premier Tech) se že vzpenja na predzadnji kategoriziran cilj današnje etape. Col d'Ichère. Klanec je dolg dobre štiri kilometre in ima sedemodstotni povprečni naklon. Tik za petami sta mu Belgijec Wout van Aert, ki je večino etape izjeno aktiven, in Francoz Julian Alaphilippe, ki imata samo še deset sekund zaostanka.

Skupina z Jaijem Hindleyem, ki je virtualno prevzel rumeno majico, zdaj zaostaja 43 sekund. V skupini je več kot 20 kolesarjev: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Omar Fraile, Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Esteban Chaves, Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Jack Haig (Bahrain Victorious), Jai Hindley, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone, Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Clément Berthet, Felix Gall, Aurélien Paret Peintre (Ag2r-Citröen), Matteo Jorgenson, Gregor Mühlberger (Movistar), Chris Hamilton (Dsm-firmenich), Maxim Van Gils (Lotto-Dstny), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) in Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Glavnina s Tadejem Pogačarjem in rumeno majico ima še vedno velik zaostanek, ki pa kopni. Zdaj je na 3:46 minute. Tempo narekuje Marc Soler (UAE).



53 km do cilja: Napad Kristsa Neilanda (Israel - Premier Tech), ki si je hitro ustvaril 23 sekund prednosti pred prvima zasledovalcema Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) in Julianom Alaphilippom (Soudal - Quick Step), ki sta združila moči. Večja zasledovalna skupina z Jayem Hindlyjem (BORA) zaostaja 35 sekund, glavnina z rumeno majico in Tadejem Pogačarjem pa 3:48 minute.



62 km do cilja: V ospredju je zdaj večja skupina kolesarjev, ki je na spustu z najvišje točke današnje etape postala še številčnejša. V skupini 17 kolesarjev so: Wout van Aert, ki je virtualno prevzel rumeno majico, Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Omar Fraile, Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Esteban Chaves, Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Jack Haig (Bahrain Victorious), Jai Hindley, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gall (Ag2r-Citröen), ki trenutno vodi v razvrstitvi za pikčasto majico, Matteo Jorgenson (Movistar), Krists Neilands (Israel-PremierTech), Gregor Mühlberger (Movistar), Julian Alaphilippe (Soudal - Quick Step) in Clément Berthet (AG2R Citroën). Pred glavnino, ki jo vodijo kolesarji ekipe UAE, imajo debele štiri minute prednosti.

The Col de Soudet did not disappoint, with @danifmartinez96 second over the summit in a rapid ascent.



75 km do cilja: Avstrijcu je uspelo, Felix Gall (AG2R Citroën Team) je prvi prečkal gorski cilj na Col du Soudet in osvojil 20 točk v boju za pikčasto majico, Avstralec Jay Hindley (BORA-hansgrohe) pa je vsaj virtualno prevzel rumeno majico. Gall je v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih zdaj za dve točki boljši od Neilsona Powlessa (EF).



Izidi gorskega cilja ekstra kategorije, Col du Soudet:

1. Felix Gall (AG2R Citroën Team) 20 točk

2. Martinez (Ineos Grenadiers) 15 točk

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) 12 točk

...

77 km do cilja: Bega je konec! Velika zasledovalna skupina s 23 kolesarji je ujela ubežnika Van Aerta in Campenaertsa, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) pa je jasno nakazal, da si želi prvi prečkati gorski cilj, prelaz Sodudet na 1.540 metrih nadmorske višine. Mu bo načrte prekrižal Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroën Team), ki je dva kilometra pod vrhom prelaza Soudet silovito napadel?



79 km do cilja: Begijski ubežni dvojec Wout Van Aert in Victor Campenaerts še pet kilometrov loči do najvišje točke današnje etape, prelaza Soudet z najvišjo kategorizacijo. Pred veliko zasledovalno skupino, v kateri sta tudi Jay Hindley, eden od velikih favoritov za rumeno majico (22 sekund za vodilnim Yatesom), in Giulio Ciccone, imata še 21 sekund prednosti, pred glavnino s Tadejem Pogačarjem, ta vozi pred Adamom Yatesom, pa dobre tri minute.



