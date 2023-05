Polomija, ki so jo številni označili za najhujšo v zgodovini

Navdušenci nad ligo NBA poleg pričakovanja velikega finala in novega prvaka zadnje čase vse pogosteje pogledujejo tudi proti 22. juniju, ko se bo v Brooklynu odvil nabor lige NBA 2023. Roke si manejo pri San Antonio Spurs, ki bodo imeli privilegij prvega nabora, kovčke pa ob tem verjetno pospešeno pripravlja francoski talent Victor Wembanyama, ki mu bo na naboru skoraj zagotovo pripadla številka ena. Od Francoza v ligi NBA pričakujejo ogromno, že med sezono so spremljali skoraj vsak korak 219 centimetrov visokega košarkarja, ki ga številni že zdaj označujejo za novega superzvezdnika lige NBA. Po predvidevanjih košarkarskih strokovnjakov bo kot drugi izbran Američan Scoot Henderson, boj za preostala mesta pa je bolj izenačen.

Primož Brezec se je med drugim v zgodovino zapisal kot košarkar, ki je dosegel prvi koš v zgodovini za franšizo Charlotte Bobcats. Foto: Guliver Image

A v preteklosti so številni klubi kljub velikim pričakovanjem ostali z dolgimi nosovi, saj so kljub dobrim obetom pred nabori izbrani košarkarji prispevali manj od želenega. Ob tem smo se spomnili na leto 2000 in nabor, ki ga večina košarkarskih strokovnjakov ocenjuje kot najslabšega v zgodovini v ligi NBA. Zakaj? Za to ni hitrega ali preprostega načina za razlago. Čeprav so si nekateri posamezniki iz nabora tistega leta ustvarili solidne kariere, pa večina ni izpolnila svojih velikih načrtov zaradi poškodb, prilagajanja na ligo NBA ali zaradi drugih težav. Za slovensko udeležbo je sicer tisto leto poskrbel Primož Brezec, ki so ga kot 27. izbrali pri Indiani Pacers. Brezec je sicer spisal solidno poglavje NBA, česar pa ne moremo trditi za največje upe nabora tistega leta.

Izbor Ekipa Košarkar Izbor Ekipa Košarkar 1 Nets Kenyon Martin 30 Clippers Marko Jarić 2 Grizzlies Stromile Swift 31 Mavericks Dan Langhi 3 Clippers Darius Miles 32 Bulls A.J. Guyton 4 Bulls Marcus Fizer 33 Bulls Jake Voskuhl 5 Magic Mike Miller 34 Bulls Khalid El-Amin 6 Hawks DerMarr Johnson 35 Wizards Mike Smith 7 Bulls Chris Mihm 36 Nets Soumaila Samake 8 Cavaliers Jamal Crawford 37 Heat Eddie House 9 Rockets Joel Przybilla 38 Rockets Eduardo Najera 10 Magic Keyon Dooling 39 Knicks Lavor Postell 11 Celtics Jerome Moiso 40 Hawks Hanno Mottola 12 Mavericks Etan Thomas 41 Spurs Chris Carrawell 13 Magic Courtney Alexander 42 SuperSonics Olumide Oyedeji 14 Pistons Mateen Cleaves 43 Bucks Michael Redd 15 Bucks Jason Collier 44 Pistons Brian Cardinal 16 Kings Hedo Türkoglu 45 Kings Jabari Smith 17 SuperSonics Desmond Mason 46 Raptors DeeAndre Hulett 18 Clippers Quentin Richardson 47 SuperSonics Josip Sesar 19 Hornets Jamaal Magloire 48 76ers Mark Karcher 20 76ers Speedy Claxton 49 Bucks Jason Hart 21 Raptors Morris Peterson 50 Jazz Kaniel Dickens 22 Knicks Donnell Harvey 51 Timberwolves Igor Rakočević 23 Jazz DeShawn Stevenson 52 Heat Ernest Brown 24 Bulls Dalibor Bagarić 53 Nuggets Dan McClintock 25 Suns Jake Tsakalidis 54 Spurs Cory Hightower 26 Nuggets Mamadou N'Diaye 55 Warriors Chris Porter 27 Pacers Primož Brezec 56 Pacers Jaquay Walls 28 Trail Blazers Erick Barkley 57 Hawks Scoonie Penn 29 Lakers Mark Madsen 58 Mavericks Pete Mickeal

Slabi nabori ... In leto 2000.

Liga NBA je imela v vseh obdobjih košarkarske igre velik delež mladih zvezdnikov. Od svojega prvega nabora leta 1947 je liga NBA osnovala veliko prihodnost s talenti elitnih univerzitetnih športnikov, pozneje pa tudi mladih košarkarjev iz preostalega sveta. Nabor lige NBA je bil vedno poln vznemirjenja in možnosti, da bomo morda priča zgodovinskemu trenutku, ki bo spremenil zgodovino košarkarske igre. Igralci, kot so Michael Jordan, LeBron James in Kobe Bryant, so tisti tipi igralcev, ki so običajen večer nabora spremenili v večer, ki se je v zgodovino zapisal kot trenutek, ki ga ne bo pozabil nobeden izmed košarkarskih navdušencev. Tak je danes tudi nabor s preloma tisočletja, a iz ravno nasprotnih razlogov.

