Junak dramatičnega šprinta spet Philipsen, Mohorič padel

Podrobneje, 4. etapa

Cilj - Zmagovalec dramatičnega zaključka je postal Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki je premagal Caleba Ewana (Lotto Dstny) in Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious). Luka Megec (Jayco AlUla) je bil osmi. V zaključku smo videli kar tri padce na dirkališču. Med nesrečniki je bil tudi Matej Mohorič. Za Philipsena je to druga zaporedna zmaga, po koncu dneva pa je oblekel tudi zeleno majico za najboljšega po točkah. Tadej Pogačar bo imel v sredo priložnost, da prikolesari do rumene majice, saj je na sporedu zelo razgibana trasa. Praktično identična, na kateri je pred tremi leti slavil etapno zmago.

"Etapa je bila lahka. Vsi so želeli spočiti noge za dve etapi v Pirenejih. V zaključku je bilo napeto. Slišal sem nekaj padcev. Upam, da so vsi dobro. Hektično je bilo v zaključku. Na zadnji ravnini sem šel za moštvenim kolegom Mathieuem van der Poelom. Sledil sem mu in popeljal me je do zmage," je dejal torkov junak.

Rezultati 4. etape

Results powered by FirstCycling.com

2,3 km do cilja - Kolesarji so na dirkališču. Matej Mohorič povsem v ospredju navija tempo. Za njim Jonas Vingegaard. V ozadju padel Fabio Jakobsen.

3 km do cilja - Kapetani ekip so se lahko oddahnili, saj so v varni coni. Jonas Vingegaard je kljub vsemu povsem v ospredju in pomaga diktirati tempo.

6,6 km do cilja - Vse bolj napeto je v glavnini. Tempo je narasel. Hitrost je 60 km/h. Matej Mohorič na čelu glavnine in ekipe Bahrain Victorious.

10 km do cilja - Zatišje pred nevihto. Etapa se bo končala na dirkališču Paula Armagnaca v Nogari, kjer je trasa široka, a ovinkasta, zato bo dobro pozicioniranje ključnega pomena. V zaključku kolesarje čaka 800 metrov ravnine, kar bo idealen teren za obračun najboljših sprinterjev na letošnjem Touru.

🏁12 km



🔥The race is heating up at the front, track position in crucial as we approach Nogaro



🔥La course s'accélère à l'avant, la position en piste est cruciale à l'approche de Nogaro. #TDF2023 pic.twitter.com/aSKp26O737 — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2023

15 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je na varnem v glavnini in kolesari na levi strani, veliko dela v zaključku pa čaka Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious), ki bo skušal pomagati pripraviti teren za špritnerja Phila Bauhausa, in Luko Mezgeca (Jayco AlUla), ki dela za Dylana Groenewegna.

19 km do cilja - Glavnina složno napreduje proti cilju. Še malo in sledil bo spektakularen zaključek. Šprinterji si že zategujejo kolesarske čevlje, saj se zavedajo, da bo šlo na koncu izjemno hitro.

27 km do cilja - Na vrhu edinega gorskega cilja v etapi je bil najhitrejši Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic). Ob njem je bil Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), glavnina pa je ubežnika medtem že ujela.

28 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Côte de Dému, ki je dolg dobra dva kilometra in ima nekaj več kot triodstotni povprečni naklon, predznak pa je le IV. kategorije.

37 km do cilja - Glavnina nadzoruje ubežnika, ki imata 40 sekund prednosti. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) bi rad tudi danes slavil etapno zmago, potem ko je bil najhitrejši včeraj.

Ubežnika Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) in Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën). Foto: Reuters

50 km do cilja - Ubežnika Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) in Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) imata naskok 50 sekund. Etapa se bo končala na dirkališču Paula Armagnaca v Nogari, kjer je trasa široka, a ovinkasta, zato bo dobro pozicioniranje ključnega pomena. V zaključku kolesarje čaka 800 metrov ravnine, kar bo idealen teren za obračun najboljših sprinterjev na letošnjem Touru.

60 km do cilja - Glavnina ima ubežnika na varni razdalji. Njuna prednost znaša 58 sekund.

74 km do cilja - Prednost ubežnikov je 48 sekund. Na čelu glavnine so razumljivo , ki bi rade danes dočakale ciljni šprint.

87 km do cilja - Po skoraj 100 kilometrih smo le dočakali prvi beg. Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) in Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) imata 30 sekund prednosti.

88 km do cilja - Na edinem letečem cilju je bil včerajšnji zmagovalec Jasper Philipsen najhitrejši in je virtualno v zeleni majici najboljšega po točkah - zdaj jo še nosi Victor Lafay.

1. Philipsen (20 točk), 2. Coquard (17), 3. Ewan (15), 4. Pedersen (13), 5. Meeus (11), 6. Cavendish (9), 7. Jakobsen (7), 8. Sagan (8), 9. Kristoff (6), 10. Girmay (5)

117 km do cilja - Glavnina je spet skupaj.

Foto: Reuters

121 km do cilja - Po začetnih 60 kilometrih "ogrevanja" so kolesarji začeli hitreje vrteti pedala. Glavnina se je razpotegnila v kačo. Naredili sta se dve skupinici. V vodilni tempo diktira tudi Wout van Aert.

135 km do cilja - Nič novega. Brez bega. Glavnina še vedno skupaj. Povprečna hitrost znaša 36,7 km/h.

167 km do cilja - Nekaj kolesarjev je skočilo, a je glavnina kmalu ujela priključek. Hitrost je vsega nekaj več kot 34 km/h.

172 km do cilja - Nič konkretnega se ne dogaja na trasi. Glavnina kolesari skupaj, tempo je zmeren. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je že 54. etapo zapored lastnik bele majice za najboljšega mladega kolesarja. V skupnem seštevku sta mu v tej razvrstitvi najbližje Carlos Rodríguez in Mattias Skjelmose, ki zaostajata 16 sekund. Slovenskega šampiona zanima rumena majica, od katere je oddaljen 6 sekund, do nje pa bi lahko prikolesaril v sredini razgibani etapi.

Adam Yates tudi danes kolesari v rumeni majici vodilnega. Foto: Reuters 182 km - Glavnina je prikolesarila do kilometra 0, a bomo na začetku težko videli kakšen beg, saj kolesarjem nagaja veter v prsi.

13.10 - Kolesarji so začeli z zaprto vožnjo.

12.55 – Pozdravljeni. Danes je nov dan na dirki po Franciji in obeta se nov šprinterski zaključek. Ravninska etapa v dolžini 182 bo imela spektakularen zaključek. Kolesarji bodo vozili zaključne tri kroge na dirkališču.

👀Waiting the stage to start be like



👀On attend le début de l'étape ici #TDF2023 pic.twitter.com/gOkuPz6LGz — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2023

Vodilni v skupnem seštevku je še vedno Adam Yates (UAE Emirates), ki ima 6 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Tadejem Pogačarjem. Veliki tekmec slovenskega kolesarja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) v generalni razvrstitvi zaostaja 11 sekund.