86 km do cilja: Tehnične težave za Pogačarja! Žal na začetku klanca, kar je najslabši možni trenutek. Slovenski as je moral zamenjati kolo. Hitro in brez težav. Zasledovalna skupina z Jayem Hindleyem, ki je nevaren v boju za rumeno majico, medtem močno stopnjuje tempo in je precej zmanjšala zaostanek za vodilno ubežno skupino, v kateri sta zdaj samo še dva kolesarja Belgijca Van Aert in Campenaerts, medtem ko je Pedersen omagal. Glavnina z rumeno majico zaostaja skoraj tri minute. Fabio Jakobsen, ki je včeraj grdo padel na drikališču in danes več kot očitno trpi, se vozi povsem v ozadju in zaostaja že skoraj pet minut.

90 km do cilja: Trije ubežniki delujejo složno in začenjajo vzpon na prvi kategoriziran cilj današnje etape, najvišjo točko 5. etape (1540 m), prelaz Soudet 15.2km/7%). Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) in Mads Pedersen (Lidl-Trek) imajo 1:13 minute prednosti pred večjo zasledovalno skupino, ki stopnjuje tempo, in 2:38 minuti pred glavnino z rumeno majico in Tadejem Pogačarjem.

107 km do cilja: Van Aert, Campenaerts in Pedersen zdaj brez Couquarda, ki je po letečem cilju popustil, nadaljujejo z vožnjo na čelu dirke. Pred zasledovalno skupino s 33 kolesarji, s katero so bili še pred kratkim del velike ubežne skupine, so si nabrali 37 sekund prednosti, pred glavnino, kjer tempo narekuje ekipa UAE, ki brani rumeno majico, pa že 2:40 minute.



Ekipa UAE, ki brani rumeno majico, narekuje tempo glavnine. Foto: Reuters



Še dobrih 20 kilometrov jih loči do prvega kategoriziranega vzpona današnje etape, Col de Soudet (15.2km/7%), ki bo vse prej kot mačji kašelj. Vrh Soudeta bo na vrsti 75 kilometrov pred ciljem, 27 kilometrov pred Larunsom pa se bo začel zahteven vzpon na Marie Blanque (7,7 km/8,6 %), kjer bodo delili bonifikacijske sekunde, in sicer osem, pet ter dve sekundi za prve tri.



113 km do cilja: Na letečem cilju sta se pomerila Francoz Bryan Coquard in Danec Mads Pedersen. Domačin je bil hitrejši in je pobral 20 točk, potem pa počakal na zasledovalno skupino.

Izidi letečega cilja, Lanne-en-Barétous:

1. Coquard 20 točk

2. Pedersen 17

3. Van Aert 15

4. Campenaerts 13

5. Cavagna 11

...



115 km do cilja: Iz ogromne skupine 36 kolesarjev na čelu dirke se je odlepila četverica (Van Aert, Pedersen, Coquard in Campenaerts), ki drvi proti letečemu cilju. Pred zasledovalno skupino imajo 17 sekund prednosti, pred glavnino pa že dve minuti.



120 km do cilja: Noro, kakšen živžav na čelu dirke! V ospredju se je oblikovala številčna skupina, v kateri je kar 36 kolesarjev. Med njimi so tudi številna močna imena, med njimi je tudi Jai Hindley, ki je favorit za skupno zmago.



Kolesarji v ubežni skupini 36 kolesarjev: Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Felix Grossschartner, Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile, Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Esteban Chaves, Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), Jack Haig (Bahrain Victorious), Jai Hindley, Emanuel Buchmann, Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone, Juan Pedro Lopez, Mads Pedersen (Lidl-Trek), Clément Berthet, Felix Gall, Aurélien Paret Peintre (Ag2r-Citröen), Bryan Coquard (Cofidis), Matteo Jorgenson, Gregor Mühlberger (Movistar), Chris Hamilton (Dsm-firmenich), Hugo Houle, Krists Neilands (Israel-PremierTech), Chris Juul Jensen (Jayco-AlUla), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Victor Campenaerts, Maxim Van Gils (Lotto-Dstny), Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Torstein Traeen (Uno-X), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). V skupini so zastopane vse ekipe, z izjemo ekipe Alpecin-Deceuninck in Intermarché-Circus-Wanty.