"Bili so slabi nabori … In potem je tu nabor leta 2000," je le eden izmed zapisov ameriških medijev o naboru lige NBA 2000. Med razlogi, zakaj je nabor izpred 23 let uvrščen med najslabše v zgodovini od začetka naborov leta 1947, je med drugim dejstvo, da so samo trije košarkarji iz tistega nabora nastopili tudi na tekmi All Star. Leta 2004 je veliki met uspel Michaelu Reddu (43. izbor), Kenyonu Martinu (1) in Jamaalu Magloriju (19). Za primerjavo, med letoma 1980 in 2010 je le še ena generacija "proizvedla" enomestno številko košarkarjev, ki so nastopili na tekmi All-Star, in sicer leta 2010, ko je bilo takšnih košarkarjev pet.

Malo svetlih izjem

Kot eno izmed svetlih izjem iz tistega leta omenjajo številko ena na naboru Kenyona Martina, ki je v ligi NBA igral 15 let za pet različnih ekip, ob tem je enkrat zaigral na tekmi All-Star. A tudi danes 45-letni Martin je takrat močno zaostal za pričakovanji lige, tudi preostali izbori pa so ostali daleč od pričakovanj. Poškodbe so jo zagodle Michaelu Reddu, ki bi se sicer verjetno razvil v enega od najboljših strelcev takratnega časa. Številka dve iz nabora Stromile Swift je v devetih letih v ligi tekme odprl v prvi postavi le v 97 primerih. Tretji izbor Darius Miles je imel pred naborom velik potencial kot izrazit strelec, a mu je hitro po začetku kariere sanje uničila poškodba kolena. Potem so tu med drugim še Marcus Fizer, Jerome Moiso in Mateen Cleaves, ki jim iz različnih razlogov preprosto ni uspelo doseči želenega uspeha oziroma preprosto niso imeli dovolj kakovosti za tako visoko raven košarkarske igre.

Keyon Dooling, Quentin Richardson in Darius Miles Foto: Guliverimage

Ob tem jih je od 58 košarkarjev, ki so bili tisto leto izbrani na naboru, le 15 v ligi NBA "zdržalo" in igralo vsaj desetletje. Po podatkih lige NBA, statistično gledano, nobeden izmed naborov pred letom 2000 in po njem ni bil manj produktiven. Z nabora leta 2000 tako ni bilo nobenega MVP, nobenega igralca na tekmi All-Star in s tem nobenega superzvezdnika, ki bi dodobra prevetril dogajanje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Od vseh košarkarjev na naboru jih je le devet v karieri preseglo mejo povprečja desetih točk na tekmo.

Med svetle izjeme poznavalci lige NBA uvrščajo še številko pet z nabora lige NBA Mika Millerja, ki je v ligi NBA igral skoraj dve desetletji in je osvojil dva naslova prvaka lige NBA. Z dvema šampionskima prstanoma pa je kariero sklenil tudi Mark Madsen. Odlično kariero si je zgradil tudi številka 16, danes nekdanji turški košarkar Hedo Türkoglu, ki je leta 2008 v dresu Orlanda prejel tudi priznanje za igralca NBA, ki je najbolj napredoval. Zatem pa se lestvica košarkarjev z uspehi kar hitro konča.

Hedo Türkoglu je po koncu igralske kariere prevzel vodenje turške košarkarske zveze. Foto: Guliverimage

Leto, ki se verjetno ne bo ponovilo

Zakaj se je leto 2000 v zgodovino zapisalo kot eno od najslabših? Številni kot razlog navajajo posledice kolektivne pogodbe, ki sta jo leta 1999 podpisala vodstvo lige NBA in sindikat igralcev po takratnem tretjem od do zdaj skupno štirih "lockoutov" v ligi. Takrat so številni agenti, menedžerji in svetovalci zaznali možnost za nove zaslužke, zato so številnim mladim košarkarjem svetovali, naj se čim prej prijavijo na nabor. Nekateri najboljši košarkarji, ki bi sicer sodelovali na naboru lige leta 2000, so tako sodelovali že leto prej. A bolj kot to je bil "ponesrečen" nabor posledica številnih dejavnikov in tudi splet nesrečnih okoliščin. Vsako leto pač ne more postreči z igralcem kova Michaela Jordana, LeBrona Jamesa ali pa tudi Luke Dončića.

Ker je liga NBA v zadnjih 20 letih še eksponentno napredovala, pa je težko verjeti, da bi "najslabši" nabor v naslednjih letih lahko še prekosili, sploh glede na to, koliko liga in klubi vlagajo v skavte, oglednike in preostalo osebje, ki že pred prihodom v ligo NBA poskrbi za novopečene zvezdnike najboljše košarkarske lige na svetu.

