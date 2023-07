Voznik Oricinega avtobusa umiral od sramu, med sprinterji pa kaos

Letošnja Dirka po Franciji se je začela neznačilno mirno. Na baskovskih hribih in gričih včeraj, z izjemo padca dveh favoritov iz širšega kroga, domačina Enrica Masa (Movistar) in Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education – EasyPost), ni bilo večje drame, a znameniti Tour se pogosteje začne veliko bolj kaotično. Tako je bilo tudi leta 2013, ko se je jubilejni stoti Tour začel na Korziki.

Pred skoraj natanko desetimi leti, 29. junija 2013, se je jubilejni stoti Tour začel v porto Vecchiu na Korziki. Kolesarji so se podali na 213 kilometrov dolgo, pretežno ravninsko pot do Bastie, že kmalu po startu dirke, pa se je začela v cilju odvijati prva drama. Avtobus avstralskega moštva Orica Greeen Edge se je čvrsto zagozdil pod konstrukcijo na ciljni črti in kar je sprva izgledalo kot zabavna nevšečnost, je skozi dan postajala vse resnejša težava.

Vrhunci 1. etape 100. Toura:

Avtobus moštva Orica Green Edge so reševali dolgo, skoraj predolgo. Foto: Guliverimage Medtem, ko so se kolesarji na trasi srdito borili za sprinterske točke, so se v cilju trudili osvoboditi avtobus in sprostiti pot. Nesrečni voznik zakletega avtobusa se je vse pogosteje pojavljal v živem prenosu dirke in umiral od sramu, kolesarka karavana pa je neumorno "žrla" kilometre. Zagozden avtobus, ki so ga prireditelji poskušali osvoboditi na vse mogoče načine, se ni in ni premaknil in stvari so postale napete.

Postalo je napeto

Ko so se deset kilometrov pred ciljem v glavnini že začeli formirati hitri spriterski vlaki, je začela mojstrom v cilju že pošteno teči voda v grla. Komisarji so ekipe že začeli obveščati, da normalnega cilja ne bo ter razmišljati, kako bi etapo varno spravili pod streho. Odločili so se za rešitev, da etapo predčasno prekinejo, veljali pa bi izidi s črte, ki označuje tri kilometre do cilja, a to ni zadovoljilo vseh, pojavila so se vprašanja, kako bo sploh znan zmagovalec, saj aparatur za merjenje časov, predvsem pa teh, s katerimi bi zmagovalca ugotavljali z morebitnim "foto finišem" na črti treh kilometrov ni bilo.

Avtobus tik pred zdajci osvobodili, nato pa ...

No, avtobus so s silo osvobodili tik pred zdajci in sprostili ciljno črto, komisarji pa so nemudoma obvestili ekipe, da velja običajna procedura prihoda v cilj. A le nekaj trenutkov za tem, ko so si kolesarji, novinarji in številni navijači oddahnili, je v glavnini prišlo do množičnega padca, v katerem jo je skupila kopica sprinterskih asov, med temi tudi glavna favorita za zmago, Slovak Peter Sagan (Cannondale) in Britanec Mark Cavendish (Omega Pharma – QuickStep).

Kittel: To je bil najlepši dan v mojem življenju

Zaradi okvare je odpadel še Nemec Andre Greipel (Lotto Belisol) in pot do zmage je bila tako odprta presenečenemu Nemcu Marcelu Kittlu (Argos – Shimano). "počutim se, kot da bi bil posut z zlatim prahom. Iskal sem Cavendisha, iskal sem Greipla, pa ju ni bilo nikjer, zato sem napadel. To je bil daleč najboljši dan v mojem življenju. Upam, da bom sploh lahko spal," se je tedaj smejalo Kittlu. Sagan, Cavendish in Greipel so v nadaljevanju jubilejne stote dirke nadoknadili izgubo, Slovak je osvojil svojo drugo zeleno majico, drugo in tretje mesto sta v seštevku najboljših po točkah zasedla Britanec in Nemec.

Chris Froome je osvojil prvo od svojih štirih rumenih majico, Peter Sagan drugo od rekordnih sedmih zelenih. Najboljši hribolazec stotega Toura je bil Kolumbijec Nairo Quintana (v pikčasti majici). Foto: Guliverimage

Prva od štirih zmag Chrisa Frooma

Svoje prve od štirih zmag na Touru se je tedaj veselil Britanec Chris Froome. Ta je leto prej Bradleyju Wigginsu pomagal do zgodovinskega dosežka, ko je "Wiggo" postal sploh prvi Britanec v zgodovini z zmago na Touru, a je tudi Froome dirko začel vse prej kot prepričljivo. Že pred startom prve etape, v zaprti vožnji, je zvezdnik moštva Sky treščil v betonsko korito in moral menjati kolo še preden se je dirka sploh začela. V nadaljevanju je pokazal svojo moč, v osmi etapi, prvi gorski, z zmago prevzel rumeno majico in je do Pariza ni več spustil iz rok.

Na jubilejni stoti francoski pentlji sta slovenske barve branila Janez Brajković (Astana) in Kristjan Koren (Canondale). Slednji jo je v skupnem seštevku končal na stotem mestu, Brajković pa je z dirke odstopil po šesti etapi.

Preberite še: