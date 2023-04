Ko je Dallas prvi doživel največji šok v končnici lige NBA

Elvin Hayes Foto: Guliver Image Šport pogosto piše neverjetne zgodbe in pravijo, da je čar prav v tem, da lahko tudi avtsajder premaga favorita. V ligi NBA se v končnici skoraj vsako leto zgodi kakšno presenečenje. Leta 1975 so v finalu igrali Golden State Warriors in Washington Bullets. Vsi so mislili, da bodo drugi pometli s tekmecem. Elvin Hayes in soigralci so pred tem izločili Boston Celticse, Bojevnike pa v rednem delu trikrat premagali. A se je zgodilo ravno obratno: naslov so s 4:0 osvojili Warriors, pa čeprav so v konferenčnem finalu igrali sedem tekem, za branilca Phila Smitha pa je bila to debitantska sezona. Nekaj podobnega se je v finalu zgodilo dve leti pozneje, ko so mladi Portland Trail Blazers s 4:2 premagali Philadelpho 76ers z Juliusom Ervingom. Pa čeprav so 76ers dobili prvi dve tekmi.

V novejši zgodovini za največje finalno presenečenje velja zmaga Detroit Pistons nad Los Angeles Lakers leta 2004. Jezerniki so po treh zaporednih naslovih leta 2003 izgubili s San Antonio Spurs, zato so se okrepili z veteranoma Karlom Malonom in Garyjem Paytonom. Prvi imeni Los Angelesa sta bila seveda Kobe Bryant in Shaquille O'Neal. A kot vedno pravijo: pokale osvaja obramba. Ben Wallace in soigralci, nobenega res velikega zvezdnika, le košarkarji, ki so se želeli dokazati. Naslov so osvojili s 4:1 v zmagah. Lakers so si edino zmago priborili v podaljšku druge tekme.

Nekoč v prvem krogu igrali na tri dobljene tekme

Dikembe Mutombo je z blokadami zaustavil favorizirane Seattle SuperSonics. Foto: Guliver Image Zgodba, podobna letošnji, se je prvič zgodila leta 1984, a takrat so v prvem krogu končnice igrali na tri dobljene tekme. Philadelphia 76ers so bili branilci naslova (v končnici so izgubili eno samo tekmo). Julius Erving, Maurice Cheeks, Moses Malone in soigralci so v rednem delu dobili 52 tekem. New Jersey Nets je bila ekipa v vzponu, ki je sicer v rednem delu dobila le sedem tekem manj, a ji ni nihče pripisoval resnih možnosti. V klubski zgodovini sploh še niso imeli zmage v končnici, pa so Philadelphio izločili s 3:2.

Prvi osmi nosilec, ki je dobil serijo v končnici lige NBA, pa je bil Denver leta 1994. Nuggets so v prvem krogu s 3:2 izločili Seattle SuperSonics (63 zmag). Gary Payton in soigralci so imeli v rednem delu kar 21 zmag več, a se jim je v prvem krogu "zgodil" Dikembe Mutombo. Morda se njegovo povprečje 12,6 točke in 12,1 skoka ne zdi nič posebnega, ampak pozor: imel je 6,2 blokade na tekmo.

Mashburn šokiral svoj nekdanji klub

Jamal Mashburn Foto: Guliver Image Če je letos Miami pripravil največje presenečenje prvega kroga končnice (v rednem delu so imeli 14 zmag manj od Milwaukeeja, ki je bil z 58 zmagami celo najboljša ekipa lige), pa so bili prav Heat na prelomu stoletja ekipa, ki je v končnici vselej pogorela. Jamal Mashburn, ki so ga številni krivili za neuspeh v sezoni 1999/2000, je odšel k Charlotte Hornets in se v prvem krogu srečal prav s svojim nekdanjim klubom Miamijem. Ta je imel tudi brez njega še vedno zvezdniško ekipo na čelu z Alonzom Mouringom. A se je na koncu smejalo Mashburnu, ki je dosegal po 23,7 točke na tekmo in za tri metal kar 67-odstotno. Charlotte je napredoval celo s tako imenovano metlo (3:0).

Od leta 2003 na štiri zmage

Baron Davis Foto: Guliver Image Od sezone 2002/2003 se tudi prvi krog končnice igra na štiri dobljene tekme. Leta 2007 se je prvič zgodilo, da je osmi nosilec izločil prvega, in prav ta dvoboj imajo številni za največje presenečenje v zgodovini lige NBA. Golden State Warriors so Dallas Mavericks na čelu z Dirkom Nowitzkim izločili s 4:2 v zmagah.

