Slovenski junak na Giru z veliko zmago odprl nova vrata

Etapna zmaga na tritedenskih dirkah je za slovenske ljubitelje kolesarstva postala samoumevna, če nastopata Tadej Pogačar in Primož Roglič. V igri je celo skupna zmaga, kar daje posebno draž. A je imel nekoč etapni uspeh na Grand Tourih drugačno razsežnost. Še vedno ima za vsakega kolesarja. In na legendarnem Giru se je vse skupaj začelo 1. junija 2014 v sosednjem Trstu, kjer je Luka Mezgec prišprintal do največjega uspeha v karieri.

Zadnja etapa Dirke po Italiji leta 2014 ni bila tipična parada šamponov, kot smo vajeni v zadnjih letih. Kolesarji so morali v zaključku v okolici Trsta narediti osem krogov in v vsakem je sledil 500 metrski vzpon s 6,2-odstonim naklonom. Večji izziv je predstavljal šprinterjem, ki so imeli na zadnji dan posebne načrte. Zato pa ni bilo nobene bojazni v boju za rožnato majico, ki jo je osvojil Kolumbijec Nairo Quintana.

Že pred štartom 21. etape je bil v širšem krogu favoritov za etapno zmago slovenski kolesar Luka Mezgec. Član ekipe Team Giant-Shimano je imel pred Girom ogledano ravno to etapo kot potencialno za skok proti velikemu uspehu.

Vrhunci 21. etape Gira 2014

Veliki met pred slovenskimi navijači: V tvegani vožnji mi je grozil tudi padec

Prestal je vse pasti vožnje po Trstu, a je bilo 500 metrov pred ciljem videti, da je zaprt. Pred očmi slovenskih navijačev je želel, da mu uspe veliki met. Našel je luknjo, tvegal in prišel v ospredje. Na koncu je v velikem slogu prehitel vse šprinterske tekmece in visoko dvignil roke v zrak. V izjemno hitrem zaključku je prehitel Italijana Giaccoma Nizola (Trek) in Američana Tylerja Farrarja (Garmin Sharp). Na devetem mestu je bil takrat Borut Božič (Astana), Jan Polanc (Lampre-Merida) je bil 53.

Foto: Guliverimage

"Na zadnji etapi sem bil pod velikim pritiskom. V Trst je prispelo veliko slovenskih ljubiteljev kolesarstva, jaz pa jih nisem hotel razočarati," je takrat dejal Mezgec. "Razpletlo se je sanjsko. Za zmago sem se moral pošteno potruditi. Ciljni sprint je bil dolg in naporen, v tvegani vožnji mi je grozil tudi padec, na srečo pa je bila cesta dovolj široka, da sem se izognil najhujšemu. V teh treh tednih sem užival, zares sem ponosen, da sem bil del te izjemne kolesarske preizkušnje," so bile prve besede slovenskega junaka, ki je z zmago odprl vrata vsem nadaljnjim generacijam na največji italijanski dirki.

Vrhunci Gira 2014

Letos morda prvič slovenski kolesar z rožnato majico na cilju?

Primož Roglič ima na Giru tri etapne zmage, dve Jan Polanc, eno pa še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Rogla je leta 2019 prvič napadal rožnato majico in skupno zmago, vendar na koncu zaradi padcev in zdravstvenih težav končal tritedensko dirkanje po italijanskem škornju na tretjem mestu. Letos je spet v igri za skupno zmago. Sedem etap pred koncem je v skupnem seštevku na tretjem mestu in ima za velikim tekmecem Geraintom Thomasom, ki je v soboto prepustil rožnato majico ubežniku Brunu Armirailu, vsega dve sekundi zaostanka.

Bo Primož Roglič prvi Slovenec s skupno zmago na Giru? Foto: Guliverimage

V zadnjem tednu se obeta velika akcija, takrat pa bi se lahko bera slovenskih etapnih zmag nadgradila. Morda pa dočakamo prvo skupno zmago Slovenca na Giru. Roglič je trikrat že osvojil Vuelto, Tadej Pogačar pa dvakrat dirko vseh dirk Tour de France.