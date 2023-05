Športnica, ki je nepričakovano odšla in šokirala javnost

Športnice in športniki so vedno veljali za junake, ki bi morali biti skoraj nezlomljivi. Tako je videti na zunaj, a potem velikokrat pridemo do spoznanja, da so tudi oni samo ljudje, ki imajo čustva, slabe dneve, na koncu pa se lahko tudi oni zlomijo pod pritiskom stresa in javnosti.

Veliko bolj odmevna je bila zgodba Naomi Osake, nekdanje prve igralke sveta, ki se je leta 2021 povsem nepričakovano umaknila z OP Francije. Naj omenimo, da je tistega leta Osaka zmagala na OP Avstralije in v Pariz prišla kot ena od glavnih favoritinj za zmago. Nato pa se je po zmagi v prvem krogu umaknila.

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam se je še pred Roland Garrosom odločila, da ne bo komunicirala z mediji, saj je menila, da ji druženje z njimi povzroča preveč stresa in tesnobo. To je v medijih in med organizatorji turnirja dvignilo precej prahu.

Francoski organizatorji so ji sprva zagrozili s finančno kaznijo, za katero je igralka dejala, da upa, da bo ta denar šel v dobrodelne ustanove. Za tem so svoje stališče še poostrili in ji zagrozili celo z izključitvijo s turnirja, če se ne bo udeleževala novinarskih konferenc. Ni jim je bilo treba izključiti, ker je Osaka pred tem sama zapustila turnir in prek družbenih omrežij pojasnila, kaj se dogaja.

"Žal mi je, da sem povzročila toliko težav na turnirju. Nikoli nisem želela, da bi bili moji postopki in ukrepi moteči. S tem sem želela pokazati, da se zavedam resnosti te teme in da je treba z njo ravnati zelo previdno. Duševno zdravje je resnično pomembno in odločitev, ki sem jo sprejela, je bila namenjena izključno temu, da se osredotočim na svoje duševno zdravje. Vzela si bom čas, da se pozdravim, toda to ne pomeni, da si ne bom še naprej prizadevala za boljše razumevanje tega. Torej, kako lahko najbolje pomagamo igralcem na teniški turneji."

In res si je kar nekaj časa vzela za premislek in odmor. Skoraj dva meseca je ni bilo na spregled. Vrnila se je na domačih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je doživela povsem drugačen odziv kot dva meseca prej v Parizu.

Osaka je v Tokiu izrazila hvaležnost, da so ji organizatorji olimpijskih iger omogočili, da je izpustila obvezne medijske konference in s tem zmanjšala stres, ki ga je doživljala. Poudarila je, da bi se morali organizatorji bolj posvetiti skrbi za duševno zdravje športnikov in zagotoviti, da se lahko osredotočijo na svoje igre brez dodatnega stresa in pritiska.

Veliko podporo so ji izkazali tudi številni športniki. Med njimi sta bila Andy Murray in Martina Navratilova. Škot je dejal, da bi moral biti psihološki stres, s katerim se spopadajo športniki, bolj upoštevan, medtem ko je Navratilova dejala, da bi morali biti organizatorji bolj pozorni na duševno zdravje športnikov in jim zagotoviti ustrezno podporo.

V svet je poslala zelo pomenljivo sporočilo

"Upam, da lahko s svojim nastopom na olimpijskih igrah navdihnem mlade ljudi po vsem svetu, da se ne bojijo govoriti o svojih težavah in da najdejo pogum, da se borijo za tisto, kar verjamejo," pa je bila ena izmed izjav glavne akterke te zgodbe. Njena olimpijska zgodba v Tokiu se je končala v 3. krogu, Osaka pa je vseeno postala navdih za številne, ki se spopadajo s podobnimi stiskami.

