Francoz v sedmih nebesih: Premagal sem Van Aerta in Pogačarja, noro!

Mnogi so se danes spraševali, kako smiselno je garanje kolesarjev Pogačarjeve ekipe UAE Emirates na čelu glavnine skozi domala cel dan na najdaljši etapi 110. Dirke po Franciji, a jim je na koncu uspelo doseči domala vse, kar so si želeli. Ubranili so rumeno majico Adama Yatesa, za nameček pa je Tadej Pogačar osvajal bonifikacijske sekunde in se v skupnem seštevku prebil na drugo mesto. A junak še enega napornega dneva v Baskiji je Francoz Victor Lafay.

Sedemindvajsetletnik iz Lyona Victor Lafay je poskrbel za prvo zmago ekipe Cofidis na Touru po 15 letih suše. "To je kar malce neverjetno. Uspelo mi je premagati Wouta Van Aerta in Tadeja Pogačarja, noro!," je bil navdušen v cilju. "Samo gledal sem oznake ob cesti, 400, 300, 100 metrov, 50 metrov in kar naenkrat sem bil v cilju sam," je še opisoval konec etape. Z zgodnjim napadom kilometer pred ciljem je presenetil tekmece, ki so reagirali prepozno. Skozi dan se ni počutil dobro, imel je nekaj manjših težav z želodcem, pa tudi visok tempo mu ni ustrezal, zato je bil zmage še toliko bolj vesel.

Sicer pa so francoske zmage v baskovskem San Sebastianu že kar tradicija. Ko se je Tour tam ustavil nazadnje, leta 2008 je zmagal Sylvain Chavanel, leta 1992 je bil tam najboljši Dominique Arnould, na sploh prvem gostovanju francoske pentlje v Španiji leta 1949 pa Louis Caput.

Le nekaj je bilo jasno že pred začetkom druge etape Toura, še pravi Francoz: "Jasno je bilo, da bodo ljudje na zadnjem klancu napadali. Sam sem le čakal, da so se stvari malce umirile in nato na ravnini napadel iz ozadja, ko je skupina malce upočasnila."

Včeraj ni mogel slediti Pogačarju in Vingegaardu

Včeraj se je držal Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda, kar se mu ni izšlo. "Danes je bilo drugače, gledala sta drug drugega in jima je bilo lažje slediti do cilja,. Opazil sem tudi, da je Jumbo-Visma opravila ogromno dela v zaključku in bodo njeni člani najbrž preveč utrujeni, da bi me lovili v zadnjem kilometru," se je še razgovoril Lafay.

Pogačar: Zelo dober dan "Načeloma zelo dober dan, nekaj sekund bonusa in na koncu tretje mesto. Lahko smo zelo zadovoljni in zdaj lahko upamo na nekaj bolj mirnih dni, ampak na Touru nikoli ne veš," je v cilju današnje etape razlagal Pogačar, ki se je z 12 bonifikacijskimi sekundami, osmimi na zadnjem vzponu dneva na Jaizkibel in štirimi za tretje mesto v zaključnem sprintu etape, prebil na drugo mesto v skupnem seštevku. Pred Vingegaardom, ki je bil drugi na Jaizkibelu in tam pobral pet sekund odbitka, zdaj vodi z 11 sekundami prednosti. Danec, lanski šampion Toura, je zdaj šesti v skupnem seštevku, ima 17 sekund zaostanka za vodilnim Britancem Adamom Yatesom. Tadej Pogačar je ubranil belo majico vodilnega v seštevku mladih kolesarjev na Touru. Foto: Reuters Pogačar je tudi prvi v seštevku najboljših mladih kolesarjev na dirki in bo tudi jutri nosil belo majico.

V UAE Emirates dosegli, kar so hoteli

Če je Jumbo-Visma delala v zaključku etape, pa so prej cel dan dirko kontrolirali člani moštva UAE Emirates. "Naša taktika je bila spustiti ne preveč številčen beg, zato da ni bilo preveč težko kontrolirati dirke. Normalno je, da če si v rumenem, braniš majico," je za TV Slovenija povedal športni direktor arabske ekipe Andrej Hauptman.

Obžaloval je padec Mattea Trentina pred finalom etape. "Ampak uspelo nam je dobiti osem sekund bonusa na klancu in štiri v cilju," je še povedal Hauptman in dodal, da šteje vsaka sekunda. "Nikoli ne veš, kako se bo odvijala dirka in če so na voljo sekunde, jih bomo vedno pobrali, ampak Tour se je šele začel in treba bo iti dan za dnem."

Jonasu Vingegaardu je 24-letnik s Klanca pri Komendi danes odščipnil še sedem sekund, na zadnjem klancu dneva tri in v ciljnem sprintu s tretjim mestom še štiri. Foto: Reuters

Pogačar bi lahko v današnji etapi tudi zmagal, je še prepričan nekdanji slovenski profesionalec in zdaj že dolgoletni direktor v UAE Emirates: "Tadej je tak kolesar, da bi lahko tudi dobil etapo, ampak je tudi tretje mesto vrhunski rezultat. Veseli smo vsake prednosti, ki jo lahko dobimo."

Jutri bodo spet branili skupno vodstvo Adama Yatesa, bo pa tretja etapa letošnjega Toura že veliko bolj odprta in bo priložnost za zmago ponudila tudi specialistom za sprinte. Kolesarje jutri čaka 193,5 kilometrov dolga preizkušnja, ki se bo začela še v baskovskem Amorebietu-Etxanu, končala pa v Franciji v Bayonnu. V prvi polovici etape bodo štirje kategorizirani klanci, zaključek pa bo bolj ali manj ravninski.

