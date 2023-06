V trenutku, ki mu je za vedno spremenil življenje, je ... Spal.

Medtem ko večina mladih najbolj nadobudnih košarkarjev v teh dneh že pripravlja kovčke in se odpravlja čez lužo, kjer bo čez nekaj dni na sporedu nabor lige NBA, pa je povsem drugačna zgodba Nikole Jokića, ki je po paradi v Denverju že odpotoval v Srbijo, kjer v domačem Samoborju že uživa v zasebnih trenutkih z družino in svojo veliko ljubeznijo – konji. Povsem neznačilni zvezdnik lige NBA, ki pogosto daje vtis, da je košarka le majhen košček njegovega življenja, je po zmagi Denverja v velikem finalu navdušil s svojo nevsakdanjo košarkarsko zgodbo, ki ji je dodal še tako želeni šampionski prstan.

Povsem neznačilna in hkrati zgodba, vredna filmske uprizoritve, pa je zgodba srbskega košarkarja, še preden je postal eden izmed glavnih igralcev najmočnejše košarkarske lige na svetu. Zgodb o malce debelušnem srbskem fantiču danes ne primanjkuje, zanimiva pa je tudi njegova pot v ligo NBA, ki se je začela z naborom leta 2014. Večina, če ne skoraj vsi prijavljeni košarkarji v dneh do nabora, ponavadi ne spi in čaka trenutek, ali bo komisar lige Adam Silver vendarle oznanil njihovo ime, Srb pa je leta 2014 v trenutku, ko so ga kot 41. izbrali pri Denverju, spal.

Trenutek na televizijskih zaslonih, ko je bil na naboru izbran Jokić:

Za nameček so bile v trenutku izbora Srba na televizijskem zaslonu predvajanja oglasna sporočila, natančneje je bil na sporedu oglas za Taco Bell in njihovo ponudbo quesarita, medtem ko je Jokićevo ime zasijalo na spodnjem delu zaslona pod oglasnim blokom. Tako kot srbski košarkar je tudi quesarito postal prava zvezda omenjene restavracije. Kot je Jokić povedal leta pozneje, ga je o izboru po telefonskem klicu obvestil brat, ki je nanj čakal s šampanjcem, Nikola pa je ob novici le zaprl telefon in se posvetil spancu. Tudi zatem blišč lige NBA Srba ni premamil, še leto dni je ostal v Srbiji pri Megi, saj si je želel igrati košarko in se je zato odločil, da se mu na pot čez lužo še ne mudi.

Nikola Jokić leta 2015 Foto: Guliverimage

Razlogov, zakaj Jokić takrat ni prepričal še kakšne NBA-ekipe, ki bi zaznala njegov potencial, je več. Veliko ekip je bilo osredotočenih predvsem na njegove pomanjkljivosti, na primer, ali bo Jokić, ki je bil takrat še zaobljen najstnik, lahko zdržal naporen ritem lige NBA, ob tem pa evropski košarkarji v ligi NBA kljub nekaterim zvenečim imenom niso imeli take veljave, kot jo imajo danes. O tem je spregovoril tudi nekdanji pomočnik trenerja Sacramenta in zdajšnji selektor Egipta, Roy Rana, ki je leta 2014 deloval tudi kot trener Jokićeve ekipe na enem izmed preizkusov v Portlandu.

Rana takrat nad mladim Srbom ni bil pretirano navdušen. "Nikola ni izstopal, hkrati ni navdušil zaradi svoje postave ali atletskih sposobnosti. Z ničimer ni pretirano izstopal, bil je nekako tam," je o sposobnostih in spominih na Srba takrat dejal Rana. A pri Denverju so zaupali v takrat mladega Srba, ki je pozneje še močno napredoval in v naslednjih letih postal eno od glavnih imen lige.

Nuggets se do takrat še nikoli niso uvrstili v finale lige NBA, kaj šele da bi bili blizu osvojitve prvenstva. V letu, ko je prišel Jokić, je ekipa za glavnega trenerja najela Mika Maloneja. Leto zatem so Nuggets iz Univerze v Kentuckyju izbrali Jamala Murrayja, ki je bil sedmi izbor. Murray je bil takrat dobro poznan strokovnjakom lige NBA, bil je atletski branilec, ki je rad pogledal proti košu in je dobro deloval pod pritiskom. Jokić – no, nihče ni vedel, kaj naj reče o Jokiću. Bil je več kot 210 centimetrov visok center, ki je, kot so govorili, v ZDA prispel nesposoben narediti skleco.