125 km do cilja - grd padec ameriškega državnega prvaka Quinn Simmons (Liddl-Trek), ki z raztrganim dresom in okrvavljen nadaljuje z vožnjo. V ozadju Stake Vegard Langen, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, narekuje tempo prepolovljene glavnine.



131 km do cilja: Siloviti poskusi bega se nadaljujejo. Več kot minuto prednosti sta si ustvarila Rémi Cavagna (Soudal Quick Step) in Gregor Mühlberger (Movistar), v ozadju pa jih lovi polovica glavnine, v kateri je kar 32 kolesarjev, med njim tudi favoriti, kot so Jai Hindley, Rigoberto Uran in Giulio Ciccone.



139 km do cilja: Premik Tadeja Pogačarja, ki se je skušal prebiti na čelo dirke, je povzročil nekaj panike v ozadju. Kakšni so danes pravzaprav načrti Slovenca? Do zdaj je že dvakrat zmagal v etapi, ki se je začela v mestu Pau.

143 km do cilja: Ogromno akcije znotraj glavnine, beg Francoza Pierra Latoura je že po 19 kilometrih nevtraliziran.



155 km do cilja: Francoz Pierre Latour (TotalEnergies) si je uspel nabrati nekaj sekund prednosti pred glavnino, a se obeta, da bo v begu kmalu dobil družbo. V ozadju je prišlo do padca, na tleh sta se znašla tudi zmagovalec Dirke po Švici in eden od glavnih favoritov za generalno razvrstitev Mattias Skjelmose in Dylan Teuns, a sta se hitro pobrala in nadaljujeta z dirko. Manj sreče bo očitno imel evropski prvak Fabio Jakobsen, ki več kot očitno trpi zaradi posledic včerajšnjega padca, in se je že po 14 kilometrih današnje etape znašel na čelu glavnine. Ob njem ostaja moštveni kolega Michael Mørkøv. Dan bo dolg ...

13.25 - Start 5. etape! Napadi so se pričakovano začeli kmalu po zamahu startne zastavice direktorja dirke Christiana Prudhomma. Najbolj aktivni so kolesarji ekipe Lotto-Dstny riders, z Victorjem Campenaertsom na čelu.

13.15 - Na spletni strani Procyclingstats so pripravili statistiko kolesarjev, ki so v prvih štirih etapah zaslužili največ. Z dvema etapnima zmagama je največ zaslužil Belgijec Jasper Philipsen (24.800 evrov), sledi mu Adam Yates, nosilec rumene majice (15.600), z 8.600 evri je na petem mestu Tadej Pogačar, vodilni v osebnem seštevku najboljših mladih kolesarjev.



13.00 - Kolesarji so se iz Pauja na jugozahodu Francije odpravili na devet kilometrov dolgo zaprto vožnjo, od 13.25 naprej bo šlo zares. Pred kolesarji je 163 kilometrov s tremi kategoriziranimi vzponi.



Današnji dan bo poseben za dva kolesarja, za enega na dirki, in drugega v vlogi poročevalca. Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) praznuje 36. rojstni dan, nekdanji kolesar, danes strokovni poročevalec Eurosporta Philippe Gilbert pa 41. rojstni dan. Med nosilci majic je samo ena sprememba, v zeleni majici najboljšega po točkah bo danes kolesaril Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), zmagovalec 3. in 4. etape, z rdečo številko najbolj borbenega kolesarja v 4. etapi pa se bo danes ponašal Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team).

Dobro razpoloženi nosilni majic na startu 5. etape Toura. Foto: Reuters

12.55 - V mestu Pau, ki že 66. gosti etapni start Dirke po Franciji, je vse pripravljeno na začetek 5. etape, prve gorske na 110. izvedbi Toura. Bo to dan, ko bo Tadej Pogačar, ki za rumeno majico, ki jo nosi njegov moštveni kolega Adam Yates, zaostaja šest sekund, prevzel skupno vodstvo na dirki? Pogačar je na skoraj identični etapi zmagal že leta 2020, kar je bila njegova prva etapna zmaga na Touru. Tik za njim je ciljno črto prečkal Primož Roglič in kot prvi Slovenec oblekel rumeno majico.

