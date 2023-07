Vingegaard se je znašel pod plazom kritik

V prvih dveh etapah je slovenski favorit za skupno zmago Tadej Pogačar opravil odlično delo in velikemu tekmecu Jonasu Vingegaardu odščipnil enajst sekund v skupnem seštevku, a se zaveda, da je Tour de France tritedenska dirka in najtežje etape prihajajo še na vrsto.

Slovenec in Danec sta pokazala, da imata v tem trenutku najmočnejše noge. Udarila sta se tudi na zadnjem kategoriziranem gorskem cilju druge etape Jaizkibel, kjer so se podeljevale bonifikacijske sekunde. Vingegaard se je v boju za šprint navkreber poslužil celo rahlega komolčkanja, potem ko je bil zaprt. Danec je na koncu prvi skočil, a je Pogačar močnejši v tovrstnih šprintih in kot prvi prikolesaril na vrh.

Vingegaard ga je razočaral

A preden se v celoti posvetimo zaključku drugega dne, je treba izpostaviti dogajanje prvi dan Toura, ko sta brata Adam in Simon Yates v zaključku odskočila iz skupine in se odpeljala proti dvojni zmagi, rumeno majico pa je oblekel Adam, član UAE Emirates.

Ekipa Jumbo-Visma je bila v uvodni etapi Dirke po Franciji izrazito na čelu pelotona, a na koncu tega ni vnovčila. Kolesarski analitik in komentator Michel Wuyts je za Het Laatste Nieuws govoril o zamujeni priložnosti za Wouta van Aerta in bil kritičen do njegovega moštvenega kolega Vingegaarda.

Foto: Reuters

Danec se je namreč odločil, da ne bo sodeloval v lovu za bratoma Yates, kar je zmotilo Wuytsa: "To je bila vsekakor zamujena priložnost za Wouta. Videl sem štiri kolesarje Jumbo-Visme v zasledovalni skupini in predvsem Wilca Keldermana, ki je delal. Videl sem tudi pasivnega Vingegaarda. Dejstvo, da si Van Aert v zaključku ni prizadeval več, da bi zasedel častno tretje mesto v sprintu, pove veliko. Mislim, da je bilo razočaranje preveliko. To je zgodba, ki se ponavlja. Van Aert rad pomaga in je timski igralec. Vodja je očitno veliko manj. Včasih sem videl kolesarje, kot sta Jan Ullrich in Bradley Wiggins, ki so pomagali. Zakaj Vingegaard ne naredi ničesar za Van Aerta? Ne razumem. Malce me je razočaral."

"Vingegaard bi moral pristaviti svoj delež v zaključku"

Novo razočaranje za Jumbo-Vismo je sledilo v 2. etapi, od katere se je Van Aert veliko obetal. A je kasnejši zmagovalec Victor Lafay s poznim napadom soj luči uperil proti sebi. Kolesarji Jumbo-Visme so v zaključku pripravljali teren za Wouta, ki je bil med vsemi najboljši šprinter, na koncu pa je potegnil kratko in bil vidno besen, ker ni slavil zmage.

Veselje Victorja Lafeya in bes Wouta van Aerta. Foto: Guliverimage

Njegov moštveni kolega Wilco Kelderman je po zaključku etape izpostavil, da bi majhna pomoč Vingegaarda lahko veliko spremenila v pozitivno smer za Jumbo-Vismo. Vingegaard namreč ni pomagal pri lovljenju Francoza in je delo prepustil preostali trojici njegove ekipe: "Toliko sem delal, potem pa je Lafay skočil. Zmanjkalo nam je le nekaj moči. Vsakič, ko nekdo skoči, potrebuješ nekoga, ki bo šel za njim. Ampak ja, tako je bilo."

Mnogi so prepričani, da bi moral tudi Jonas pomagati v zaključku, vendar se je držal Pogačarja, namesto da bi skočil na pomoč Woutu. Belgijski TV komentator Jose de Cauwer je bil jasen: "Vingegaard bi moral pristaviti svoj delež v zaključku. Voziti se povsem v ospredju nekaj sto metrov v zaključku ti ne bo vzelo toliko moči, da boš izgubil Tour. Moral bi biti boljši moštveni kolega."

Vingegaard se je branil, športni direktor prevzel odgovornost nase

Odgovor Vingegaarda na to temo po koncu drugega dne ni prepričal, za WielerFlits pa je dal vedeti, da so kritike na njegov račun neupravičene: "Nekaj sem naredil za Wouta, kajne? Lahko bi bil sebičen in nadaljeval s Pogačarjem po prečkanju Jaizkibela. A ker tega nisem naredil, sem pomagal Woutu. Osredotočiti se moram na generalno razvrstitev."

Tadej Pogačar kaže odlično formo na začetku Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Mnogi so mnenja, da bi z zaključno pomočjo dodatno vplival na izboljšanje kemije v nizozemski ekipi. Vendarle vsaka etapna zmaga pripomore za bolj pozitivno vzdušje v posameznem moštvu. Tako so se v lov za pobeglim Lafayem podali Wilco Kelderman, Tiesj Bennot in Wout van Aert, Jonas pa se je skrival v zavetrju.

Tudi športni direktor Jumbo-Visme Frans Maassen je bil direkten: "Jasno, kolikor se lahko, se ozira na Pogačarja. Če gledamo zdaj nazaj, bi lahko kaj naredil. Ampak nihče ni pričakoval napada Lafaya v zadnjem kilometru. In to ni PlayStation igra. Wout bi ga lahko ujel, vendar bi nato lahko Pogačar v zaključku premagal Wouta. In tega si ne želiš. Tako blizu zmage smo bili. Škoda za Wouta. Videli smo super delo naše ekipe in držati se moramo tega naprej."

Drugi športni direktor Griescha Nierman je na koncu prevzel odgovornost nase, zakaj Vingegaard ni pomagal: "Včeraj ni bilo možnosti. Če je kdo naredil napako v drugi etapi, sem jo jaz. Moj fokus je, da se Jonas drži Tadejevega kolesa. Mislil sem, da bosta Kelderman in Benoot ujela priključek z Lafayem, a se ni izšlo."