Dallas, finalist že sezono prej, je v rednem delu dobil 67 tekem oziroma 82 odstotkov vseh. Več jih je v vsej zgodovini NBA le šest ekip, v zadnjih dveh desetletjih pa le Golden State v sezoni 2015/2016. Nowitzki je bil na vrhuncu svoje kariere. Na tekmo je dosegal 24,6 točke in imel 8,9 skoka. Izbran je bil za najkoristnejšega košarkarja rednega dela. A Dallas ni bil samo Dirk. V napadu so imeli še več močnih orožij: Josh Howard, Devin Harris, Jerry Stackhouse, Jason Terry ... Na drugi strani si je Golden State končnico priboril šele aprila, ko je zmagal na devetih od zadnjih desetih tekem. Skupaj je imel v rednem delu kar 25 zmag manj od Dallasa. Mavericks niso bili samo favoriti dvoboja prvega kroga, ampak so jih praktično vsi že videli z lovoriko Larryja O'Briena. Je pa res, da so Warriors dobili vse tri medsebojne dvoboje v rednem delu.

Davis in Jackson zadevala, a bila tudi izključena

Izjemno pokrivanje Dirka Nowitzkega je bilo ključno za zmago Bojevnikov. Foto: Guliver Image Golden State v tistem obdobju ni bil velesila, kot je danes s Stephenom Curryjem. Je pa v končnici zablestel zelo fizični organizator igre Baron Davis (25,3 točke na tekmo), ki je bil nerešljiva uganka za obrambo Mavericks. Na prvi tekmi v Dallasu je zbral 33 točk (Nowitzki samo 14), imel še 14 skokov in osem asistenc, Golden State pa je v seriji povedel z zmago 97:85. Končnico kariere je odigral tudi Stephen Jackson. Na drugi tekmi je sicer kljub njegovim 30 točkam Dallas vendarle zmagal s 112:99 in izenačil na 1:1. Morda tudi zato, ker sta zaradi tehničnih napak morala tako Davis kot Jackson predčasno v slačilnico.

"Dlake so mi šle pokonci"

Serija se je nato preselila v Oakland, kjer so Warriors dobili obe tekmi. Na krilih domačih navijačev, ki so ob sloganu "verjamemo" bučno navijali, kar v ligi NBA doživimo le redko. Spodnji krog dvorane je bil poln že 90 minut pred začetkom. "Vsi so bili oblečeni v zlate majice z napisom 'verjamemo'. Ko smo prišli na ogrevanje, so začeli navijati, kot bi tekma že potekala. Dlake so mi šle pokonci," se je pozneje spominjal Jason Richardson. Tako so prvo domačo tekmo z izjemno ekipno predstavo dobili s 109:91, drugo pa s 33 točkami Davisa s 103:99.

"Na test smo prišli s plonk listkom"

Don Nelson Foto: Guliver Image Nowitzki niti na eni tekmi ni bil najboljši strelec. Z menjavanjem obrambnih shem so Warriors zadušili sicer tisto sezone zelo raznovrsten napad Mavs. Razlog, da je bil Golden State tak strup za Dallas: trener Don Nelson je do leta 2005 osem let deloval prav pri Mavericks. Richardson je tako slikovito dejal: "Nelson je poznal vse poteze, vse akcije, ki jih je Dallas igral. Na test smo prišli s plonk listkom." Na peti tekmi v Dallasu, na kateri je bil Jackson še drugič izključen, je bil znova prvi strelec Davis (27), na šesti v Oaklandu pa Jackson (33).

In ta je bila že odločilna, Golden State jo je za napredovanje s 4:2 dobil s 111:86. Jackson je zadel sedem trojk. Medtem je Nowitzki zbral zanj skromnih osem točk (iz igre je metal 2/13). Večinoma ga je pokrival Jackson, torej krilo, ne krilni center, kot je to počela večina preostalih ekip. Takrat je poslušal številne kritike, češ da na pomembnih tekmah vselej odpove. Prvič po davnem letu 1973 se je zgodilo, da ekipa, ki je dobila več kot 65 tekem v rednem delu, ni osvojila naslova.

Dirk Nowitzki je v rednem delu dosegal 24,6 točke na tekmo, iz igre metal 50,2-odstotno, za tri točke 41,6-odstotno. Proti Bojevnikom pa je imel v prvem krogu povprečje 19,7 točke, iz igre je zadeval 38,3-odstotno, za tri točke pa samo še 21,1-odstotno. "Ko je prodrl v desno, se je zavrtel nazaj v levo. In tako je Nelson rekel Stephenu Jacksonu, naj ga prisili, da bo prodiral v desno. In ko se je zavrtel v levo, ga je nekdo pokril iz mrtvega kota. Pokrivanje Dirka je bil glavni razlog, da smo dobili to serijo," je 15 let pozneje v intervjuju za San Francisco Chronicle pojasnil Jason Richardson.

Pravljica se je končala že v konferenčnem polfinalu

Zgodba kot iz pravljice se je za Golden State sicer končala že v naslednjem krogu, ko so ga s 4:1 izločili košarkarji Utah Jazz. Nato končnice niso videli vse do leta 2013, naslov pa so osvojili s povsem drugo ekipo leta 2015. Ta je bil zanje četrti in prvi po 40 letih. Dallas je tudi sezono pozneje izpadel v prvem krogu končnice. Naslov, ki so ga z Nowitzkim tako dolgo lovili, so končno osvojili šele v sezoni 2010/2011. A ta še danes ostaja njihov edini.