Nepozabna etapa že leta 2020

Zakaj je treba iskati vzporednice z etapo izpred treh let in današnjo, lahko vidimo že na prvi pogled, saj sta začetek in konec trase identična. Dogajanje se bo tudi danes namreč začelo v kraju Pau in končalo v Larunsu. Trasa bo zelo podobna. Konec je enak kot pred tremi leti, ko so morali kolesarji sprva opraviti z gorskim ciljem III. kategorije Col d'Ichere (4,2 km/7-% naklon), nakar je sledil še Col de Marie Blanque (7,7 km/8,6-% naklon).

A cilj ni bil na vrhu in niti letos ne bo. Sledi namreč spust do kraja Bielle, cesta pa se nato rahlo vzpenja do cilja v Larunsu. In kako se je pred tremi leti razpletalo? Tadej Pogačar je skočil na Col de Marie Blanque, za njim pa so šli Primož Roglič, Mikel Landa in Egan Bernal.

Na vrhu prelaza sta se slovenska kolesarja udarila za bonifikacijske sekunde in bi na koncu skoraj padla, potem ko je Pogi pogledoval nazaj. Roglič je bil takrat na vrhu hitrejši in dobil pet bonifikacijskih sekund, medtem ko jih je osem pripadlo ubežniku Marcu Hirschiju. Ravno v tistem trenutku je Rogla virtualno oblekel rumeno majico, po koncu dneva pa jo je imel tudi dejansko na svojih plečih. Kot prvemu Slovencu je uspel ta podvig. Etapne zmage se je v šprintu peterice nato veselil Pogačar, ki je z izjemno vožnjo v predzadnji etapi v kronometru slekel rojaka in se kot prvi Slovenec veselil skupne zmage na Touru.

Danes bo imel član UAE Emirates prav tako priložnost, da belo majico za najboljšega mladega kolesarja zamenja za rumeno vodilnega, če se bo odločil za podoben podvig kot pred tremi leti.

A bo zanimivo že pred koncem. Vsega skupaj bodo kolesarji opravili s 162,7 km, kar je skoraj deset kilometrov več kot pred tremi leti. Po začetni ne preveč zahtevni trasi se bo vse skupaj začelo dogajati na 70. kilometru, ko se bodo kolesarji začeli vzpenjati na gorski cilj ekstra kategorije. Col de Soudet (15,2 km/7,2-odstotni naklon) je bil tudi leta 2020 vključen, vendar so šli kolesarji sprva še na Col de la Hourcere in po krajšem spustu nato na Col de Soudet. Letos gredo neposredno na ta gorski cilj. Po spustu bo nekaj časa za predah, nakar bodo prišli na vrsto Col d'Ichere in Col de Marie Blanque ter zanimiv zaključek.

Za Pogačarja mamljive bonifikacijske sekunde na gorskem in samem cilju

Za razliko od torkove etape, ko ni bilo velike želje po begu, bo danes povsem drugače, saj so na voljo točke na gorskih ciljih. S taktičnega vidika bi lahko v ekipi Tadeja Pogačarja skušali do zadnjega gorskega cilja nevtralizirati pobeg, saj se zavedajo, da je Pogi močnejši od Jonasa Vingegaarda v neposrednem šprinterskem boju.

Kakšno dirkanje za danes pripravlja Tadej Pogačar? Foto: Reuters

Pred današnjim dnem ima Pogi pred Vingegaardom 11 sekund prednosti, naš junak pa za moštvenim kolegom Adamom Yatesom zaostaja šest sekund. Britanec je bil rumen tudi pred tremi leti, ko je po koncu dneva izgubil vodstvo in ga predal Rogliču.

"Bomo videli, kako bo. Na zadnjem gorskem cilju so bonifikacijske sekunde, na katere zagotovo cilja Pogačar. Vsaka sekunda namreč šteje," so bile besede vodilnega Yatesa za nacionalno televizijo pred današnjim gorskim izzivom v Pirenejih.

Rezultati pred 5. etapo Dirke po Franciji