Nekatere študije kažejo, da je v zadnjih letih vse več psiholoških težav in se o njih tudi več govori. Številni športniki so odkrito spregovorili o svojih izkušnjah z duševnimi težavami, kot so depresija, tesnoba, stres, izgorelost in druge težave. Vzroki za tovrstne težave med športniki so lahko različni, vključno z velikim pritiskom tekmovanja, pomanjkanjem podpore, negotovostjo glede kariere, težavami pri prilagajanju na spremembe in drugimi osebnimi težavami. Eni izmed najbolj znanih športnikov, ki so prav tako spregovorili o svojih težavah, so ameriška telovadka Simone Biles, nekdanji vrhunski plavalec Michael Phelps, košarkar Kevin Love, Ronda Rousey, nekdanja UCF-borka …

Ko se je že zdelo, da je najhuje mimo

Ko se je zdelo, da je mlada teniška igralka preživela najhujše obdobje, se ji je mesec dni po olimpijskih igrah na turnirju v Cincinnatiju zgodilo neprijetno srečanje s tamkajšnjim lokalnim novinarjem. Ta ji je namreč očital, da izkorišča medije, ko ji to ustreza. Osaka je sprva vztrajala, da odgovori na to vprašanje, a so jo med odgovorom vseeno izdale solze. Naomi je na tistem turnirju pokazala tudi svojo dobrodelnost, potem ko je dejala, da bo ves izkupiček od turnirske nagrade podarila žrtvam potresa na Haitiju.

V nadaljevanju se je vendarle začela bolj pojavljati v medijih in pogovornih oddajah. Konec lanskega leta je bila gostja "The Late Show with Stephen Colbert". Tam je predstavila svojo knjigo za otroke, spregovorila pa je tudi o tem, kako je športnikom včasih težko priznati, da imajo težave. Zase je dejala, da je še kako vesela, da je to storila.

Priznala je, da je bil njen umik od tenisa še kako potreben in da se je v tistem trenutku počutila osramočeno. Vedno so ji govorili, naj bo močna in naj se spopade z vsem, kar ji pride naproti. Pozneje je spoznala, da je bolje, da zbere in predela svoja čustva in da se vrne še močnejša.

Dodala je, da danes ne bi naredila nič drugače, saj se je v tem obdobju veliko naučila. Priznala je, da so jo vedno učili, naj se ne preda in naj se prebija skozi težave. Sicer je bil to zanjo dragocen nasvet, ki ji je v življenju že velikokrat pomagal, a je prišla do točke, ko si je rekla: "Zakaj? Ne v slabem pomenu besede, ampak če se tako počutim, zakaj bi se še vedno morala prebijati skozi to, če se lahko s tem spopadem, popravim ter nadaljujem svojo pot."

Dejstvo je, da Naomi, sicer ena od najbolje plačanih športnic na svetu, ni več kazala takšnih rezultatov, kot jih je pred temi težavami. Od takrat ni osvojila nobenega turnirja več. V lanski sezoni se je najbolje izkazala na turnirju v Miamiju, ko se je prebila do finala.

Nato je sledilo še ena, tokrat bolj vesela novica

Njeni navijači in ljubitelji tenisa so težko čakali, kaj bo Osaki uspelo narediti v letu 2023. A je spet presenetila z novico, ki je bila tokrat bolj vesela. Sporočila je, da skupaj z ameriškim raperjem Cordaejem pričakuje prvega otroka. Kot je sama dejala, se bo po porodu vrnila na teniška igrišča. Njena velika želja je, da bi jo njen otrok gledal na teniškem igrišču.

Pred dnevi se je umaknila šele 21-letna Američanka

V zadnjem obdobju lahko vse pogosteje spremljamo zgodbe, kako se športnice in športniki zaradi duševnih težav umaknejo iz sveta športa. Pred nekaj dnevi je šele 21-letna ameriška teniška igralka Amanda Anasimova razkrila, da se že od poletja 2022 bojuje z duševnimi težavami in izgorelostjo ter da se za nedoločen čas umika iz vrhunskega tenisa in s teniške turneje.

