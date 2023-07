Sprememba, na katero se bo tudi na Touru treba navaditi

Ljubiteljem kolesarstva je že v uvodnih dneh Dirke po Franciji v oči padla nova barva majice za kolesarja, ki vodi v posebni razvrstitvi najboljših sprinterjev oz. najboljšega po točkovanju. Namesto v prepoznavno svetlozeleno so kolesarje oblekli v majico temnejše barve, ki je bila deležna kar nekaj kritik, saj ni tako vidna in markantna kot prejšnja. Gre za spremembo, ki smo jo letos videli že na dirki Pariz − Nica in kriteriju po Dofineji.

Če vam je torej všeč ali ne, treba se je bo navaditi. Temnozeleno majico, ki jo nosi kolesar, ki vodi v posebni razvrstitvi najboljšega po točkah, te se zbirajo na letečih in končnih ciljih, smo letos videli že na dirki Pariz−Nica in kriteriju po Dofineji, vse do 23. julija pa jo bo na najbolj spoštovani kolesarski dirki nosil tudi najboljši sprinter letošnjega Toura. Trenutno je to Francoz Victor Lafay, nekoliko presenetljivi zmagovalec 2. etape, pred njim pa Simon Yates, brat dvojček nosilca rumene majice Adama Yatesa.

Dvojčka Yates v zeleni in rumeni majici. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Razlog za spremembo odtenka zelene barve je v spremembi logotipa podjetja Škoda, sponzorja zelene majice.

Novo barvo majice so organizatorji premierno predstavili na letošnji dirki Pariz−Nica, kjer je s tremi etapnimi zmagami dominiral Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je poleg Tima Merliera (Soudal - Quick Step) in Madsa Pedersena (Trek-Segafredo) dobil priložnost za poziranje v temnozeleni majici.

Katera zelena majica vam je ljubša? Je sploh treba vprašati? Prejšnja, itak! 42 glasov + 84,00%

Temnozelena mi je ljubša. 4 glasov + 8,00%

Zelena kot zelena. Vseeno mi je. 4 glasov + 8,00% Oddanih 50 glasov

Sprememba v kolesarskih krogih ni naletela na odobravanje, saj ni dovolj vidna, prav tako pa se tudi po markantnosti ne more meriti s prejšnjo zeleno majico, poleg tega preveč spominja na barvo dresov kolesarske ekipe BORA - hansgrohe.

Peter Sagan s sedmimi majicami ostaja rekorder Dirke po Franciji. Foto: A.S.O./Bruno Bade

Sagan s sedmimi majicami ostaja rekorder

Rekorder po številu zelenih majic je 33-letni Slovak Peter Sagan, ki je v razvrstitvi za zeleno majico zmagal kar sedemkrat. Zeleno majico so prvič predstavili leta 1953, ob 50. obletnici Toura, za izbiro zelene barve pa je "kriv" prvi partner, La Belle Jardinière, trgovska veriga z oblačili, ki so jo ustanovili v 19. stoletju.