"Seveda nismo vedeli, da bo postal to, kar je, sicer ga zagotovo ne bi izbrali šele kot 41. Normalno, da bi ga vzeli kot številko ena, a tega nismo vedeli," je leta 2020, ko je Jokić osvojil svoj prvi MVP-naslov rednega dela sezone, povedal nekdanji predsednik Denverja Tim Conlley. A nekateri so v Srba verjeli že od samega začetka njegove poti v ZDA. "Spomnim se tistega prvega trening kampa, ko je Nikola pripotoval v Denver," je pripovedoval predsednik Nuggets Josh Kroenke. "Spomnim se, da je bil takrat del naše ekipe Mike Miller, ki mi je po prvem treningu z Nikolo napisal besede spodbude: 'Ne vem, kaj se bo zgodilo, a ta fant je res, res dober.'"

"Nato je samozavest Nikole samo še rastla iz sezone v sezono," je povedal Kroenke. A nasploh ljudje nad njegovo pojavo dolgo časa niso bili navdušeni, potem pa je začel delati izjemne stvari, ob tem pa je leta 2020 dodobra izklesal svoje telo in izgubil veliko do takrat odvečne teže. Pri svoji višini je znal najti načine, da je njegova ekipa dosegla koš, krasi ga odličen pregled nad igro, kar je pri njegovi višini še toliko bolj izjemno.

Z Jokićem in vse močnejšo kemijo in povezanostjo v ekipi pa je rasel tudi Denver. V Jokićevi četrti sezoni so Nuggets končali v drugem krogu končnice zahodne konference in se prebili čez prvi krog prvič po desetletju, preden so v sedmih tekmah izgubili v drugem krogu proti Portland Trail Blazers. Kljub temu je malo strokovnjakov moštvo iz Kolorada jemalo zelo resno. Naslednja sezona se je končala v mehurčku zaradi koronavirusa in Nuggets so se prebili že do finala zahodne konference, v naslednjih sezonah pa so vse bolj in bolj trkali na velika vrata. Vse do letos, ko so se jim vrata raja tudi dokončno odprla.

Agent o odkritju Jokića

O nenavadni poti Jokića se je že pred časom razgovoril tudi njegov agent Miško Ražnatović, ki je razkril, kako je pred leti odkril izjemnega Srba. "Bral sem časopis in opazil, da je eden izmed košarkarjev v mlajših kategorijah do 18 let dosegel 29 točk in 26 skokov. Takrat sem samo rekel: 'Vau!' Naslednji teden sem znova bral časopis in videl, da je dosegel 30 točk in 37 skokov. Iskanje talentov ni moje delo, temveč je delo moje skavtske ekipe, a radovednost me je premagala, zato sem si ga želel ogledati," je povedal Ražnatović.

After tonight 28 p 16 r 4 a and historical title for Nuggets with impressive play off score of 16 4, Nikola Jokic got trophy for mvp Nba play off 2023!#BeoBasket pic.twitter.com/faSnOxNwV7 — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 13, 2023

"Tako sem poklical svojega skavta in ga povprašal po njem. Bila je tišina, ni ga poznal. Zame je bilo to presenečenje leta, saj je poznal vse mlade košarkarje. Rekel sem: 'Poglejte, očitno je, da je center s 26 skoki. Pokličite tja in preverite, ali fant pobira žoge pod obročem, ker je starejši, močnejši in višji, ali pa je vsestranski,"' je nadaljeval slavni agent. "Poklical je nazaj čez tri minute in rekel: 'Ne, ni močan, je zelo vsestranski, celo malo predebel, a nadarjen."'

Ražnatović je razkril, da je njegova agencija BeoBasket na koncu naredila izjemo, in to le enkrat v dolgi zgodovini svojega obstoja. "Jokićevi so se pridružili agenciji, a so me želeli tudi spoznati. Čez dva dni sem prišel, veliko smo se pogovarjali, res smo se ujeli, sploh s starejšim bratom Strahinjo, ki je bil v tistem trenutku res pomemben pri odločitvi. Res je Nikoli pomagal, da je postal to, kar je, še posebej na začetku, ko je bilo res težko," je dejal Ražnatović. "Nikola se je agenciji pridružil pri 17 letih in pol. To je prvi in ​​zadnji igralec v 27-letni zgodovini agencije, s katerim smo podpisali pogodbo, ne da bi ga prej poznali," je še povedal Ražnatović, ki je s svojim varovancem v Denverju tudi proslavil velikanski uspeh.